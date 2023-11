Diego Bossio, quien fue jefe de campaña de Schiaretti, manifestó su apoyo al candidato oficialista por la cercanía de ideas que tienen y sostuvo que es la opción más madura y que demuestra ser un hombre de Estado. “Evidentemente no son hombres que quieren el acuerdo, quieren otro tipo de cosas” declaró el ex diputado del Bloque Justicialista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Creo que alguien que plantea cosas que no son convenientes para la Argentina, me parece que no solo dista de credibilidad, sino que atenta contra los propios intereses nacionales. Uno puede ver si es viable o no cerrar el Banco Central, para mí no lo es, hay un mandato constitucional, pero supongamos que la organización legal, el esquema legal argentino lo permite. Es inconveniente que la Argentina no tenga Banco Central. Es inconveniente para la Argentina la dolarización.

Vengo de una familia pymes, los amigos de mi papá tienen pymes, y la verdad que van a sufrir consecuencias realmente complejas para una economía como la Argentina.

La dolarización, el prescindir de la educación pública. Yo me formé en la educación pública, primaria, secundaria, universidad. Después estudié en la Universidad de San Andrés. Hay un desconocimiento profundo, cómo trata una etapa muy sensible de la Argentina, triste, oscura, como dice Schiaretti, “la dictadura genocida”.

Yo no sé si creerle o no creerle, pero sí vi a alguien que desconoce profundamente los temas, que plantea cosas que son inconvenientes para la Argentina, que plantea cosas que son inviables para la estructura productiva de la Argentina, y que evidentemente su lógica de panelista de TV no le permitió dar el salto a una expresión mucho más madura, mucho más de hombre de Estado, que creo que es lo que requiere la Argentina.

Después, algo más profundo, que es el método. Lo hemos discutido mucho, que es el método para hacer política. No veo vocación de diálogo, no veo vocación de acuerdo, no veo vocación de ampliar y abrir los brazos para convocar al conjunto de argentinos de distintas expresiones. Y vos sabés muy bien que nosotros, yo en particular, y también una expresión grande del peronismo, siempre estuvimos de acuerdo que la Argentina necesita grandes acuerdos nacionales para poder resolver los problemas, que son muchos, duros, y muy complejos.

¿Votás por Massa?

La cercanía de las ideas es absolutamente clara, digamos, es la mirada internacional. Yo soy un opositor crítico de este gobierno, acompañé a Juan Schiaretti, que hizo una gran elección, como bien dijiste, duplicó la cantidad de votos. Hay un modelo que es el peronismo cordobés, que encabezan Juan Schiaretti y Llaryora, que es un modelo exitoso, de respeto a las instituciones, republicano, que hace obra pública, es respetuoso de los sectores productivos, y que es refractario al gobierno kirchnerista, porque lo entiendo, el kirchnerismo desde la 125, y fundamentalmente el conflicto con la policía, ha tenido actitudes muy complejas con el gobierno de Córdoba, con una gran parte de los cordobeses. Entonces, entiendo y comprendo sus posiciones, que es de naturalidad, por lo que ha manifestado públicamente.

Pero en mi caso, claramente, es un límite Milei y mis posiciones son mucho más cercanas, porque es con alguien que trabajé también, y no quiero ser hipócrita al respecto. Trabajé muchos años, tengo diferencias con Sergio, pero sé que es una persona de diálogo, me consta. Nosotros fuimos diputados, y la verdad que fuimos personas de diálogo, de garantizar la gobernabilidad, de tener diferencias, pero apostar a que haya un Congreso que funcione, abiertos a hablar con los distintos actores de la sociedad, abiertos a hablar con los diferentes expresiones productivas, diferentes expresiones del mundo del trabajo, y con un gobierno del cual soy opositor y que tiene muchas cosas que criticarse, pero que evidentemente hay que elegir en un balotaje.

Mi elección fue por Schiaretti, ahora hay una elección que es un balotaje, están Sergio Massa, Milei, el blanco, impugnación o no ir a votar, que no es una opción para mí, que soy un dirigente joven del peronismo y claramente mis diferencias con Milei son abismales, en términos que no le conviene a la Argentina.

¿No debería Schiaretti también decir que vota por Massa?

No, soy respetuoso. Me parece que él fue candidato a presidente y nosotros somos respetuosos de la voluntad popular y la voluntad de cada uno de quienes acompañaron o no acompañaron.

Segundo, yo sé de la vocación del "Gringo" de plantear una agenda distinta en la Argentina. Tercero, él gobierna una provincia que ha sufrido un gobierno central que ha sido muy hostil con los cordobeses, pero también sé de su compromiso con los derechos humanos, con la Argentina federal, con la Argentina republicana y equilibrada, con lo cual, me parece que hay que comprender el proceso político de cada uno de los dirigentes.

