Delfina Rossi participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de periodismo de la Escuela de Comunicación del Grupo Perfil, en la que se refirió a la gestión del ministro de economía Sergio Massa. “Me parece que está más que aprobada”, declaró.

La Directora del Banco Ciudad, habló de los índices de pobreza. “Me genera mucho dolor, no porque lo deje este Gobierno, sino por cualquiera que fuese el gobierno que estuviera”, destacó Delfina Rossi en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Usted considera que está aprobada la gestión de Massa al frente del Ministerio de Economía?

—Sí, me parece que está más que aprobada la gestión de Massa en el Ministerio de Economía. Es un ministro que llegó en un momento muy complejo de la Argentina. Sí es verdad que si uno toma solamente indicadores aislados y los presenta en el vacío puede decir, bueno, ninguno de estos indicadores son exitosos. Si uno toma inflación sola, si uno toma el valor del dólar, sobre todo el dólar paralelo o si toma algún otro valor que nos preocupa, es verdad que puede llamar la atención. Pero si uno mira en el contexto en que gobierna Sergio Massa, que lleva un año y un poco más, enfrente de de Economía en una Argentina con un corset financiero impuesto por la deuda del Fondo Monetario Internacional, en el cual tiene que vivir con los propios recursos que genera. Tuvimos que atravesar una pandemia y una sequía donde perdimos 20.000 millones de dólares en exportación, financiándolo con lo propio. Recién este mes vemos que se ralentiza a sectores industriales de la construcción, pero la verdad que hemos mantenido una situación de nivel económica muy buena y nos ha faltado, por supuesto, una recuperación del salario. Lamentablemente, en la crisis del 2018 los salarios registrados cayeron un 20% y luego se mantuvieron estables, este Gobierno no consiguió revertir esa pérdida de poder adquisitivo. En los trabajadores informales, en estos últimos años con los niveles de alta inflación también se ha perdido poder adquisitivo en esos salarios, eso nos preocupa y mucho, yo creo que es la principal prioridad que tiene Sergio Massa como candidato a presidente. Pero si uno pone en perspectiva que ha conseguido mantener los niveles de actividad, que ha sabido compensar las tensiones entre nuestras cantidades de reservas internacionales, nuestro tipo de cambio, las necesidades de importaciones, etcétera, y ha conseguido mantener los niveles de empleo, yo creo que ha sido una gestión muy exitosa la gestión de Massa. En estos últimos meses donde la crisis se ha vuelto más dura ha llevado alivio a las familias y a las empresas, alivio que sabemos que para muchos sectores no son suficientes pero sin lugar a dudas son necesarios. Alivio como fue la devolución del IVA de hasta 18.800 pesos para las familias de sectores medios también, no solamente los sectores populares, los sectores medios fueron beneficiarios. Alivio para aquellos que pagaban impuesto a las ganancias, este mes que pasó hubo trabajadores y trabajadoras que tuvieron 100.000, 200.000, 300.000 pesos más en sus bolsillos gracias a este alivio. Alivio a las PyMEs con programas específicos y con hechos consumados.

—Massa dijo que su futuro ministro de Economía podría pertenecer a otro partido, y se habla de que puede ser Carlos Melconian ¿Qué opina de Melconian?

—Lo que me gusta es que no sea necesariamente de nuestro partido, él es del Frente Renovador, nosotros somos del PJ, pero me parece que es interesante que no sea necesariamente de lo que es hoy Unión por la Patria. Es interesante la propuesta de unidad nacional, sobre todo porque hoy necesitamos un ministro o una ministra de economía que se siente y ordene cosas muy básicas, por ejemplo, la soberanía monetaria. Hemos llegado a un punto de la discusión política en donde se puso en cuestionamiento si tenemos o no que tener una moneda nacional. Creo que la soberanía monetaria no es algo que discutimos solamente los peronistas, creo que muchos otros partidos políticos pueden comulgar con eso y trabajar para que la soberanía monetaria tenga cada vez más peso y más valor, no es propiedad del peronismo, ni la soberanía monetaria, ni que tengamos más reservas en el Banco Central, ni que tengamos un mejor acuerdo con el FMI, ni que exportemos más y mejor, esos creo que son principios de la Argentina, no solamente del peronismo y por tanto, sí me parece adecuado que pueda ocupar la cartera una persona que no venga de nuestra extracción política.

