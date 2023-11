Los mercados siguen apoyando el ajuste fiscal de Milei

Fernando Meaños detalló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) la reacción positiva de los mercados tras las elecciones.

Javier Milei todavía no anunció quién se hará cargo del Ministerio de Economía. A la espera de una de las definiciones más importantes del estreno del gobierno libertario, el presidente electo adelantó un ajuste fiscal extremo que pone en duda el pago del aguinaldo a los empleados públicos, pero los mercados continúan apoyando el cambio de mando en la Casa Rosada.

Desde que se produjo el balotaje, siguen subiendo los bonos y las acciones argentinas, tanto en la bolsa local, como en Nueva York. La suba es importante, pero hay que tener en cuenta que parten de pisos muy bajos. Los activos argentinos venían en un nivel muy pobre y, en algunos casos, con precios de default.

Lo cierto es que mientras reina la incertidumbre y Javier Milei exhibe ciertas debilidades para poder llevar adelante su gobierno, hay dos situaciones que el mercado premia con sus inversiones: las promesas de un ajuste fiscal como elemento prioritario, y el pago de los compromisos que tendrá Argentina en los próximos meses.

Dólar, inflación y ajuste fiscal: los principales desafíos económicos que enfrentará Javier Milei

Los precios de los bonos de la deuda argentina están bajos desde el primer momento. El canje de deuda que hizo el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, no tuvo ningún efecto positivo y dejó la sensación de que va a haber una nueva reestructuración en cualquier momento, algo que el mercado no descarta porque será difícil que el gobierno argentino puede asumir los compromisos en 2025, teniendo en cuenta que los vencimientos del próximo año son más moderados.

Un dato relevante que pareciera ser un tecnicismo, pero está en la mira de todos, es que los bonos Ley Nueva York y Ley Argentina están reduciendo la diferencia de cotización. Esto quiere decir que aquellos que apuestan al bono Ley Nueva York más caro porque creen que de esa forma están mejor cubiertos ante un default, deciden no pagar esa diferencia, otra señal de la apuesta de los mercados por el nuevo gobierno.

El picante cruce de economistas por el préstamo contraído por Macri con el FMI

Todavía resta saber cuál será la resolución de Javier Milei sobre su equipo económico y la respuesta que tendrán los mercados ante este anuncio. Por el momento, hay apoyo en lo que respecta a los bonos y las acciones.

También hay una cierta calma en lo que respecta en cuanto a la cotización del dólar blue, más allá de que la demanda crece al ritmo de la idea de dolarizar de Javier Milei. El gobierno saliente tuvo que invertir en los dólares financieros y tomó la medida de cargarle más impuestos al dólar tarjeta, algo que marca que la situación sigue siendo más que compleja.

ADP JL