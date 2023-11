A veces, los cuestionamientos económicos traspasan las puertas del Palacio de Hacienda y adoptan una figura más terrenal, como puede ser un tuit. Esto es lo que ocurrió en las últimas horas, con un duro cruce entre economistas en las redes sociales.

¿Los involucrados? Alejandro Werner, ex Director del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Caputo, ex Presidente del Banco Central y potencial candidato a llegar al Ministerio de Economía durante el inminente gobierno de Macri, y Guillermo Nielsen, quién fuera, entre otros cargos, mandatario de YPF.

Quién tiró la primera piedra fue Toto, con los cañones apuntando hacia el exintegrante del organismo financiero internacional, encargado de la negociación por el préstamo contraído durante el 2018 por Mauricio Macri. En este sentido, aseguró que estuvo en contra del acuerdo con el FMI de U$S 57 mil millones, el más grande en la historia de la entidad.

"Werner, como cuenta el presidente Macri en su libro y vos sabés bien, siempre estuve en contra de ese acuerdo del que no participé en su negociación, y la reacción del mercado fue la que les anticipé: la opuesta a la que vos y tus colegas del FMI esperaban", publicó en su cuenta de X (ex Twitter).

Continuando, sostuvo que les advirtió a los integrantes del organismo que "sacarle la discrecionalidad cambiaria al BCRA" iba a "generar mayor suba en el tipo de cambio y más inflación".

"Ustedes en cambio insistían en que el dólar se iba a calmar y que recuperaríamos el financiamiento externo. A tal punto lo sostenían, que incluyeron en el programa financiero tomar 16 mil millones de dólares adicionales para cancelar las Letras Intransferibles de Kicillof", agregó.

Además, remarcó que, post firma del acuerdo, "se tomaron 10 meses" para "hacer los que les habíamos sugerido que hicieran desde el principio", que no era más que darle 'luz verde' al Banco Central para intervenir en el mercado cambiario y contener la suba del dólar.

"Desde ese cambio de política cambiaria, el dólar no subió más (hasta las PASO) y el BCRA no tuvo necesidad de vender dólares, como tantas veces cuando era presidente del BCRA te expliqué que sucedería", concluyó.

Luego de la publicación, quién citó el hilo y salió a responder fue el economista Guillermo Nielsen. "La clase dirigente argentina no entiende que el Presidente del BC debe sostener una plataforma de estabilidad para bajar incertidumbre y facilitar la toma de decisiones de los privados. Un timbero no puede ser un presidente del BC, el BC no está para eso", compartió el ex secretario de Finanzas.

Estos cruces vuelven a poner sobre la agenda un tema que provocó discusión en la antesala del balotaje, en el que se impuso el libertario Javier Milei, y que tiene que ver con los destinos del préstamo contraído durante el gobierno macrista, con acusaciones de 'fuga de capitales' desde el peronismo.

Cabe recordar que, antes de los comicios, el actual ministro de Economía, y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, defendió esta postura. Aunque no fue el único en hacerlo: el diputado José Luis Espert, opinó en la misma línea al manifestar que "es obvio" que se destinó a dicho fin, cruzando, también vía X, a Toto Caputo.

Esto estuvo acompañado por el anuncio del inicio de una investigación por parte del FMI. Sin embargo, según Werner "no se trata de una auditoría" sino que se "evaluará la política de créditos excepcionales, que inglés se llaman Exceptional Access Program, que se dan cuando los préstamos rebasan el 400% de la cuota" y cómo se aplicó en el caso de Argentina para "sacar conclusiones de si fue adecuada o no".

