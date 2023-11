El sociólogo Artemio López brindó definiciones acerca del rol que el radicalismo podría tener, luego de su ruptura con el PRO. "Es una buena posibilidad para pensarse como autónomo de las experiencias de derecha y que vuelva a ser una alternativa nacional". Asimismo, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que "es evidente que en la base del fenómeno Milei hay una insatisfacción por las condiciones de vida".

¿Te relajó el mal papel de Javier Milei durante el debate?

Así es, comparto el concepto fundamental de la nota No vote a Milei que apareció ayer en la contratapa del diario. Massa puso blanco sobre negro esta aventura neofacista que llegó muy lejos por errores propios y ajenos. Hay que reflexionar seriamente cómo es que se llegó a esta situación, porque habrá un sector importante de la ciudadanía que va a apoyar a Milei, incluso después de esta instancia tan penosa como la de ayer.

Se deberá revisar qué tipo de democracia construimos desde 1983 y ser muy autocríticos con las experiencias que cada uno considera propia. La última experiencia del Frente de Todos está en la base de la emergencia de este tipo de fenómenos, aunque no explica todo.

Milei reveló los motivos de las ausencias de Macri y Bullrich en el debate

El matemático Luca Pacioli fue el creador de la partida doble. Justamente, su idea inspiró el concepto actual de “activar” pérdidas, convirtiéndola en inversión. ¿La experiencia con Milei será un activo en el futuro que nos interpelará a los argentinos? ¿Qué responsabilidad le cabe a la oposición en la emergencia de Milei? ¿Y particularmente cuántos errores tuvo Macri para llegar a esto?

La presencia de Macri fue una restricción para que esto pudiera administrarse dentro de los límites de la democracia. Le puso un condimento negativo, incluso para la propia fuerza de Milei. Es que esa colonización del macrismo precipitó una circunstancia tan penosa para la democracia.

Durante su gobierno violentó fuertemente el Estado de Derecho, es una figura nociva para el país. Macri debería dar un paso al costado y que no vuelva a protagonizar una alternativa de gobierno, más allá de las ideologías de cada uno. Es que su gestión fue paupérrima económicamente y en cuanto a las garantías y derechos individuales. María del Carmen Verdú determinó que Macri realizó un hecho de violencia institucional cada 19 horas.

Massa es más pillo, pero además se preparó mejor (durante años)

¿El balance a favor de Massa en el debate es concluyente y lo hace triunfante el próximo domingo? Al mismo tiempo, si eso sucediera, ¿implicaría una derrota de Macri, teniendo en cuenta que perderían tanto su candidata Bullrich como su nuevo aliado Milei?

Así es, comparto ese análisis. De todas maneras, hay que hacer mucho para que Macri no represente el macrismo social, que va a persistir a la figura del propio Mauricio. Y para eso hay que llevar adelante políticas de inclusión y de mejora del bienestar socioeconómico.

Justamente Massa demostró en eso algunas líneas muy interesantes porque no sólo se quedó en el aumento del flujo exportador, sino que pidió revisar el acuerdo con el FMI, que es el que nos pone un techo muy fuerte al desarrollo económico. Además del patrón distributivo, ya que hoy tenemos la menor participación del ingreso de los trabajadores desde el 2007.

Es evidente que en la base del fenómeno Milei hay una insatisfacción por las condiciones de vida. Hay que mejorarla sí o sí con mejoras económicas sustantivas. Por eso siempre hago hincapié en la eficacia electoral de la distribución del ingreso.

Massa 2 - Macri 0

La posible reconstrucción del radicalismo como férrea oposición

Alejandro Gomel: En este nuevo mapa que estamos viendo, ¿dónde quedará parado el radicalismo de aquí en más?

Esta es la oportunidad para que el radicalismo vuelva a ser una alternativa nacional, transitando un camino intermedio entre tensiones o propuestas juegan mucho en los flejes de la sociedad argentina. Construir no es fácil, pero liberarse del PRO concentrado en Macri, es una buena posibilidad para pensarse como autónomo de las experiencias de derecha.

Además, tiene figuras generacionalmente compatibles para la construcción de un liderazgo nacional. La Argentina necesita de un oficialismo que respete las reglas de juego democráticas pero fundamentalmente de una oposición que lo haga, ya que ni el PRO ni los retazos de LLA lo harán. Y luego alternarán.

Mauricio Macri y Gerardo Morales, a las trompadas en redes a medianoche

AG: ¿En ese polo del radicalismo lo ves a Larreta o lo imagina yendo a una reconstrucción del PRO?

Es una tarea muy difícil, Rodríguez Larreta es demasiado ubicuo. El radicalismo necesita pensarse desde su propio eje y retomar sus propias tradiciones. Por tanto, no me parece que Larreta sea la solución para un partido con tanta tradición y experiencia como la UCR. Pero no puedo descartar absolutamente nada. De todas maneras, Larreta tuvo razón al respecto de lo que pasaba en el PRO.

AO JL