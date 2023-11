Las incertidumbres económicas de Javier Milei

El periodista especializado en economía, Fernando Meaños, informó al respecto de lo que vienen siendo las pocas certezas que Javier Milei brinda respecto a la designación de un nombre como su ministro de Economía, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Como se dice en el deporte, con La Libertad Avanza no hay equipo. Todavía no termina de cerrar ninguna de las chances que tiene abiertas acerca de cómo conformará su equipo económico, particularmente su ministro de Economía, ya suenan nombres para todas las carteras prácticamente.

Algunas, de hecho, ya los hizo públicos. También hay una serie de equipos técnicos trabajando en distintas áreas, algunas económicas y algunas no. Pero está claro que aparecen muchos nombres cerca de Milei.

Un nombre que confirmó es el nombre de Emilio Ocampo como su eventual presidente del Banco Central si llegara a ganar las elecciones, es decir, el hombre que pondrá en marcha la dolarización y el cierre, según anuncia Milei, del Banco Central en caso de ganar.

Hay también una serie de equipos que trabajan en áreas específicas, en una reforma laboral, reforma impositiva, fiscal, un tema crucial. Allí tiene al frente Héctor Rubini, economista del CEMA, que junto con otros profesionales de esa casa de estudios está llevando adelante esos planes para poner en marcha lo que sería el plan de Gobierno.

Lo cierto es que no hay equipo, no hay ministro de Economía todavía en las cercanías del campamento de LLA, no hay definiciones.

El que más suena como ministro de Economía es el de Federico Sturzenegger. Se sabe que Milei y él tienen una relación personal desde hace bastante tiempo. El ex presidente del Banco Central siempre le reconoce su apoyo mientras ejercía esa función, por otra parte, el libertario siempre que puede habla muy bien en público de él. Lo cierto es que, en concreto, no hay nada.

¿Qué es lo que dicen aquellos que conversan a diario con Milei cuando se le pregunta quién será su ministro de Economía? Dice lo mismo que manifestaba Néstor Kirchner: "Mi ministro de Economía seré yo", esa es la frase que siempre responde cuando se le consulta sobre quién será.

Más allá de las metáforas a veces un poco salvajes del libertario y que afirma que el Banco Central será prendido fuego, en realidad de lo que se trata es de que el BCRA no puede emitir y que carezca de esa capacidad hasta que el peso desaparezca por completo. ¿Qué es a lo que aspiran cerca de Emilio Ocampo y los 20 o 25 profesionales que están trabajando en ese plan? Planean que haya libertad monetaria, lo cual significa que todos puedan contratar, hacer cualquier clase de contratación o transacción en la moneda que elegimos.

Por lo tanto, entienden que el dólar empezará a ocupar ya más de lo que lo hace, toda la realidad económica y clase de transacciones. Cabe recordar que hasta hoy simples alquileres de viviendas ya se rigen en dólares o por lo menos se aspira que rijan en dólares.

La idea del equipo de los libertarios es esa, es que todas esas transacciones empiecen a hacerse en dólares y que no haga falta terminar de quitar al peso, sancionar una derogación del peso como moneda, sino que paulatinamente el peso irá perdiendo lugar y será reemplazado por el dólar e incluso por otras monedas.

Así es cómo está planteado hoy el plan teniendo sobre todo como modelo a seguir a la economía de Ecuador. La economía de ese país tiene al dólar como única moneda hace casi 20 años, no sin dificultades, ya que en el medio tuvo dos defaults. Es decir, que los políticos no dejaron de gastar, sino que al no poder emitir su propia moneda comenzaron a endeudarse y a hacerlo fuerte, tanto que en dos oportunidades cayeron en default.

Lo cierto es que como están dadas hoy las cosas no hay ninguna certeza sobre quién será su ministro.

En el marco de las negociaciones con el PRO, el acuerdo que estableció con Mauricio Macri y Patricia Bullrich desde luego que el ex presidente y la x candidata a presidenta le acercaron algunos nombres: los que ocuparon funciones relevantes dentro del gobierno de Macri en el área económica. Al parecer, al libertario no le cerró ninguna idea en ese sentido y en todos los casos en lugar de poner un tilde puso una cruz roja y dijo que "no".

El plan de dolarización es, por otra parte, lo único que sigue en pie y que Milei dice que no es negociable más allá de las alianzas en términos electorales que está tejiendo y que ya puso en marcha con un sector del PRO, de JxC. Sigue diciendo que dolarizar la economía y cerrar el Banco Central no son temas negociables.

Hacia allí deberá orientarse la conformación de su equipo económico que tiene varias áreas técnicas en las cuales tiene a profesionales trabajando, pero que hasta ahora no se conoce lo esencial que es que haya un área capaz de coordinar todos esos equipos y coordinar todos esos planes para transformarse en un verdadero ministro de Economía.

BL JL