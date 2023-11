Gerardo Morales le pega a Macri, pero aclara: “No soy quién para echar a nadie de JxC”

—¿Decir que con Milei los gobernadores no van a poder pagar sueldos es una manera indirecta de apoyar a Massa?

—No. Ratifico la prescindencia que ha planteado nuestro partido respecto de dos malas alternativas. Ratifico que la única alternativa en nuestra opinión era Juntos por el Cambio, para ordenar las cosas en el país y resolver la gran crisis que tiene.

—Hay correligionarios a quienes les cayó mal la afirmación.

—Estarán con ganas de votar a Milei. A mí me parece que el radical que vote por Milei, después de todos los agravios, estará traicionando el legado de Alfonsín y el legado republicano e institucional que ha tenido la UCR. El debate del apoyo o no a Milei no lo trajimos nosotros a JxC. Lo trajo Macri con Bullrich, y ha generado toda una implosión.

—En ese marco, ¿su discusión es con Milei o con Macri?

—En ese marco no tengo nada que ver con el kirchnerismo. Como senador he denunciado a Boudou, a Jaime, a López, a De Vido, a Milagro Sala; y luego como gobernador. En el marco del debate que se ha generado hacia adentro de JxC, pongo énfasis en el perjuicio que significaría Milei para la democracia. Una persona con desequilibrio emocional, y repito palabras textuales de Bullrich, con propuestas como la venta de niños, venta de órganos, privatización de la salud, y la educación, y la eliminación de la coparticipación. Por eso digo que si gana Milei no vamos a poder pagar los sueldos. Y obviamente también un fuerte reproche contra Macri, que en una expresión de ambición política desmedida personal terminó trabajando por Milei como no lo hizo por Patricia.

—¿Entonces Macri y Bullrich están fuera de JxC?

—No, no lo sé. Yo no soy quién para echar o no a nadie.

—¿Qué rol tendrá la UCR en el futuro?

—El radicalismo tiene el rol donde nos ha puesto el pueblo, que es una fuerza opositora y también de gobierno. Gobernamos cinco provincias. Junto a los gobernadores de JxC somos diez. El radicalismo gobierna más de 400 municipios. El trabajo del radicalismo es unirnos y formar parte de una oposición que sea seria, que no forme parte ya de la grieta.

— Coincide con Massa sobre la idea de terminar la grieta…

— Coincido con todos los dirigentes con quienes venimos bregando por eso, como Rodríguez Larreta, Schiaretti, muchos dirigentes con quienes hemos trabajado en el espacio, otros no. Comparto que hay que terminar con la grieta. Cristina y Mauricio le han hecho mucho daño al país abonando el modelo de quiebre del diálogo.

—Circula que la UCR podría integrar parte del gabinete de un eventual gobierno de Massa. ¿Hay algo de eso?

—No es el rol del radicalismo formar parte del gobierno de Massa si llegara a ganar. El radicalismo tiene que fortalecerse como alternativa opositora. Sí, estoy convencido de que hay que rediscutir JxC. Eso lo hará nuestra Convención Nacional.

—¿Qué tiene sobre el escándalo de espionaje ilegal que vincula a funcionarios del kirchnerismo?

—Forma parte de algo que ya conocíamos. Cuando era senador habían salido datos de inteligencia que realizaba en aquel momento César Milani con algún agente del servicio de inteligencia. Es la cloaca de la democracia, con la que hay que terminar.

—¿También sucedió durante el gobierno de Macri?

—Yo no lo tengo ni tampoco puedo aseverar en términos de una responsabilidad hacia Macri como presidente en ese momento. Pero me parece que esto es un sistema en el que se engancharon algunos dirigentes de la política, en este caso el kirchnerismo, pero un sistema de una burocracia del sistema de inteligencia que funcionaba con autonomía para hacer negocios, para vender información, lo que pasa en todos los países del mundo.

—El radicalismo renueva autoridades a fin de año. ¿Pretende postularse nuevamente?

—No pretendo una nueva postulación. La renovación va a ser entre el 10 y el 15 de diciembre.

—¿Algún favoritismo?

—Vamos a ver; me parece que hay que buscar un esquema de unidad.

—¿Eso implica “unidad” en los bloques de Diputados?

—Creo que eso va a pasar, vamos a terminar con los bloques de Diputados unidos. Nos ha tocado perder una elección nacional presidencial y por eso cuestiono mucho esta actitud oportunista, indigna, de Mauricio y de Patricia, de salir corriendo a buscar acuerdos y cargos.

—¿Qué le falta al radicalismo para tener un liderazgo nacional?

—Seguir trabajando. Terminamos con un radicalismo que de tres provincias gobierna ahora cinco. Hay dirigencia y hay un proceso de renovación en el partido muy interesante que hay que seguir alimentando. Estoy seguro de que en cuatro años el radicalismo va a ser una alternativa para el gobierno nacional. Me parece que quien ocupaba ese lugar respecto de dirigentes que podían ser alternativas de candidatos a nivel nacional era la usina del AMBA, y ese modelo está agotado. Macri dice que los que hemos perdido somos algunos y él cree que ganó; eso no es un error, hay una cuestión intencional que da cuenta del acuerdo que tuvo con Milei desde siempre.