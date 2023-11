Gala Díaz Langou, Magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo (Universidad de San Martín y Universidad de Georgetown), Licenciada en Estudios Internacionales (Universidad Torcuato Di Tella), realizó estudios de posgrado en Integración Internacional, Desarrollo y Políticas Públicas (FLACSO Argentina), aseveró que "tenemos los mecanismos en el proceso para poder detectarlos y actuar al respecto", en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿El fraude, en realidad, más que un fraude electoral sería el fraude del candidato que parece que se desinfló?

Hago un paso para atrás y en Argentina tenemos cosas que funcionan y otras que no. En estos 40 años de democracia creo que podemos decir que el sistema electoral funciona, no tanto porque no haya irregularidades, sino porque tenemos los mecanismos en el proceso para poder detectarlos y actuar al respecto.

Saber la magnitud de las irregularidades también. No todas las irregularidades implican fraude, fraude es cuando las irregularidades tienen una sistematicidad tal que pueden afectar al resultado de la elección. En Argentina nunca se corroboró fraude en las 10 elecciones presidenciales que tuvimos ni en las 20 legislativas.

Y, en particular, en este proceso electoral, a pesar de la enorme cantidad de denuncias que están dando vueltas, sobre todo en redes sociales, las cuales no se trasladan en denuncias oficiales ante la Justicia Electoral, en la Cámara Nacional Electoral salieron a decir que están en un piso histórico de denuncias y tuvieron menos denuncias que en cualquier otro proceso electoral. Por lo tanto, estamos hablando de rumores, ni siquiera son denuncias ya lo que puede estar circulando en redes sociales.

Narrativa del fraude

El temor deviene de lo que sucedió en el Capitolio y en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. O sea, que frente a un balotaje, en el que normalmente las diferencias son cortas porque compiten dos y el que gana no lo hace por mucho más que cinco puntos, se pueden crear estas situaciones, y quien pierde tiene una actitud antidemocrática como se corroboró con Donald Trump y Jair Bolsonaro.

De hecho, en el reportaje a Guillermo Francos, quien sería el ministro del Interior de Javier Milei en su llegada a la presidencia, que publicó Perfil el domingo, tres veces le pregunté por esto y específicamente dijo que "vamos a reconocer si perdimos y no haremos lo mismo que hicieron Trump y Bolsonaro". Pero independientemente de que esa sea voluntad de una persona, que obviamente es un demócrata como Francos, pero que pueda no serlo de otras que integran La Libertad Avanza, en la medida que la diferencia sea mayor me parece que se hace abstracto porque una cosa es una diferencia de dos puntos, otra sería una de cinco y mucho más si hubiera una diferencia de ocho puntos.

A tu juicio, lo que viste del debate de este domingo, ¿amplió o le generó una posibilidad a Sergio Massa de ganar por una diferencia que ponga fuera de discusión cualquier tema de fraude? O como sostiene Jaime Durán Barba, ¿los resultados de los debates tienen poca influencia en los resultados electorales?

La evidencia tiende a darle la razón a Durán Barba. En los estudios que se hicieron acerca del impacto de los debates electorales, no se demuestra que se afecte la intención de voto, sino que se ratifica a aquellos que están convencidos para un lado o para el otro, están aún más convencidos de hacerlo después del debate.

El debate sirve para otras cosas, para entender mejor la personalidad de quienes están compitiendo por la presidencia, sus estilos de liderazgos, cuestiones más soft que puedan hacer a la imagen no necesariamente a la intención de voto. Pero si hay un contexto en el cual un debate pueda llegar a afectar la intención de voto es el que estamos atravesando, porque seguimos en un escenario de paridad e incertidumbre que puede llegar a ser un poco más determinante.

A la Argentina, por lo general, le gusta ser la excepción en algunos de estos estudios. Todavía no hay estudios acerca de cómo estaría afectando el debate a la intención de voto. Seguramente en los próximos días comenzaremos a ver algunos números y ahí podremos entender. Sobre todo, con la enorme cantidad de indecisos que hay todavía y cómo el debate pudo haber afectado a estas intenciones de voto y lo que pueda llegar a ocurrir después. La cuestión del fraude puede estar muy ligado a la diferencia que haya eventualmente en las elecciones, ya sea para un lado o para el otro, un escenario más paritario.

Teniendo los antecedentes de Brasil y Estados Unidos sobre la mesa, hay muchas similitudes, toda esta proliferación de rumores en redes sociales acerca de posibles fraudes. Allí también se habían dado algunos problemas con la distribución de boletas que estaríamos viendo en Argentina y lo que sucedió después de la elección ante un determinado resultado que llegó a disturbios sociales e institucionales.

Tanto en Estados Unidos como en Brasil el sistema político en general y en particular el Poder Judicial fueron muy rápidos al actuar y tuvieron una respuesta muy contundente. Ojalá en Argentina también la clase de dirigentes esté a la altura.

Tu opinión respecto del debate ayer. ¿Para vos también hubo un claro ganador?

El debate, que fue una iniciativa que impulsamos desde CIPPEC en el marco de "Argentina Debate" en 2015, que sucedió anoche fue un poco más informativo acerca de algunas características de los candidatos. Ahí hay visiones encontradas, pero también ciertos consensos respecto de la preparación de ambos candidatos y que había una preparación mayor en términos de la estrategia de Sergio Massa que de Javier Milei.

Hay que ver qué tanto de eso termina incidiendo sobre la intención de voto nuevamente.

