Alfredo Serrano Mancilla cree que Milei perdió una oportunidad importante en el debate, al no haber podido poner en un lugar central el problema de los aumentos de precios. “Javier Milei es un profesor de economía neoclásica y, en ese marco, le cuesta salirse de su universo teórico”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alfredo Serrano Mancilla es economista, asesor político, director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Como investigador ha desarrollado trabajos en diversos países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Venezuela, además de España y Canadá.

CELAG publicó una encuesta previa al balotaje en la que daba a Massa arriba, con 46,7%, contra un Milei de 45,3%, una diferencia de un punto y medio, con 8% de voto en blanco e indecisos. Paralelamente, la consultora brasileña Atlas Intel, que acertó el resultado de la primera vuelta, da a Milei 4 puntos arriba de Sergio Massa.

Dado que las encuestadoras varían en sus mediciones y que las distancias están casi siempre dentro del margen de error, ¿es imposible que las encuestas pronostiquen el ganador?

Hay un electorado volátil, que no sólo tiene adentro ese grupo de indefinidos, que bien ubicaste en el 8%, si no que también hay un grupo que, si bien por ahora tiene decidido a quién votar, tampoco tiene imagen positiva de ese líder.

Esa categoría, “electorado volátil”, que creo que es cada vez más significativa en cualquier elección de América Latina, será la que va a definir lo que ocurra este domingo. Otro fenómeno cada vez más recurrente en América Latina y el mundo es el segmento que decide su voto en las últimas 24 o 48 horas.

Por eso creo que, las encuestas, más que entenderlas desde la hiper precisión del dato, lo que indican es un partido todavía muy parejo, con dos candidatos competitivos. Lo que sí captamos en nuestro estudio presencial en todo el país, que es un rasgo importante, porque la presencialidad evita que la tasa de rechazo se dispare, es que existen más probabilidades de que Sergio Massa gane las elecciones, cuando miramos las variables subterráneas.

Es decir, cuando observamos el conjunto de sentidos comunes, posicionamientos ideológicos, los miedos, que también existen como variables que explican el voto, cuando miramos todo esto integralmente, vemos que Massa tiene más posibilidades.

¿Qué te lleva a pensar que Massa tiene más posibilidades?

En la encuesta realizamos cinco contrastes. Por ejemplo: quién considera la ciudadanía que está más capacitado para gobernar, quién es más cercano a la gente común, quién causa menos miedo, quién puede resolver el tema de los precios, y quién tiene más posibilidades de articular un diálogo nacional y traer estabilidad hacia adelante.

En esas cinco variables, salvo en la cuestión de los precios, la holgura a favor de Sergio Massa era superior a lo que se plasmaba en la intención de voto.

Cuando cruzábamos ese dato con el electorado volátil, que está definido de una manera débil o que se está por definir, advertimos que la mayoría de ese electorado volátil, incluso los votantes de Schiaretti en primera vuelta, estaban más cercanos a Massa, por amplia diferencia.

Otra variable muy predictora en un balotaje es la expectativa de victoria. Ese dato también está holgadamente a favor de Sergio Massa. Hoy la mayoría de la ciudadanía argentina piensa que Sergio Massa va a ser el próximo presidente.

Además, entre los votantes de Patricia Bullrich en primera vuelta que apoyan a Milei, un tercio de ellos no cree que Javier Milei vaya a ser el próximo presidente.

La experiencia que tenemos en las elecciones de América Latina, como en el caso de Lula en Brasil y Petro en Colombia, es que la expectativa de victoria es muy predictora.

Jaime Durán Barba suele decir que los debates no tienen consecuencias electorales. Carlos Pagni, en el mismo sentido, dijo que muchas veces ocurre que quien gana el debate luego pierde las elecciones, incluso producto de una empatía que genera el perdedor, y ponía el ejemplo de Felipe González, que le ganaba a Aznar en los debates y sin embargo Aznar se impuso en las elecciones.

¿Qué reflexión te merecen estas opiniones?

Comparto absolutamente lo que dice Jaime. Creo que los debates tienen una cuota, los de balotaje suelen contribuir un poco más, quizás no de una manera directa, pero sí construyen un marco.

Creo que el debate del domingo, más que definir el voto de una manera inmediata, sí construye un marco de victoria a favor de Sergio Massa, y eso influye a la hora de la decisión político-electoral.

Es verdad que se ha dado una suerte de sobreinterpretación, una suerte de “epistemicidio”. Es verdad que hubo un debate en el que Aznar estuvo peor y, sin embargo, terminó ganando, pero no hay que olvidar que eso se dio en el último coletazo de vida política de Felipe González.

