Florencia Casamiquela: "La rotura de JxC es un dato de la realidad"

Florencia Casaquimela considera que "el resultado de las PASO significó un tirón de orejas para toda la dirigencia". Además, admite que la cuenta pendiente que tuvo Larreta fue no haber podido generar el voltaje político necesario en su propuesta de unidad nacional, que hoy replica Sergio Massa. "Del otro lado de JxC se fustigaba a Larreta diciendo que su propuesta era una posición tibia que no nos llevaba a ningún lado", criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

El tema en cuestión es la oposición: ¿En qué se puede llegar a convertir JxC? ¿Las divisiones internas enriquecen, potencian o generan el riesgo de que, en algún momento, JxC se convierta en otra cosa escindida y se atomice?

La rotura de JxC es un dato de la realidad. Además, hay un votante que dejó de sentirse interpelado por esa fuerza y eso está a la vista. La UCR, Coalición Cívica, gobernadores electos de JxC y la mitad de la dirigencia del PRO llamó a no votar a Javier Milei o directamente a votar a Sergio Massa.

Entiendo que la elección del 22 de octubre y el balotaje están, de algún modo, reordenando el sistema político argentino.

El resultado de las PASO significó un tirón de orejas para toda la dirigencia. No podíamos salir del estupor, metabolizar la perplejidad de ese resultado.

En octubre cambió un poco, pero el elemento central está ahí, que hay un candidato con propuestas muy claras pero sin equilibrio emocional, propuestas que son claramente disparatadas, un equipo de personajes siniestros, y eso dividió de manera irreversible a esa fuerza política.

Balotaje 2023 | ¿Milei o Massa?: Quién ganará las elecciones según las distintas encuestas

Con el acuerdo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Milei, que utiliza como simbología la motosierra, habrá que ver cómo junto a la dirigencia que abraza la democracia, nos aferramos a la pala y al fratacho como símbolo de la construcción de la casa en común que es la Patria misma.

¿Creés que ese tuit a la tarde noche de Macri cuestionando a Gerardo Morales, diciendo algo así como: 'Qué país raro este, en el que votarán por el mismo candidato Milagro Sala y Gerardo Morales', tiene que ver con esta división? ¿Macri se está quedando solo con una parte del PRO, pero otra parte importante, más los demás partidos de JxC están en una posición distinta a la de él?

Indudablemente. Eso fue muy claro.

Roberto Feletti: "Si gana Milei habría un lunes negro"

Además, visibiliza una lógica que no hizo bien y que Argentina no necesita, que es la lógica de no asumir los errores propios y continuar por un camino del agravio permanente, no respetar la otredad, el pensamiento de los otros.

Entiendo que lo que debemos de hacer es prometernos y juramentarnos sacar este país adelante, aunando esfuerzos y compartiendo que habrá patria si no construimos un futuro compartido.

Por supuesto, asumiendo las diversidades y las diferencias, porque eso es lo que conlleva el sistema democrático intrínsecamente.

Veo que el desafío está en cómo se gestionan y administran esas diferencias.

El futuro de JxC

e escucho y me imagino distintas alternativas. Una es un big bang de JxC donde cada uno de los integrantes, la Coalición Cívica por un lado, el radicalismo por el otro, el peronismo republicano, el más incipiente aliado, y una parte del PRO no macrista, se conviertan en cuatro sectores políticos autónomos, o en algún grado de relación pero sin formar una alianza, y, por otro lado un sector macrista se junte con los libertarios. Otra posibilidad que veo es que todo lo que no es el sector macrista, o sea, la parte significativa que quede del PRO más los radicales, Coalición Cívica y el peronismo republicano, mantengan la unidad, y que quede escindida la parte de Macri, Bullrich y aquellos que prefieren estar con los libertarios. ¿Son posibles estas dos alternativas o es más probable la fragmentación?

Esto se visibilizó con muchas claridad en las PASO, en donde había dos líneas internas antagónicas.

Fui candidata a intendenta convocada por Larreta, me convocó la idea de ganar con el 50% y para gobernar construir una masa crítica del 70% de las fuerzas.

Gerardo Morales le pega a Macri, pero aclara: “No soy quién para echar a nadie de JxC”

Esa idea, que fue acompañada por gran parte del radicalismo y muchos de los gobernadores electos por JxC, como el de San Luis, San Juan, Santa Fe. La idea de acumular masa crítica para llegar al 70% conlleva la superación de los pequeños desencuentros, que no nos llevaron a ningún lado, mejor dicho a nada bueno.

Tenemos una enorme oportunidad de ir un poco más allá y avanzar en esa idea también en la construcción de Argentina tras el 19 de noviembre, y despojarnos por un tiempo de la especulación electoral que no nos debe escandalizar.

Por encima se encuentran los intereses supremos de Argentina. Tenemos el deber ético y político de poder sentarnos en una misma mesa para ver cómo la sacamos adelante, porque si Milei se encuentra con una chance cierta de ser presidente, eso significa que este país está orillando el abismo, y que aún tenemos tiempo de no desbarrancar.

Por eso que es yo quiero creer, anhelo y siento una necesidad muy fuerte de expresar que debemos construir un universo de valores que pueda reunir a radicales, socialistas, empresarios vinculados al mercado interno, empresarios que exportan al mundo entero, sectores del campo, investigadores y ese esfuerzo veo que está muy cercano a lo que se proponía y se convocaba al menos desde una expresión bastante más importante que fue JxC, que fue el sector que acompañó la candidatura de Larreta.

Raúl Timerman: "Milei estuvo muy debilitado"

¿Por qué perdió la interna?

Siento que la virulencia con la cual se llevó adelante esta discusión dentro de ese frente electoral desgastó mucho al electorado.

Massa 2 - Macri 0

Dejame hacer hipótesis conjeturando juntos. Lo que vemos continuamente a lo largo, no solamente los ejemplos de Argentina, sino en todo el mundo, es que las intenciones de voto se modifican en las últimas dos semanas, la última semana, y a veces el último día de manera sustantiva, y quien puede ganar en un momento, dos meses después puede perder. Como ejemplo, tenemos que quien ganó las PASO, un mes después no ganó la primer vuelta. Haré una contrafáctica a una politicóloga, que es la única manera que las ciencias sociales tienen de construir, por lo menos, conjeturas plausibles. ¿Hoy Larreta le ganaría a Bullrich?

Creo que hoy la sociedad se movilizó mucho en torno a esta idea que planteaba con mucha claridad Larreta. Del otro lado de JxC se fustigaba a Larreta diciendo que su propuesta era una posición tibia que no nos llevaba a ningún lado y decían que era poco clara.

Hoy, indudablemente, tiene otro volumen. La gran cuenta pendiente fue no poder construir el voltaje de potencialidad que tenía esa propuesta para los argentinos. Esa convocatoria hoy la sintetiza Massa cuando habla de unidad nacional. La idea hoy tiene un voltaje de convocatoria mucho más fuerte que el que tuvo en las PASO.

BL FM