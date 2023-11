Roberto Feletti, ex secretario de Política Económica y Planificación de Desarrollo, aseveró que "Argentina está en un escenario muy favorable en lo internacional". La posibilidad de que baje la inflación en el corto plazo y el valor del dólar oficial en diciembre, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Feletti fue secretario de Economía y Hacienda de La Matanza (2015-2019), ex diputado nacional (2011-2015), ex secretario de Política Económica y Planificación de Desarrollo de la Nación (2009-2011), y presidente del Banco Ciudad (2000-2003) en la administración de Aníbal Ibarra, además de uno de los 600 firmantes en contra de la dolarización propuesta por Javier Milei.

Recuerdo la última entrevista que le hice a Gabriel Rubinstein, hace alrededor tres semanas, cuando planteaba que se podía bajar la inflación a la mitad el año próximo y la mitad de la mitad el año siguiente y que no hacía falta ninguna modificación macroeconómica gigante.

Al mismo tiempo, me preguntaba, ayer que se conoció que la inflación fue de 8,3%, aunque de cualquier forma las predicciones son de que vuelva a ser de dos dígitos el mes siguiente y el posterior, ¿creés que es viable eso?

De alguna manera, es lo que está planteado en el presupuesto, pero se daría la extraña situación de que si Sergio Massa ganara la elección, asumiría un presidente que tendría que cambiar el presupuesto que él mismo mandó como ministro de Economía, si es que así fuera.

Si vos fueras ministro de Economía, ¿qué le dirías al presidente? ¿Hago un plan heterodoxo, de shock, independientemente del nombre que signifique, un reordenamiento macroeconómico importante de inicio o voy gradualmente, tratando de hacer aterrizar el avión de a poco?

Massa y su equipo apostaron a un plan de estabilización, o sea bajar la volatilidad de las variables, sin producir traumatismos en la actividad económica ni en el empleo, y eso lo viene logrando.

Lo que dice Rubinstein, que yo comparto, está asociado a superar el estrangulamiento de divisas que supuso la sequía, que fue inédito. En segundo lugar, esa superación permitirá una acumulación de reservas en el Banco Central que acompasada con un sendero fiscal mucho más previsible y ordenado, producto de los cambios que se producirán en términos de aumentos de recaudación, moderación del gasto, entre otras cosas, van a crear una situación de equilibrio macro en el sector externo y público que inmediatamente entrarán a incidir en el nivel de precios. Esa es la apuesta gradual que llevó adelante el equipo económico y que comparto.

A vos te consta, soy amigo personal de Rubinstein, y en pacto de lectura con la audiencia, es el economista de Perfil desde hace más de 25 años, es la persona que conduce los premios Fortuna, estoy hablando de alguien que respeto y valoro y le creo. Tengo un trato lo suficientemente personal como para generar confianza y creerle...

Llevó adelante una muy buena gestión como viceministro de Economía, además.

Gobierno de unidad nacional

Entiendo que uno necesita un gobierno de unidad nacional. Estábamos recordando al comienzo de este programa el acuerdo que hubo, primero, entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem para crear la nueva Constitución y que haya un tercer senador, la Ciudad de Buenos Aires tenga su jefe de Gobierno elegido por los votos y no por el presidente, y una enorme cantidad de reformas que le dieron estabilidad al sistema democrático, o la de Alfonsín y Eduardo Duhalde en 2002 con la llegada de Roberto Lavagna.

La estabilización económica, a partir de un acuerdo político, momentos de cierta gravedad. La unidad nacional se demanda en un momento de extrema necesidad. Si la economía se podría ordenar con relativa facilidad, ¿para qué sería, entonces, necesario un acuerdo nacional?

Porque no hay que mezclar el corto plazo, que es lo que decía anteriormente del plan de estabilización de corto plazo, que baje la volatilidad de las variables y la nominalidad de la economía, que es necesario y es el rumbo que el equipo económico tomó, con la posibilidad de aprovechar una oportunidad histórica, en términos internacionales, que tiene Argentina de poder romper esas barreras de restricción.

Por ejemplo, una de ellas es la de energía, transformarla en un motor de desarrollo que deje de ser una restricción, poder ponernos de acuerdo y ordenarnos a que no haya un nuevo ciclo de endeudamiento descomunal como el que hubo en el gobierno de Mauricio Macri y salir de conjunto con un acuerdo con el Fondo que sea cumplible y viable.

Además, pensar la Argentina en un escenario internacional y no como las barbaridades que dijo Javier Milei de que cada quien comercie con quien pueda, sino pensar que hay mundo en crisis, una crisis de hegemonía que se materializa en una guerra concreta: agregá el conflicto de Medio Oriente al de Rusia y Ucrania.

Se pusieron en valor producciones argentinas, no solamente en la energía, sino también minerales y producciones regionales, y vamos a un modelo extractivista de que el mercado decida todo y que cada quien se arregle o hay un acuerdo de unidad nacional para sentar las bases de un modelo de desarrollo que combine exportaciones con mercado interno, dejemos esos antagonismos, que combine posibilidades de valor agregado con salida exportadora.

