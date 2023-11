Elecciones 2023: ¿de qué forma se define al ganador en el balotaje?

La segunda vuelta o balotaje que tendrá lugar el domingo 19 de noviembre se resolverá voto a voto entre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y su rival de La Libertad Avanza, Javier Milei, es decir, el postulante que reúna más sufragios se proclamará Presidente de la Nación y asumirá el próximo 10 de diciembre, sin la necesidad de calcular diferencias porcentuales entre los aspirantes a la jefatura de Estado.

¿Cómo funciona el balotaje?

Este sistema de definición se diferencia de los requisitos necesarios para lograr el triunfo electoral en primera vuelta. La Ley Electoral de Argentina establece que para que un candidato sea elegido Presidente en primera vuelta, debe obtener el 45% de los votos o bien el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo más votado.

En los países con sistema electoral mayoritario, como Argentina, en caso de que ninguno de los candidatos logre alcanzar dicho porcentaje que establece la ley, se realizará una segunda ronda de votaciones que también será obligatoria para todos los ciudadanos. Pero únicamente se podrá elegir entre los dos presidenciables que hayan encabezado las anteriores elecciones, en este caso, Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

Lo anterior implica que en un escenario de balotaje el postulante que haya reunido más votos será declarado vencedor de las elecciones y, por tanto, nombrado Presidente de la Nación, sin que sea necesaria una diferencia porcentual concreta.

Elecciones 2023. Foto: Télam

¿Qué pasa en el balotaje si los dos candidatos empatan?

En caso de que se registrara un empate en segunda vuelta, no existe una legislación específica que contemple este tipo de escenarios.

Si bien las encuestas prevén una situación de paridad entre los candidatos, la posibilidad de que obtengan la misma cantidad de votos es exigua, aunque no imposible.

Dónde voto en el balotaje: cómo consultar el padrón definitivo en todo el país para las elecciones 2023

En principio, transcurridas las 48 horas de la jornada, la Justicia Nacional Electoral ordenaría el escrutinio definitivo, cuyos resultados podrían diferir del conteo provisorio, teniendo en cuenta posibles variantes en cuanto al recuento de los votos "no afirmativos".

El resultado final también se alteraría tras añadir los votos emitidos por residentes en el extranjero, las personas privadas de la libertad y fuerzas de seguridad afectas al comando electoral.

¿Cómo se cuenta el voto en blanco en el balotaje?

Según la Cámara Nacional Electoral, el voto en blanco contempla 3 variantes posibles:

El sobre del votante se encuentra vacío;

El sobre contiene un papel (de cualquier color), sin imágenes, textos ni objetos extraños;

El sobre contiene una boleta oficializada, pero le falta el cuerpo correspondiente a una categoría, en cuyo caso se considerará ¨voto en blanco¨ solo para dicha categoría.

Balotaje 2023 | ¿Milei o Massa?: Quién ganará las elecciones según las distintas encuestas

El Código Electoral Nacional establece que el voto en blanco es una opción válida, pero no afirmativa.

Según la legislación vigente, en un contexto de balotaje, resultará electa aquella fórmula que obtenga “mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos” (artículo 151 del CEN).

Esto significa que los votos en blanco quedan excluidos del recuento final. En consecuencia, no influyen en el resultado de la votación. Seleccionar esta opción no favorece indirectamente a ningún candidato en particular. Es decir, ni Sergio Massa ni Javier Milei se verían favorecidos por una persona que vota en blanco, o cuyo voto fue anulado.

CA/ED