—¿Cómo imagina el futuro de Cristina Kirchner, que ahora parece estar alejada de la coyuntura política?

—Creo que es algo que ella ha dicho públicamente, que va a seguir siendo una militante política toda su vida y me parece que claramente ha tomado la decisión de dar un paso al costado en este proceso electoral.

—¿Cristina tendría un papel secundario en un gobierno de Massa?

—A mí no es lo que me preocupa en este momento. La verdad que creo que sí habla mucho de Mauricio Macri y de la crisis que tiene Juntos por el Cambio, su acercamiento con Javier Milei. Cristina Fernández de Kirchner como dirigente del peronismo escuchó la propuesta del conjunto de los gobernadores y de la CGT y ayudó a conformar la unidad. Es una persona que siempre trabajó por la unidad del peronismo, sus hechos y sus acciones lo demuestran y me parece que va a dejar que gobierne el que gane en las elecciones. Yo no he visto que se haya interpuesto en ninguna de las decisiones estratégicas.

Delfina Rossi en el Ciclo de Entrevista de la Escuela de Comunicación

—¿Qué le genera el nivel de inflación y pobreza que va a dejar este Gobierno?

—Me genera mucho dolor, no porque lo deje este gobierno, sino por cualquiera que fuese el gobierno que estuviera. Cuando nosotros tenemos una olla popular como la de acá en el barrio de San Telmo, todos los martes damos de comer a más de 250 personas en situación de calle. No es que me genera una vergüenza ajena, me genera profundo dolor ver que la gente no puede comer, ver a las mamás que van al supermercado y que miramos qué leche es un poquito más barata, entre 380, 400, 500 pesos. Me genera profundo dolor que las mamás de mis nenes en el jardín, me digan que no pueden comprar toallitas húmedas y en su lugar usan solamente agua para el algodón para limpiarle la cola a sus bebés o que usan menos pañales. Me parece terrible, terrible. Ese dolor y esa empatía, no me impide ver que este sea el camino necesario para salir de la Argentina, que para salir de ese dolor profundo no hay que tirar para nada ni el Estado, ni el Banco Central, ni hacer estallar nada. Tenemos que buscar esa unidad nacional y seguir trabajando porque la verdad es que la inflación es un problema que la Argentina viene arrastrando hace muchos años y que para solucionarlo la Argentina necesita estabilidad, necesita paz en términos políticos, necesita una orientación de hacia dónde ir y el modelo que propone Massa es ese. Es una Argentina que pueda exportar, que pueda crecer, que pueda generar empleo genuino. Generamos empleo genuino, pero no alcanza, no es suficiente y ese dolor es con el que trabajamos todos los días para transformarlo. Yo creo que lo peor que podemos hacer es ser indiferentes.

—¿Cuál es la responsabilidad que le atribuye al peronismo en la situación actual?

—La Argentina tiene problemas estructurales, esto lo sabemos, y forma parte de una América Latina y un mundo que tiene muchos problemas estructurales y que en el mundo desde la pandemia, se ha aumentado la desigualdad. Los mil millonarios son más ricos y los pobres son más pobres y nosotros formamos parte de ese mundo. Entonces, pensar que los niveles de pobreza son solamente culpa de un sello, me parece que es simplista. Que claramente a uno le hubiese gustado, que sobre todo las transformaciones que en mi entender se consiguieron durante los años de kirchnerismo, hubiesen estado consolidadas de tal forma que se sostengan en el tiempo, claramente. Pero lamentablemente, tenemos problemas estructurales que vienen de antaño y después la crisis del 2018 nos dejó con muy pocas herramientas para hacer frente a otras realidades. La verdad es que se financió una pandemia con todo lo propio. Y no hubo ni un argentino ni una argentina que se quedara sin una cama de terapia intensiva durante el COVID. Insisto, yo sé que no alcanza cuando uno va al supermercado y no consigue comprar lo que necesita. Pero me parece que lo que sí necesitamos hacia adelante es poder estar a la altura de buscar las soluciones de los conflictos. Y cuando la deuda que se le presta a la Argentina tiene como prioridad los fondos comunes de inversión, los que midieron invertir en el corto plazo, los capitales golondrinas, etcétera, los que pierden son los que ganamos en pesos, los trabajadores. Entonces hay que poner algunas reglas claras. Que permitan que la ecuación básica de: me esfuerzo, estudio, intentó tener una vida digna, y que eso funcione para todos y todas. Porque al final ese es el tema. Cuando los ricos se quedan con todo, después nos terminamos peleando entre los pobres, las clases medias, los que son un poquito más y un poquito menos, porque esa ecuación básica deja de funcionar. Entonces yo creo que esa es la fuerza de la propuesta de unidad nacional de Massa, me parece que tenemos que elaborar en cómo solucionamos los problemas y no en estar en quién hizo más, quién hizo menos, quién hizo esto y quién hizo lo otro. Porque yo creo también que hay muchas personas de Juntos por el Cambio que si bien podrían haber estado a favor de tomar el préstamo con el FMI, quizás hoy son parte de la solución de estos problemas. Y con esas personas me parece que tenemos que darnos un diálogo constructivo hacia adelante.