Yo hablo por mí y la verdad que soy muy respetuoso y tengo una profunda admiración por Schiaretti. En este caso, decidí expresarme por los argumentos que te decía, y porque además estoy convencido que la Argentina tiene que iniciar una nueva etapa y que en el balotaje la mejor opción en ese sentido, por lo menos la más cercana y ayer lo ratificó el debate, es la opción de Sergio Massa.

Hoy vi las tapas de los diarios, de los medios de comunicación y pareciera que no hubiese grieta, y que está claro como alguien que planteó una situación mucho más de hombre de Estado. Y para mí prepararse también habla de respeto institucional. Yo esa ley la voté, ese día yo tuve un conflicto con La Cámpora muy fuerte, me acuerdo que Sergio, cuando terminó ese conflicto, me dio un abrazo muy grande y fuimos juntos a su despacho. Es una ley que obliga a que la Argentina tenga un debate y la verdad que es bueno porque uno empieza a ver cuestiones que tienen que ver con la personalidad, con la preparación, con el conocimiento del Estado, con la mirada internacional, con los temas que se van a abordar y la verdad que hay diferencias importantes.

Hay algo interesante que vi en el debate: uno que se preparó, el otro que no se preparó y la verdad que yo soy dirigente de Racing, y yo veo a los chicos que se preparan pateando penales, Messi ni hablar, patea tiros libres todo el tiempo. Entonces, para mí prepararse es respetar una institución, una ley que efectivamente puso el Congreso de la Nación para que todos los argentinos tengamos un instrumento más para poder elegir de mejor manera.

También rescato la idea de que en la política o quienes pretenden ser dirigentes se hayan preparado y que la preparación forme parte también del respeto a las instituciones, en este caso la ley de debate.

Así que veremos la voluntad popular, crítico de un gobierno que, como hemos hablado muchísimas veces, que ha agravado todas las situaciones, pero con la expectativa de que se abra una nueva etapa en la Argentina en donde se resuelva el déficit fiscal, se resuelva una nueva institucionalidad monetaria, donde haya acuerdos con respecto a los sectores, donde se cuide a las pymes.

¿Randazzo también va a votar por Massa?

No sé, hay que preguntarle a Florencio. Yo estoy convencido de que Florencio es un hombre profundamente democrático.

¿Vos sos el más massista de la tercera vía?

No, yo soy yo. Más allá de que trabajé muchos años con Sergio, independientemente de que las circunstancias nos pusieron en caminos distintos, no es una cuestión de massistas o no massistas, es una cuestión de que hoy en la Argentina hay un balotaje y las opciones son acotadas. Entre estas opciones yo no tengo dudas de en qué vereda estoy, independientemente de las diferencias.

Si uno dice "tengo que hacer un balance de este gobierno" creo que lo hemos hecho con absoluto detalle y con absoluta rigurosidad en entrevistas previas, y posiblemente compartamos gran parte de estas cuestiones.

Y muy crítico, exactamente, te entiendo perfectamente.

Ahora bien, el límite está claro y me parece que ayer se vio mucho más reflejado, independientemente del respeto que uno pueda tener, porque uno es un hombre de diálogo y respetuoso.

Y somos de diálogo en serio, porque cuando quisimos hacer un acuerdo con Rodríguez Larreta, en donde avanzamos en puntos y en acuerdos estratégicos y borradores, quien destruyó ese acuerdo fue Macri, que hoy es el principal aliado de Milei.

Evidentemente no son hombres que quieren el acuerdo, quieren otro tipo de cosas.

Si se hubiera hecho ese acuerdo que proponía Horacio Rodríguez Larreta, ¿quien estaría hoy en ese balotaje no sería Milei sino el candidato de Juntos por el Cambio?

Es una conjetura, no sé.

Bueno, pero es plausible, ¿no? Porque si uno suma los votos de uno y de otro, solo de las PASO, te da que salía primero Juntos por el Cambio.

Bueno, por eso. La actitud nuestra fue frente de frentes, acuerdista, grandes acuerdos nacionales.

¿Y por qué crees que Macri boicoteó eso que terminaba destruyendo su partido?

Porque es un caprichoso.

¿Cuál era el capricho?

Impera su voluntad personal por encima de una voluntad más amplia. Porque es una persona que no tiene una mirada del acuerdo como una forma y un método para resolver los problemas de la Argentina. Porque la verdad es que el acuerdo estaba muy avanzado. Hay documentos, habíamos avanzado con los equipos técnicos, con economistas. Y la verdad es que tanto Miguel Ángel Pichetto, como el radicalismo, como hombres que evidentemente cuando nos ha tocado hemos tenido la oportunidad de darle gobernabilidad, aun teniendo diferencias profundas, porque por encima de cualquier pretensión partidaria está la paz de los argentinos.

¿O sea que ayer el gran derrotado fue Macri porque hizo perder dos veces a su partido?

