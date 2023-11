Las elecciones de balotaje 2023, al igual que cualquier elección, es de asistencia obligatoria para quiénes figuren en el padrón electoral. El feriado largo no es una justificación, pero sí lo es encontrarse a más de 500 kilómetros de distancia del lugar en el que deben votar. Para demostrarlo, se deberán acercar a una unidad judicial o comisaría. En caso contrario, se deberá abonar un monto dispuesto por la Cámara Nacional Electoral a los infractores.

Veda electoral: días, horarios y prohibiciones por el balotaje

Multa por no ir a votar: ¿Cuánto me cobran?

Pueden imponerse sanciones de entre 50 y 500 pesos a los votantes de entre 18 y 70 años que no voten en la segunda vuelta electoral.

Las sanciones económicas representan un medio de promover una mayor participación electoral y garantizar el compromiso con el proceso democrático.

Las multas progresivas por no votar aumentan en función del número de infracciones anteriores no subsanadas, lo que significa que la persona no las ha pagado ni justificado.

Elecciones 2023: ¿Cómo se define al ganador en el balotaje?

50 pesos: si el elector no tiene sanciones previas sin regularizar.

si el elector no tiene sanciones previas sin regularizar. 100 pesos: si cuenta con una infracción previa.

si cuenta con una infracción previa. 200 pesos: si el votante tiene dos infracciones sin regularizar.

si el votante tiene dos infracciones sin regularizar. 400 pesos: si tiene tres infracciones previas sin abonar.

si tiene tres infracciones previas sin abonar. 500 pesos: si el elector tiene cuatro o más infracciones previas sin regularizar.

Las razones por las que puedes faltar a votar ¿cuáles son?

Aunque acudir a votar es una obligación para todos los electores inscritos, hay varias razones por las que una persona puede estar exenta de acudir a los colegios electorales.

Si el día de las elecciones se encuentra a más de 500 kilómetros de distancia del lugar de votación.

del lugar de votación. Si la persona está enferma o imposibilitada de asistir al establecimiento de votación por razones de fuerza mayor, suficientemente comprobadas y justificadas.

al establecimiento de votación por razones de fuerza mayor, suficientemente comprobadas y justificadas. Si el ciudadano es parte de un organismo o empresa de servicios públicos y está impedido de asistir a votar por razones relacionadas con el cumplimiento de funciones.

y está impedido de asistir a votar por razones relacionadas con el cumplimiento de funciones. Además, si es juez o auxiliar y por disposición del Código Electoral Nacional, tiene que asistir a tu oficina y mantenerla abierta durante los comicios.

Justificar la falta por no ir a votar: ¿Cómo hacerlo?

Si un ciudadano puede justificar su ausencia por alguno de los motivos mencionados, dispondrá de un plazo de sesenta días tras las elecciones para acudir a la comisaría de policía más cercana en la que se encuentre, aportar su documento civil y la documentación pertinente que acredite su ausencia, y solicitar una certificación escrita que justifique su imposibilidad de votar.

Si el elector desea dejar de formar parte del Registro de Infractores, tendrá que concurrir ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal del distrito que corresponda y presentar la certificación que valide su ausencia. De no hacerlo, le corresponderá la multa y la limitación de sus trámites gubernamentales.

La Cámara Electoral advirtió que las denuncias anónimas no son válidas: cómo denunciar correctamente

De igual manera, también se puede justificar la inasistencia a través del Registro de Infractores online de la Cámara Nacional Electoral. Para consultarlo, solo se deberá ingresar el número de documento, el género y el distrito electoral además de escribir el código de validación que solicite la página.

Después, aparecerá una lista de faltas junto a un botón "Solicitar justificación" que requiere adjuntar documentación que demuestre el motivo de la ausencia. Además, se debe facilitar un número de teléfono y una dirección de correo electrónico antes de pulsar el botón "Proceder".