La periodista Luciana Geuna fue una de las comunicadoras encargadas de moderar el debate y aseguró que a Javier Milei se lo vio como “una persona muy preocupada”. Además, destacó que los candidatos no se saludaron. “En lo personal, me parece que no darse la mano no ayuda, es mostrar cordialidad, pero no lo hicieron”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Me gustaría que nos cuentes cómo se vive el debate desde ahí adentro, qué percibís vos…

Hay una cena que organiza la Cámara Electoral, donde están los jueces, CAPIT y los moderadores. Cuando pensamos en el debate los presidentes, son los más nerviosos y presionados, pero hay una presión sobre nosotros para que todo salga bien. En esa cena comenzamos a pensar y repensar. En principio diría que lo que más me llamó la atención fue que Javier Milei no fue a los ensayos del debate. El esquema es muy rígido y establecido y es el mismo que el que se realizó para las elecciones generales. En todos esos ensayos Milei fue muy prolijo, no es una pavada la prueba que se hace.

Durán Barba siempre dice que los debates se ven, no se escuchan. Todo lo visual está muy establecido en los equipos de campaña. Milei, que sí había ido a los anteriores ensayos, no fue a este. En cambio, Sergio Massa sí fue y practicó todo lo necesario, estaba muy previsto y producido.

Karina Milei llegó, miró el contador que tenían los candidatos enfrente y se fue. Milei entró al escenario recién en la previa, En el debate, a Javier Milei se lo vio como una persona muy preocupada, le costaba mucho confiar en la dinámica. De hecho, no sé de qué habla Milei cuando se queja de las toses.

El viernes a la noche, dentro de la Cámara Electoral, recibí que gente de Milei había hecho una presentación para que se pudiese llevar papeles, aunque ya habían dicho que no, lo que dejaba la preocupación sobre que Milei no se presentara.

¿Las toses y las chicanas de los massistas cumplían algún papel? ¿Molestaban realmente?

El público era mucho más activo de lo que se escuchaba en la transmisión televisiva, nada fuera de la norma. A ambos candidatos se le festejaban las declaraciones. Es difícil que la gente se reprima cuando algo le genera alguna reacción, pero no hubo una sistematización de la tos. Entiendo que él dice que fue al final la parte en la que más le tosían, yo estaba sentada en primera fila y no pasó nada para que uno sienta que era una decisión política.

Claudio Mardones: Uno de los temas del debate fue "por sí o por no". Hay un antecedente de ese tipo de preguntas de "por sí o por no" y fue cuando vos le preguntaste a Milei si creía en el sistema democrático y tuvo dificultades para responder. ¿Crees que se vivió esa misma situación ayer en el debate?

En el grupo de chat de “Verdad/Consecuencia”, que es el programa en el que sucedió ese episodio de Milei, nos dio un ataque de sorpresa porque nosotros tenemos una sección fija desde el principio del programa que es “por sí o por no".

Esa entrevista donde le pregunto si cree en la democracia fue en el 2021 y fue dentro de la sección de "por sí o por no". En ese momento se viralizó mucho pero ahora volvió a circular en redes. Luego se lo volví a preguntar y la respuesta de Milei fue que él “está jugando dentro de las reglas de la democracia”.

Alejandro Gomel: ¿Qué se vio entre ellos fuera de cámara?

En los cortes ellos se retiran, no quedan en el escenario. Cada uno tiene un espacio separado pero continuo. Los equipos se encargan de no cruzarse en ningún momento, incluso en el escenario no se cruzaron ni al principio ni al final y no se dieron la mano en ningún momento. En lo personal, me parece que no darse la mano no ayuda, es mostrar cordialidad, pero no lo hicieron.

