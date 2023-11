Empresarios contra Massa y Milei piden "reglas claras y soberanía monetaria"

A cinco días para que llegue el balotaje, desde el círculo rojo comenzaron a movilizarse para hacer llegar sus exigencias a los candidatos y tener un panorama más amplio de lo que puede llegar en el futuro. Ante este panorama, este medio se contactó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

“El número de la inflación sorprendió a muchos, porque el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central daba 1,7% por encima de lo que finalmente el Indec reveló”, comentó Ariel Maciel. “Más allá de la baja, estamos hablando de un 142,7% de inflación anual y más del 120% en lo que va de los 10 meses del 2023. Una inflación que pone bastante presión sobre lo que falta”, agregó.

La incógnita por la presencia de un plan de estabilización

Posteriormente, Maciel planteó: “Todo el mundo habla de un plan de estabilización que nadie lo tiene, realmente no está conformado y, por lo tanto, mientras se pide ese plan de estabilización reclaman que lo integren distintas formas para poder llevarlo a cabo”. Luego, manifestó que, “la cámara de comercio AmCham publicó un decálogo de los pedidos al próximo presidente de lo que tiene que pasar en la Argentina para que haya mejores condiciones de negocios”.

“En esa cámara, muchas empresas no firmaron los acuerdos de precios”, sostuvo el entrevistado. En relación a este tema, expresó: “Los respetaron pero no se habían adherido, porque entienden que la inestabilidad en la incertidumbre electoral llevaba a que no pudieran garantizar que se respetaran determinadas cuestiones”.

Los puntos más importantes del decálogo de AmCham

En otra instancia, el periodista retomó el decálogo de AmCham y señaló: “Es realmente muy interesante, el primer punto habla, como suele suceder en el círculo rojo, de las reglas claras, que no cambien”. Sobre la misma línea, remarcó que. “hablan de la reconstrucción de una sociedad basada en valores, algo más vinculado con las instituciones y el republicanismo”.

“Entre otras cosas, habla de libertades, de un Estado que garantice libertades pero también hay una línea en ese punto y es asegurar la soberanía monetaria, algo que choca con el plan de dolarización de Milei”, destacó Maciel. A modo de cierre, dijo que, “aparece el inevitable plan de estabilización macroeconómica para poder tener estabilidad, se habla de reformas impositivas y laboral, en ese contexto, plantean la reducción de la informalidad”.