—Con respecto a la unión Macri/Milei, en caso de ganar el balotaje, ¿Cuál cree que podrían ser las acciones que tomen con respecto a la deuda con el FMI?

—No sé, ellos dijeron que van a tomar más deuda, pero no sé quién se las va a dar. Es una gran pregunta. Si no dijeron que iban a hacer un fideicomiso en el exterior con los bienes nacionales. Es una gran incógnita. Yo creo que igualmente a mucha gente le da confianza que Mauricio Macri esté con Javier Milei, algo que a mí particularmente me sorprende, pero bueno, a la gente le da confianza. Yo creo que lamentablemente hay algo de la posición social y de clase que transpira confianza, que no lo es tal cuando uno ve también objetivamente la gestión de Mauricio Macri. Y déjenme decirles con sinceridad, me parece que alguien que es capaz de abandonar un proyecto político tan rápidamente con tal de conseguir una gobernabilidad en el otro frente, haciendo un desastre en su propia fuerza política, no sé, al menos me parece que lo podemos calificar de egoísta.

—Agustín Rossi, como ministro de Defensa, fue durante su gestión pro China, contrario a Massa, que viene siendo pro-Estados Unidos. ¿No cree que puede llegar a haber un cortocircuito entre ellos en caso de llegar al poder?

—No considero que la gestión de mi padre haya sido pro-China. La verdad que no. Primero porque además conozco las conexiones que ha tenido también con todo lo que es el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Me parece que no es acertada la afirmación. En todo caso, Massa también ha estado en China recorriendo y afianzando. Y digamos el último swap, el incremento del swap con China ha sido una victoria también festejada por el propio ministro. Así que no veo una contradicción en esos términos. Creo que la posición de la Argentina ha sido en este gobierno y también durante los gobiernos kirchneristas clara en mantener una posición amplia con ambos países y con ambas potencias. Estamos en buenos términos no solo con el FMI, sino con el Banco Mundial, con todo lo que es CAF, con todo lo que es la Unión de las Américas, y estamos a un paso de entrar a los BRICS, algo que también Brasil, nuestro principal socio comercial lo está haciendo, lo está liderando, así que creo que hay oportunidades muy amplias para la Argentina en grandes aspectos de sus relaciones internacionales.

—Agradecemos su participación en este Ciclo de Entrevistas con estudiantes de Perfil Educación y le damos la posibilidad de cerrar con un comentario final.

—Agradecerles nuevamente por la invitación, por estar formándose y por brindar este espacio. Estamos en un momento de mucha incertidumbre del país, pero la verdad que yo creo que no es momento de estar enojados o de tirar la toalla o de enojarnos entre nosotros y nosotras, sino que es momento de por ahí, de escuchar un poco más, aceptar que los otros a veces tienen una partecita de la verdad y la otra partecita de la verdad la tenemos nosotros, pero que la verdad, la Argentina es un gran país y no nos merecemos estar en estas crisis constantes, sino que nos merecemos tener más tranquilidad, más conciencia, más bienestar, más tranquilos de que nuestros hijos van a tener un gran futuro en nuestro país y que hay que construirlo y animarse a salir de las grietas justamente para construirlo. Muchas gracias.

Por Gabriel Zorrilla, Pablo Reggini y Roberto Cejas

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Escuela de Comunicación del Grupo Perfil