Los billetes de 2 dólares son muy raros de encontrar y los de algunas series pueden venderse por hasta US$ 4.500, dependiendo de factores como el método de impresión y la ubicación de su emisión.

Por ejemplo, los billetes de 2 dólares sin circular emitidos en 1890 pueden venderse por hasta US$ 4.500, mientras que aquellos emitidos entre 1862 y 1917 se cotizan en torno a los US$ 1.000.

El interés en los billetes de dos dólares no se limita a las ediciones más antiguas. Los billetes más recientes también pueden tener un valor significativo. Por ejemplo, un billete de dos dólares impreso en 2003 con un número de serie extremadamente bajo se vendió por US$ 2.400 en una subasta y revendido por US$ 4.000. Según Heritage Auction, la casa de subastas numismáticas más grande del mundo, estima que su valor actual podría ser de hasta US$ 6.000.

Dólar bajo la lupa: los secretos que esconden sus billetes

La cotización de los billetes de 2 dólares para los coleccionistas también depende de los sellos que indican la serie y la reserva federal emisora. Los sellos rojos, marrones o azules también pueden alcanzar precios elevados.

A lo largo de su historia, el billete de 2 dólares ha luchado contra una reputación negativa, alimentada por supersticiones y su asociación con actividades ilegales como el soborno electoral. En un esfuerzo por cambiar esta percepción y aumentar su popularidad, el Tesoro de los Estados Unidos intentó promocionar el billete en el siglo XX, pero estos esfuerzos resultaron infructuosos. Como resultado, hubo un período en el que se detuvo la emisión de nuevos billetes de dos dólares.

Sin embargo, en 1976, coincidiendo con el bicentenario de la nación, el billete de dos dólares fue reintroducido y continúa en circulación hasta el día de hoy. La versión actual del billete presenta en su anverso el rostro de Thomas Jefferson, principal autor de la Declaración de Independencia, y en su reverso, una representación del acto de la firma de dicho documento.

Claves para identificar billetes de 2 dólares estadounidenses valiosos

Rareza: Los billetes de 2 dólares emitidos antes de 1966 son más raros y, por lo tanto, más valiosos.

Condición: Los billetes en mejores condiciones alcanzan precios más altos.

Diseño: Algunos billetes de 2 dólares tienen diseños únicos o escasos, lo que aumenta su valor.

Serie y número de serie: Los billetes con números de serie bajos o especiales, como números repetidos o secuenciales, son más valiosos.

Sellos: Los billetes con sellos rojos, marrones o azules son más valiosos que los billetes sin sellos.

Ejemplos de billetes de 2 dólares valiosos

Billete de 2 dólares de 1890: Hasta US$ 4.500

Billete de 2 dólares de 1862-1917: Al menos US$ 1.000

Billete de 2 dólares de 2003 con número de serie extremadamente bajo: Hasta US$ 6.000

Billete de 2 dólares con sello rojo, marrón o azul: Cientos de dólares

Consejos para vender billetes de 2 dólares valiosos

Investigar el valor de tu billete antes de venderlo. Se pueden consultar sitios web de subastas o a un experto en numismática.

Vender el billete a un comprador de confianza. Hay muchos compradores fraudulentos que se aprovechan de los vendedores desprevenidos.

Considerar vender el billete en una subasta, ya que puede ayudar a conseguir el mejor precio por tu billete. Fuente: NA