Me parece que el contexto de ese momento es lo que más explica la derrota de Felipe González. Tuvo que plantear elecciones anticipadas en medio de una crisis de corrupción en su partido, después de acumular el desgaste de muchos años de gestión.

Por lo tanto, explicar su derrota por el debate, como única variable, no es del todo correcto, porque también hay contraejemplos. Por ejemplo, lo útil que le resultó a Pedro Sánchez el último debate para salir reforzado, viniendo de abajo, y creo que lo encumbró para estar a las puertas de una investidura, por cierto, compleja.

Creo que hay demasiados matices como para analizar de manera demasiado lineal la relación entre debate y voto.

El debate económico en Argentina

Fernando Meaños: ¿Qué pasa con el tema de la inflación? Casi no tuvo protagonismo en el debate. ¿Por qué cree que este tema no está tan presente, siendo que representa, con la inseguridad, una de las principales preocupaciones de los argentinos?

Es indudable que el tema precios, en el día a día, es la gran preocupación de los argentinos. Creo que Milei perdió una oportunidad al no hablar tanto de precios. De hecho, no utilizó frases como “precio de la carne” ni “precio del pan”.

Creo que el problema que está teniendo, que cada vez muestra más sus limitaciones, es que Javier Milei es un profesor de economía neoclásica y, en ese marco, le cuesta salirse de su universo teórico, de su conjunto de suposiciones, a veces muy alejadas de la realidad. Incluso tiene grandes dificultades para abordar el tema de los subsidios, las subvenciones.

El tema de los precios, cuando lo explica, no es que lo explique complejo, porque además es complejo, sino que lo explica con poco grado de rigurosidad, precisión, y con falta de sintonía con la gente.

La contrapropuesta de Sergio Massa, además de haber esquivado el tema con una estrategia de preguntas hacia su oponente, que es legítima, es habitual que en un debate haya preguntas. Así ocurrió en el debate entre Lula y Bolsonaro, o en los de España.

Pero me parece que Sergio Massa logró, en esos 15 o 20 minutos, instalar otro marco. Milei no tuvo la capacidad para instalar el tema de los precios. Por último, diría que Sergio Massa me parece que entendió, en estos últimos meses, que la manera de abordar la cuestión es con medidas compensatorias respecto al ingreso. Probablemente, todavía insuficientes.

De hecho, su tono no ha sido exitista con respecto a medidas como la devolución del IVA, eliminación del impuesto a las ganancias, bonos y prestaciones sociales. Sin embargo, el plantearlo hacia adelante y al mismo tiempo tomar medidas en el presente se reflejó en nuestros sondeos en que el 45% de los argentinos lo vieron con buenos ojos.

Otro dato interesante de nuestro último estudio es la caída de las personas que dudan respecto al tema de la dolarización y empiezan a formar parte de los que la rechazan.

FM: Ocurre que Milei logró interpelar el enojo de la gente con la clase política pero, al mismo tiempo, no logró explicar en palabras simples su propuesta económica, en particular la dolarización, siendo que la economía es su expertiz.

Sí. De hecho, yo soy doctor en Economía. Un profesor de economía neoclásica siempre explica todo como si estuviera en la isla de Robinson Crusoe. Utilizan esa terminología. Eso complejiza, con un lenguaje muchas veces inflado técnicamente, no se entiende.

Por ejemplo, yo no terminé de entender qué pasa con los subsidios o cómo va a resolver los precios. Siempre hay una suerte de correlaciones lógicas, que son válidas a partir de esa isla de Robinson Crusoe.

Los respaldos internacionales para el balotaje

Pedro Sánchez acaba de declarar su apoyo a Sergio Massa. En un video que difundió, dijo que Sergio Massa representa la “tolerancia y el diálogo” y que lo apoya en las elecciones del próximo domingo. ¿Creés que tiene que ver más con la interna en España o con la situación en Argentina?

No creo que tenga que ver demasiado con la interna en España. Me parece que es parte de una convicción del presidente español, de estar a favor de una línea política en la Argentina.

Es interesante la relevancia que está teniendo esta campaña de Argentina en todo el continente latinoamericano y en todo el mundo. Es normal que existan posiciones como las de Varga Llosa a favor de Javier Milei, y también es coherente y esperable este apoyo.

¿Cuánto suman las voces internacionales?, yo siempre soy muy prudente con este tema, lo vengo midiendo y analizando. Quizás para una burbuja de gente a la que le interesa muchísimo lo que dice cada líder a nivel mundial, pero la mayoría de la gente ni se entera, aunque sí suma que exista un marco de apoyo internacional a Sergio Massa, así como Rajoy y el conjunto de figuras que se manifestaron a favor de Javier Milei.