Creo que hay una elección el día domingo y cada uno desde su lugar, yo he leído tus editoriales y la verdad te felicito porque me parece también genuino, sincero y transparente poder manifestarse a la sociedad, sobre todo cuando uno está opinando sobre la agenda pública de forma permanente. Así que veremos el próximo domingo.

Yo en el debate vi claramente un ganador, mis posturas están mucho más cerca, soy respetuoso de lo que hemos hecho, admiro lo que ha hecho Schiaretti en términos de duplicar la cantidad de votos, comprendo lo que pasa en Córdoba, comprendo lo que pasa en una sociedad en la que el kirchnerismo ha sido muy hostil y que evidentemente no sólo es lo productivo y nada, soy opositor a un gobierno que evidentemente hay que dar vuelta la página, que es el gobierno de Alberto Fernández, que no ha sido bueno. Ha sido una frustración, entonces hay que evitar que los argentinos vivamos una nueva frustración.

Alejandro Gomel: Este fin de semana se conoció el posicionamiento del partido de la ciudad de Llaryora, San Francisco, diciendo que vota a Sergio Massa. ¿Qué lectura hay que hacer? ¿Hay un doble juego donde el que apoya sí es Llaryora?

No, no sé, yo creo que el peronismo cordobés es el mejor peronismo que hay en Argentina, es respetuoso de las instituciones, de una lógica y se pone en los zapatos de los cordobeses.

Martín Llaryora tiene una gira internacional, está trabajando muy fuerte para conseguir recursos para su provincia, está a punto de asumir, tiene una alianza muy fuerte, un compromiso muy fuerte con Juan Schiaretti. No me animaría a decir que están jugando partidos distintos bajo ningún punto de vista. Lo que sí creo es que son respetuosos del peronismo cordobés, coordinan acciones y me parece que han marcado la neutralidad como un camino, entendiendo el espíritu de una sociedad que tiene razones para ser refractaria al kirchnerismo.

Pero también sé, porque hemos sido diputados juntos, que hay una idea de respeto a la producción, que hay una idea de respeto a una mirada en términos del comercio exterior, que hay una mirada con respecto a un Estado que pueda hacer obra pública, que el cierre del Banco Central no es una opción para el peronismo cordobés, que la dolarización saben que no es conveniente para las pymes autopartistas del esquema cordobés. Con lo cual, yo te diría que hay que ser prudentes y que el proceso electoral avance.

No puedo ser el vocero de Martín, con el cual hablo seguido y tengo también profundo respeto y ojalá pueda ser parte de una Argentina que empecemos a gobernar y a mejorar la calidad de vida de todos los argentinos en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de acceso a la vivienda, en lograr la estabilidad económica que requiere la Argentina. Necesitamos concentrarnos en lograr estabilidad económica para bajar la inflación, para poder crecer y para poder darle a la Argentina un horizonte estratégico distinto.

Claudio Mardones: ¿Cuánto cree usted que ha tallado la relación con Mauricio Macri en este pronunciamiento tan fuerte de Schiaretti contra Massa?

No lo sé, yo le digo mi experiencia que durante el proceso de campaña electoral en donde Juan fue primero precandidato a presidente, después candidato a presidente, no vi ninguna injerencia por parte de Mauricio Macri, todo lo contrario. No lo vi, lo vi con una crítica dura, precisa, profunda.

Yo creo que Juan es muy respetuoso de la sociedad cordobesa, la entiende, la comprende y todas las cosas que ha dicho tienen que ver con lo que viene ocurriendo, el tema de la Corte y demás. Después hay otros aspectos que uno evidentemente comprende pero no comparte.

Y hay algo importante, es un peronismo que conduce pero que ha dado la libertad de expresión. Por eso hay otras expresiones que se manifiestan y está bien, y esta es la mía.

Hay una situación de balotaje, se manifiesta la neutralidad, hay dirigentes que siguen una neutralidad estricta y no opinan, y hay dirigentes que dicen "mirá, alguien que deliberadamente va en contra de una bandera que es la justicia social, que es una de las principales banderas del peronismo, que lo dice en el discurso posterior a ganar las PASO y que lo expresa en el día de ayer en el debate, y bueno, yo con alguien que va en contra de las banderas, una de las principales banderas de nuestra historia, me parece que evidentemente hay una diferencia profunda", unos lo manifiestan, otros no, lo comprendo y soy respetuoso.

No sumaría el término soledad porque le puedo asegurar que es un peronismo que funciona, que es orgánico, que está pensando en gobernar, que está pensando en resolver los problemas cotidianos de una provincia que tiene dificultades como todas las provincias argentinas, y que está ordenada en lo fiscal, está ordenada en lo institucional, tiene un respeto, tiene un mecanismo de diálogo, que trabaja con los intendentes, y bueno, ojalá ese modelo se hubiese impuesto y hoy estaríamos discutiendo otras cosas. Bueno, no hay que enojarse con la realidad, lo que hay que hacer es transformarla, y por eso ha sido mi decisión.

