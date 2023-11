Eduardo Belliboni aseguró que "la mayoría de la población señaló que quiere un cambio y que esto no siga así" . Además, desmintió que este jueves hayan marchado en contra de Javier Milei y remarcó que el presidente electo "morigeró mucho su tono", en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Belliboni es dirigente social, uno de los máximos líderes del Polo Obrero. En la década del '90 se desempeñó como trabajador ferroviario, época en la cual participo de la Coordinadora Ferroviaria en la que formó parte de las huelgas contra la privatización del Ferrocarril. Este jueves, el Polo Obrero y otras organizaciones llevaron adelante un plenario para organizar un plan de lucha contra el ajuste y el Fondo Monetario Internacional.

Nuria Am: En principio, le quiero preguntar cómo está viviendo estos primeros días y estas primeras horas del presidente electo.

Con cierta perplejidad sobre el resultado electoral, por un lado. No perplejidad porque veía que podía ocurrir, pero sobre las interpretaciones que se hacen sobre el triunfo de Javier Milei, no creo que sea un cheque en blanco a Milei ni a la motosierra. Puede ser que alguno lo haya interpretado así, eso es votar el desastre. Pero la mayoría de la población, el 55% de los votantes, señaló que quiere un cambio y que esto no siga así. Pero no que "rompamos todo", ni le paguemos el aguinaldo a los trabajadores del Estado, ni que los empleados de la construcción pasen a ser desocupados. No creo que eso haya votado la gente.

Más allá de mi interpretación (yo no soy un sociólogo pero a veces los sociólogos pifian bastante la realidad que analizan), lo que veo es que la gente que lo votó a Milei no lo hizo para que le revienten el salario a los trabajadores del Estado. Puede ser que lo hayan votado para que no haya más ñoquis. Eso también lo voto, estoy a favor de que no hayan más ñoquis. Estoy de acuerdo en que no haya más robo al Estado. Ahora, que le saquen el salario y el aguinaldo a los trabajadores del Estado me parece mal, y no creo que nadie (de los que yo conozco por lo menos) haya votado a Milei para que les saque conquistas o beneficios. Inclusive, en los últimos días de su campaña, Milei morigeró mucho su tono diciendo que él no iba a hacer nada de lo que decía, es decir, que no cortaría la educación ni salud pública y que no le iba a sacar ningún derecho a nadie. Ahora resulta que ya ganada las elecciones manifiesta "no sé si tengo plata para el aguinaldo". Pero, ¿eso no lo sabía antes de ser candidato?

NA: De todos modos, por las dudas y no para confundir, esto no es algo que haya quedado como un anuncio claro de Milei, esto de que no pagará el aguinaldo a los trabajadores.

Un presidente de la Nación, en un reportaje, no puede decir cualquier cosa. Es decir, no puede decir algo que no piensa, ya no está en campaña. Por lo tanto, tiene que manifestar lo que piensa. Ya habiendo ganado las elecciones y representando la primera magistratura no puede decir "no sé si le pagaré el aguinaldo a los trabajadores" porque generará una desazón y una bronca bárbara. Que haga lo que quiera, yo no le voy a dar consejos de lo que tiene o no que decir. En el ajuste que él plantea está presente que la brutalidad de ese ajuste llegue inclusive hasta el aguinaldo, está planteado por sus propias medidas. Él dice algo que no es verdad: no es que la Argentina no tenga plata o recursos, es que los dilapidó o, en todo caso, piensa seguir dilapidándolos.

Javier Milei

Por ejemplo, el acuerdo del Fondo Monetario Internacional se cae porque no se cumple con la totalidad, pero Milei piensa cumplir con la totalidad de ese acuerdo con recursos que sí tenemos. Entonces, quiere decir que iremos a un ajuste, como dice él, mucho mayor al que pide el FMI. Eso incluye no solamente el aguinaldo, sino también las jubilaciones: "el mayor gasto del Estado es el de las jubilaciones, no es el político" y esas cosas que decía Milei en la campaña. Cualquiera que vea el presupuesto del Estado se dará cuenta que es eso.

Por lo tanto, estamos frente a una situación muy grave que, además, está acompañada por una campaña que hace rato que está, pero que se está agudizando. Por ejemplo, este jueves nosotros hicimos un plenario y vi en los portales y en los diarios de hoy, a pesar de que a muchos se los aclaré, que fue la primera marcha contra Milei. Es mentira eso, no hicimos ninguna marcha contra él, sino que hicimos un plenario de delegados de representantes de todo el país para discutir cómo viene la situación, algo que deberían estar haciendo todos los trabajadores.

Por supuesto que la CGT no convocará a Asamblea Generales porque está pensando cómo se salva y cómo salva los negocios que tiene, no en qué le pasará al trabajador. Nosotros deliberamos y discutimos con delegados de más 30 organizaciones qué es lo que pasará en el país y cómo nos plantamos frente a eso.

Alejandro Gomel: ¿Qué tenemos que esperar? ¿Habrá una situación de cortes permanentes? Uno de los temas que obviamente que está replanteando el gobierno que asumirá el 10 de diciembre es el de los planes sociales, qué hacer y cómo los organizará, es decir, si los va a quitar o recortar. ¿Cuál será la reacción de ustedes?

La nuestra es la reacción que tuvimos durante todos los gobiernos, que fue establecer un diálogo con el gobierno, preguntarle qué hará, llevarle adelante nuestros reclamos y si no se comprende el reclamo, protestar contra ese reclamo. Pero no vamos a hacer los únicos. Usted bien dice "¿marchas todos los días?", probablemente no nuestras. Es imposible hacer una marcha todos los días, eso significa que la gente tiene que irse de su casa, abandonar sus tareas, no atender el comedor popular que atiende a miles y miles de personas en todo el país. Por lo tanto, todos los días no lo podemos hacer, lo hacemos muy de vez en cuando. Imagínese si se cumple lo que diijo Milei también en un reportaje siendo presidente. No son anuncios pero uno tiene que escuchar al presidente electo, ya no al candidato, porque el candidato puede estar haciendo campaña.

AG: Milei dijo "todo dentro de la ley" cuando le preguntaron por la protesta social...

Pero no estoy hablando de eso. Porque "todo dentro de la ley" no sé qué quiere decir. También dijeron en otro momento que "no vamos a permitir que se corten las calles".

Eduardo Belliboni

AG: "No voy a dejar que me extorsionen", dijo también.

Es una vieja palabra esa de la "extorsión". La persona extorsionada es la que no tiene para comer, esa persona está sometida a una enorme presión y la presionan para que haga cualquier cosa. Por ejemplo, una familia que tiene un niño sin laburo y los narcos le ofrecen ser soldaditos está extorsionada. Ahora, un reclamo popular por comida a ese pibe no es una extorsión, es un reclamo popular. Y habrá muchos reclamos.

Si se cumple lo que dijo Milei en este mismo reportaje, que terminará la obra pública, habrá decena de miles de trabajadores protestando. Cuando Milei dice "vamos a reprimir las protestas", no hay que reprimirlas, hay que escuchar lo que reclaman y ver si la solución que propone o el reclamo que proponen es justo.

