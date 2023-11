09:32 Votó Ramiro Marra

El ex candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, votó pasadas las 9.30 en una escuela de Colegiales, en la ciudad de Buenos Aires.

"Sorprendidos de la cantidad de gente que se acecó a votar. Tenemos gran parte de las mesas cubiertas, eso nos entusiasma porque nos da la posibilidad de defender los votos como corresponde", manifestó.

Y agregó: "La transparencia en una elección es fundamental. No es un tema de denuncias, sino de tratar de que todo se haga de la manera más correcta y no vemos nada en términos generales. Para nosotros, en mi caso particular, es un día muy importante. Recuerdo cuando fundamos este espacio hace dos años".

"Acompañando a Javier en todo lo que necesite. Cuando fundamos este espacio tuvimos un fin y lo estamos cumpliendo muy rápido", respondió cuando le preguntaron cuál será su rol pasado el balotaje.



09:17 Servini: "Nunca tuvimos una denuncia de fraude"

La jueza María Servini contó que se decidió reforzar el operativo de seguridad en la sede de la UTN de Almagro, donde vota Javier Milei. "Es seguridad media a alta, con la Policía de la Ciudad afuera y el Comando adentro. Nosotros queremos que la gente pueda seguir entrando, votando y que no pase lo que pasó la otra vez. Sobretodo se armó en beneficio del votante", manifestó.

También contó que se modificó el operativo en la escuela donde votará Fátima Flórez, pareja de Milei, ya que en las generales cerraron las puertas del establecimiento mientras ingresaba."Se previene en donde vota Fátima Flórez porque la otra vez hubo problemas y ahora no queremos problemas. Hay que darle prioridad al votante", manifestó.

Consultada en LN+ respecto del faltante de boletas de La Libertad Avanza, dijo: "Lo sabemos desde hace varios días que hay faltantes. La Libertad Avanza se comprometió y presentó un escrito diciendo que van a presentar las que falten".



"Nunca tuvimos una denuncia de fraude. No tuvimos una denuncia jamás. Nos han hecho abrir boletas en escrutinio, se han abierto las mesas que han pedido y ellos mismos piden que no abramos más cuando se dan cuenta que todo coincide con las actas", completó la jueza federal con competencia electoral de la ciudad de Buenos Aires.

08:49 Votó Máximo Kirchner

En la Escuela 50 de La Plata, el diputado Máximo Kirchner fue el primer dirigente de Unión por la Patria en votar. "Es una situación compleja del mundo y también para el país", dijo.

El dirigente y uno de los líderes de La Cámpora calificó a Sergio Massa como una persona "estable y tranquila", al tiempo que contó que "necesitamos una buena gestión de aquí en adelante, alguien con una gran capacidad de trabajo porque es una situación compleja".

Máximo Kirchner, votando en Tolosa, en las afueras de La Plata.

Cuando le preguntaron respecto de la promesa de Massa de sumar al gobierno a dirigentes de otros partidos, respondió: "Él es el presidente y tiene que armar un gobierno con el que se sienta capacitado para gobernar".

"Que sea un día en paz, en alegria, sin provocaciones. Los votos se van a contar tranquilamente como sucede desde el 83' a la fecha. Creo en un país donde no haya venta de armas, donde a las situaciones violentas que vivimos a diario no le agreguemos mas violencia", manifestó.

"No hay que dañar el sistema. hay que aceptar lo que vote la sociedad. No ha habido nunca ningún tipo de problemas y menos aún cuando se eligió Presidente", señaló.

08:30 Jaldo, Capitanich y Carreras, los primeros gobernadores en votar

Los gobernadores de Tucumán y Chaco, junto con la gobernadora de Río Negro, fueron los primeros mandatarios en votar.

Jaldo, actual vicegobernador y gobernador electo de Tucumán, votó en una escuela de la capital provincial. "Muy contento, hoy los argentinos gracias a esta Democracia podemos elegir la autoridad máxima que va a conducir los destinos por los próximos cuatro años", dijo tras emitir su voto.

Instó a "votar con tranquilidad, serenidad, porque es muy importante lo que se va a elegir".

En Chaco, Jorge Capitanich también hizo lo propio. "Ya voté. Siempre con esperanza, con la convicción de defender a nuestro país, de terminar con el odio, con las divisiones y promover un gobierno de unidad nacional", escribió en Twitter.

Por otra parte, la gobernadora saliente de Río Negro, Arabela Carreras, dijo que "hoy se toman definiciones de fondo, modelos de país, modelos a los que se va a encaminar la economía".

"Creemos que muchas personas que no fueron a votar en las instancias anteriores hoy lo harán", manifestó.

El riojano Ricardo Quintela votó pasadas las 9 de la mañana. "Convencido desde el amor y la esperanza, hoy emití mi voto por las argentinas y los argentinos y porque amo mi Rioja y quiero su progreso. Como siempre digo, votemos con la razón y el corazón, por nuestra patria y nuestros derechos", escribió.

08:05 Votó Lilia Lemoine: "No creo que sea una situación para festejar"

La diputada electa de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, llegó a su escuela del barrio Santa Rita media hora antes de la apertura de su centro de votación. Fue la primera en votar y al salir le preguntaron si hoy se festejaba. "No creo que sea una situación para festejar. Gane quién gane las cosas no se van a resolver enseguida. Los argentinos no estamos bien, me incluyo porque soy vecina del barrio", dijo.

Lemoine contó que le dejó barras de cereal a las autoridades de mesa. "Todo en orden, había boletas. Ahora me voy a tomar un café y salimos a recorrer a ver dónde nos necesitan", dijo.

08:00 Arrancó la votación

Con la apertura de las escuelas y los centros de votación de todo el país, arrancó la jornada electoral de balotaje. Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) se enfrentan en una elección decisiva para el rumbo del país durante los próximos cuatro años.

Se espera que ambos candidatos vayan a votar alrededor del mediodía. Massa lo hará en Tigre a las 11:30, mientras que está previsto que Milei haga lo propio a las 12:30 horas en un colegio del barrio porteño de Almagro. De acuerdo a las autoridades electorales, los resultados se conocerían a partir de las 21 horas.

La Justicia buscó despejar el fantasma del fraude

Ayer, la Cámara Nacional Electoral (CNE) convocó a los apoderados de ambos espacios políticos con el objetivo de disipar las denuncias o presentaciones en público que, sin pruebas, difundan la idea del fraude. En tanto, La Libertad Avanza le entregó a la Justicia electoral bonaerense menos boletas que las requeridas para contingencia, con lo cual hay expectativa en cómo transcurrirá la votación.

Se espera que ambos candidatos esperen los resultados en sus búnker de campaña, los mismos de las elecciones anteriores. Así, el candidato de Unión por la Patria estará en el Complejo C Art Media, ubicado en avenida Corrientes casi Dorrego, en Chacarita, donde anoche se alistaba la estructura para alojar a dirigentes, periodistas y militantes. Por su lado, Milei esperará en el Hotel Libertador, ubicado sobre la avenida Córdoba en el microcentro porteño. Ese es el lugar que eligió para vivir durante la campaña.

Por otra parte, si bien en la mayoría de los casos se mantienen los lugares asignados para la votación, es importante chequear ya que podría haber cambios. Se puede consultar en el sitio oficial del Padrón Electoral, que es www.padron.gob.ar. Se podrá votar hasta las 18 horas en todas las escuelas y centros de votación del país.