Te escuché hablar de rebeldía de la moderación y, en ese sentido, lo que se impone, incluso el candidato moderado de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, hablaba de que él iba a gobernar con una mayoría del 70%, es decir, todo el mundo toma conciencia de que Argentina está en un escenario muy favorable en lo internacional.

Vos citabas el Pacto de Olivos, que no tuvo el escenario internacional favorable que hay ahora, donde existen diferentes bloques, muchos de ellos estamos insertos desde el punto de vista comercial y, por el otro, hay precios internacionales altos y, por otro, tendremos un vector de competitivas inédito que es la energía.

Por lo tanto, se requiere un gobierno de unidad nacional para abordarse ese proceso porque es de todos los argentinos, no es el país de uno solo o de un grupo. Entonces, en ese marco es que Massa llama a superar los antagonismos y buscar consensos, que es paralelo a la estabilización que hablamos y lo que correctamente decía Rubinstein con la búsqueda de bajar la nominalidad de las variables a partir de equilibrio externo y fiscal.

Ese es el corto, pero el largo, es decir, qué producciones, mercados, distribución del ingreso y cómo vamos dejando atrás el proceso de pobreza. Esto requiere de grandes consensos y grandes acuerdos.

El valor del dólar

El dólar no oficial bajó después del debate, aunque pueda no ser lo más probable, por lo menos sí era lo más probable hasta el viernes previo al debate que había mayor cantidad de encuestas, las que nosotros les tenemos más confianza, que daban arriba a Milei que a Massa.

Supongo que se modificaron, todavía no tenemos nuevas encuestas del tracking diario con el efecto a favor, en el que todo el mundo coincide, que Massa estuvo mejor que Milei en el debate.

Sin duda.

Es posible que no sea Massa el ganador y, de ser así, tal como el dólar bajó casi $50, ¿te imaginás que podría haber un lunes negro?

Tengo mi firme convicción, esfuerzo y demás comprometido con Massa presidente. Si Milei ganara sería la contracara de lo que te digo de la búsqueda de la estabilización a partir del gradualismo y bajar la nominalidad de las variables.

Si tomamos a su reciente mentor ideológico y protector, que es Mauricio Macri, que haría lo mismo más rápido, y habida cuenta que Argentina hoy no puede tomar la voluminosas deuda que él tomó para atenuar las transformaciones que quiso hacer y lo que buscarán, estaríamos frente a un shock de variables, a un lunes negro, porque necesitarían ese shock violento de transferencia de ingresos en contra de la mayoría de la población hacia algún sector para ordenar las variables desde ese lugar y creo que esa visión es grave porque, además, más o menos lo explicitan.

Ningún país del mundo está discutiendo abandonar su moneda hoy, ni tiene un candidato a presidente que dice que los privados negocien como puedan porque todo el mundo ve los cambios de flujo del comercio internacional, todo el mundo sabe absolutamente que las relaciones internacionales y las políticas comerciales van definidas por los estados.

Por lo tanto, lo que subyace acá y me cuesta mucho abordar y pensar ese escenario, un triunfo de Milei es un shock durísimo en las variables económicas porque, además, lo necesitan como parte de las políticas que vinieron explicitando.

Cabe recordar la frase de Macri: "igual pero más rápido", además que no tiene la fuente de financiamiento que él recibió de un país desendeudado y las agotó en dos años. En dos años agotó el financiamiento con los mercados internacionales y en otros dos años el financiamiento con los organismos multilaterales, algo para pensarlo algún día.

Si gana Milei habría un lunes negro y estos son los fundamentos de por qué creo eso.

El escenario económico

Fernando Meaños: El plan de estabilización incluye, me imagino, alguna corrección cambiaria. Es decir, no hay estabilización posible si hay una brecha del 150% o más.

Por otra parte, también si hay tanta diversidad de tipos de cambio, porque a lo largo del último año el Gobierno fue creando tipos de cambio a medida para distintas actividades, ¿qué creés que tiene que pasar con el tipo de cambio? Y, sobre todo, ¿qué fue lo que se ganó en este año tratando de demorar esa corrección cambiaria, con lo cual generó más brecha, atraso y la inflación siguió creciendo?

Este año el principal problema fue el bache externo que provocó la sequía. El Gobierno tuvo que afrontar un bache externo de semejante magnitud, inédita. Algunos estiman faltantes entre 9.000 y 12.000 millones de dólares de divisas de cosecha y tuvo que hacerlo en el marco del corset del acuerdo con el FMI, llevar ese proceso sin un golpe duro sobre la actividad y el empleo. Eso es lo que lo colocó en expectativa electoral y lograrlo.

El Gobierno lo que va haciendo son combinaciones interesantes entre lo que podemos denominar los dólares financieros, el contado con liquidación que usan las empresas o el dólar MEP, con el tipo de cambio oficial como hizo recientemente el famoso 70-30.

El Gobierno a lo que está expectante es a que, superado el bache externo que produjo la sequía y con una mayor acumulación de reservas en el Banco Central y un sendero fiscal mucho más previsible que el actual, a partir de ahí, ir unificando, bajando la volatilidad de las variables.

