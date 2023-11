Milei reveló los motivos de las ausencias de Macri y Bullrich en el debate

La periodista de política y economía, Nuria Am, informó al respecto de los motivos que dio Javier Milei ante las ausencias de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, quienes se ausentaron al debate, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Durante todo el día circuló la versión de que había un poco de molestia por el tema del faltante de boletas. Cabe recordar que el compromiso de Juntos por el Cambio o de "Libertad para el Cambio", como se habían empezado a hacer llamar, era de la gente del PRO, de fiscalizar.

Este domingo, hubo un pedido de más boletas a Milei. Hubo un enojo del libertario en este sentido porque decía "¿cómo puede ser que falten boletas mías para lo que es la elección del próximo fin de semana?". Supuestamente, ahí se dieron algunas discusiones y la gente del PRO habría decidido no ir.

Esto fue rápidamente captado por todo los hombres del massismo, que inclusive antes de que empezara el debate, allí en esa especie de cóctel que se da previo a la entrada al salón principal, lo único que decían era "fijate que solo que está Milei que no vino nadie del PRO".

En un momento, Sergio Massa se lo tiró en el medio del debate y le dijo que "tus nuevos socios que ni siquiera vinieron" o que "hoy no te acompañaron" y Milei respondió, esta mañana, justificando que son de otra fuerza política y no tenían por qué estar.

Este domingo, durante el debate hablaba con personas muy cercanas a Milei y una le dio cinco puntos a su desempeño y que "obviamente vamos a salir a decir que nos pareció que estuvo bien y que lo dejó expuesto a Massa" en cuanto a que siempre lo quería llevar hacia su terreno, preguntarle esto de "si o no" como si fuese una especie de periodista y que así el ministro candidato quedó expuesto y esa era la estrategia que había elegido Milei. Difícil es interpretarlo de esa manera.

También Milei habló de cómo impactó el tema en las redes sociales. El gran ganador del debate es, por un lado, el que queda mejor parado en el debate que se hace en las redes sociales, que es como el patio de atrás de lo que está sucediendo. Ayer, al mismo tiempo que sucedía el debate, quien ganaba los comentarios en las redes.

Por otro lado, el análisis del después que se hace en todos los medios.

Milei, en cuanto a referirse a las redes sociales, aseguró: "En las redes el saldo fue muy positivo. Lo que me sorprende es la cantidad de gente que lo percibe a Massa como un mentiroso y cara de piedra". A mí me habían dicho que era un mentiroso, pero juro que me sorprendió. No puedo creer que una persona mienta tanto, es la actitud de un psicópata viendo cómo está destruyendo la economía, es de teflón".

Además, habló de cómo preparó el debate y aseveró: "Lo trabajé con gente de mi equipo y sumamos una fonoaudióloga que me ayudó, además, a mejorar mi lenguaje corporal. Podría haber salido y poner histriónico, no olviden que fui cantante de rock y eso lo manejo pero la seriedad del asunto es para tomárselo muy en serio".

Por último, confirmó que el nombre de su ministro de Economía lo anunciará el día después del balotaje si resulta electo presidente y detalló cuáles son próximos pasos.

