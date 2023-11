El economista y examigo de Javier Milei, Diego Giacomini, dijo que Luis “Toto” Caputo “no sabe absolutamente nada” de macroeconomía al criticar su futura designación como ministro de Economía.

“Toto Caputo es una persona que se ufana de nunca haber leído un paper de Economía. No sabe de teoría económica. Es lo que en la jerga se llama un ´trader´, de los mejores traders. ¿Qué son los traders? Los traders son los que compran y venden activos financieros. En ese plano es realmente muy bueno, para hacer dinero comprando y vendiendo activos financieros. Fue ministro de Finanzas de Macri, fue el que colocó toda la deuda en el gobierno de Macri”, explicó.

Críticas

“Ahora justamente al no saber teoría económica, al no saber macroeconomía, no puede ejecutar programación macroeconómica que es la principal labor de un ministro de Economía”, cuestionó en declaraciones a radio Urbana Play.

“¿Qué es la programación macroeconómica? Es plantearse objetivos en un sendero de corto, mediano y largo plazo, plantearse en ese mismo sendero cómo voy a ir moviendo los instrumentos de política macroeconómica y qué resultados voy a ir obteniendo a lo largo del tiempo. Después hay que contrarrestar los resultados que voy obteniendo con lo que yo pensaba que iba a obtener y hacer los ajustes macroeconómicos pertinentes. De esto no sabe absolutamente nada”, enfatizó Giacomini.

Se muy bien que @JMilei siempre despreció a @totocaputo6hb porque no sabe nada de economía y solo sabe colocar deuda (endeudar a la ciudadanos) y ganar Plata con la timba. O la política cambia mucho a las personas, o el Leoncito sucumbe ante la

Imposición del GATO @mauriciomacri https://t.co/Xy6hoduuZC — Diego Giacomini (@GiacoDiego) November 23, 2023

“Milei es una persona que le encanta la teoría económica, le encantan los papers de teoría económica, le encanta la literatura macroeconómica, le encanta la teoría del crecimiento económico y le gusta la programación macroeconómica”, añadió el economista.

“Entonces entendemos por qué su juicio de valor con respecto al “Toto” Caputo no es que no era positivo, era muy negativo. Ahora teniendo en cuenta esto, quiero pensar en positivo. Mire que a mí no me gusta nada el nombramiento en el Ministerio de Economía ni el nombramiento en el Banco Central”, prosiguió Giacomini.

Funciones

“Más allá de lo que yo pueda pensar de Riedel y de Caputo, y de lo que pensaba originalmente Javier, puede ser que los haya traído para un trabajo específico para cada uno. Puntualmente lo trae al “Toto” Caputo porque el “Toto” Caputo le dice yo sé como arreglar el problema de las Leliqs y pases, qué no sé cuál es el programa que trae”, argumentó el exsocio intelectual de Milei.

“Riedel para arreglar el problema del cepo y salir del cepo porque ya estuvo en el Banco Central cuando se abrió el cepo a comienzos del 2016. Pensando en positivo, una vez que estas dos personas hacen esos dos trabajos que no estoy abriendo mi juicio personal de qué pienso sobre ellas. Una vez que hacen esos dos trabajos tal vez pasan a darle el lugar a otro equipo económico en una segunda etapa”, sostuvo Giacomini.

Además afirmó que “los dos han fracasado en el pasado” y que “vienen por la revancha”. “Prendan una vela que les salga bien y distinto que la otra vez”, agregó.

Dolarización

Giacomini señaló que “Javier Milei no va a renunciar a la dolarización así tan sencillo y mucho menos antes de arrancar”.