No está, y nada indica eso, en carpeta del Gobierno una devaluación abrupta, de ninguna manera. Bastante la tensionó con el Fondo, inclusive buscando fuentes de financiamiento alternativo. Cabe recordar que eso se conversó con el Banco de Desarrollo Latinoamericano, el swap con China, el fondo qatarí, es buscar otros prestamistas de última instancia que, ante la falta de divisas de la sequía, impidieran una salida abrupta del tipo de cambio.

En la medida que se logre mayor nivel de reservas en el Banco Central y la expectativa sea esa, no es que estamos pensando en una ilusión, la corrección será tranquila y pausada.

FM: En esta gestión fuiste secretario de Comercio y esta gestión decidió unificar las áreas de Comercio Interior con Comercio Exterior porque se entendió que de esa manera habría una mejor administración de las divisas y un mejor control de los precios.

¿Qué evaluación hacés de esa decisión, hoy, un año después, en el cual enfrentamos un escenario en el que la inflación creció y todos los controles de precios, los programas como Precios Justos, entraron en una zona evidente de desgaste?

La modificación administrativa de unificación de la secretaría en Comercio Exterior e Interior la veo como favorable, creo que fue una de las carencias que tuve en mi gestión. Al secretario le da la posibilidad de pedir acuerdos de precios y monitorear el ingreso de importaciones para aumentos de producción. O sea, tiene una visión global del comportamiento de la empresa. Si yo demando a importar y, por el otro, no abastezco el mercado y no cumplo los acuerdos de precios, que es lo que está ocurriendo, eso en términos técnicos es correcto.

El problema que afrontó el Gobierno este año fue la carencia de divisas, las tensiones internacionales en los precios internacionales, la necesidad de mayores medidas de desacople. En su momento trabajamos con los fideicomisos que se continuaron como políticas, pero el impacto inflacionario es de características macroeconómicas más que microeconómicas hoy y no tiene que ver con que fue incorrecta la modificación.

La modificación administrativa de la secretaría es correcta porque permite, desde el punto de visto microeconómico, una visión global de la empresa, en cuanto a sus comportamientos de demanda de insumos y abastecimiento del mercado interno. Desde el punto de vista de impacto inflacionario, la aceleración inflacionaria viene, primero, de la guerra en Ucrania y, segundo, la sequía termina de completar ese proceso, ese espiral.

Los economistas de JxC, concretamente con el planteo de la Fundación Mediterránea y el IERAL, a través de Carlos Melconian sostenían que, a su juicio, un dólar libre de $500 era correcto, que hacía el cálculo que era el de $350 más la inflación acumulada que se iba a llegar a diciembre.

Al mismo tiempo, el candidato a presidente dijo que se iba a devaluar $3 por día, el viceministro de Economía había dicho 3%, el crawling peg que es 3% por mes, son dos cosas distintas. $3 por día en 22 días hábiles darían $66 por mes sobre un dólar de $350, te colocaría en un dólar de $500 en diciembre. ¿Creés que será $3 día, %3 por mes y que, de ser Massa el presidente en diciembre, el dólar estaría alrededor de $500?

Eso está pautado en el acuerdo con el Fondo, el crawling peg. Incluso, Massa lo dijo en el debate lo de la devaluación. Ahora, el dólar combinado que hablamos antes desde contado con liquidación más dólar oficial, en esa combinación, da alrededor de $500, con lo cual se habilitó la liquidación de algunas exportaciones en una combinación de contado con liquidación con oficial.

Todo confluiría en $500...

No quiero hacer esta afirmación, porque después ese es el título. Hoy el Gobierno habilitó un mix de dólar contado con liqui y dólar oficial que aproximadamente da eso. Además, hay una pauta acordada con el Fondo que es la que señaló el ministro candidato. No me hagas decir eso.

Estás hablando con Perfil, quedate tranquilo. Aquí no le hacemos decir a nadie lo que no quiere. Es una conjetura mía, me parece que es eso...

Siempre me siento muy cómodo en las conversaciones con ustedes. Agradezco las preguntas porque uno puede fijar posiciones.

Es una conjetura mía porque veo que por distintos lugares se llega a la misma conclusión, que $3 por día me daría eso y, como vos decís, hoy la combinación entre el contado con la parte que se liquida, por contado con liqui y oficial, da alrededor de $500.

Me da que $500 es el número que pareciera indicar como el más probable para diciembre, pero además sabemos que el futuro es impredecible, sino sería muy fácil y todo el mundo sería millonario si supiera cuál será el precio del dólar a futuro.

Además, hay pautas acordadas con el FMI que no se pueden modificar.

No vote a Milei

Para terminar, quiero felicitarte por tu posición, no porque apoyes a Massa y coincidamos en eso, sino porque me parece que es el periodismo que Argentina necesita. Es decir, periodismo comprometido, fundado, que no oculta su compromiso, pero que admite debate y moderación.

Eso me pareció un aporte muy importante en este momento. Te lo digo ahora que terminó el reportaje para que no condicione nada, pero me pareció que debía decirlo porque es algo muy valioso en una etapa que se presentó mala porque por algo Milei es candidato con posibilidades.

BL JL