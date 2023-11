Daniel Artana, economista jefe de FIEL, calificó como “vacías” las propuestas económicas de Javier Milei y Sergio Massa. “Yo veía al candidato oficialista con propuestas para aumentar el déficit y al libertario insistiendo con la dolarización”, opinó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Artana es un economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), que publicó numerosos trabajos sobre políticas fiscales, regulaciones y otros temas económicos aplicados para organismos multilaterales. En un panel, Enrique Szewach, Guillermo Mondino y Daniel Artana, advirtieron que ninguno de los dos candidatos a presidente podría evitar una crisis.

La etimología de la palabra "crisis" deriva del antiguo verbo griego krineîn​, cuyo significado es juzgar para tomar una decisión y cuyo sustantivo krisis significa juicio de decisión.

Las palabras son todas polisémicas, nunca hay ecuación entre el significante y el significado, por eso el lenguaje no alcanza a representar completamente a la realidad. ¿Qué queremos decir con que habrá crisis, gane quien gane?

Entrevistamos a Roberto Feletti y decíamos que si gana Massa podríamos tener un dólar oficial de 500 pesos y un desdoblamiento cambiario con un dólar paralelo de mil, ¿eso es crisis? ¿Qué tipo de crisis imaginas según el candidato que gane?

La situación económica es muy delicada. Lo que ha venido haciendo el Gobierno hasta ahora en materia económica no se puede sostener. Han estado depredando las reservas del Banco Central , que hoy están en territorio negativo; han estado girado contra activos que no son del BCRA, han forzado a las compañías a endeudarse con sus proveedores, hay bastante evidencia anecdótica de que eso ha llegado a un límite.

El año que viene hay vencimiento importante de deuda para un país que no tiene dólares, a pesar de la recuperación que vamos a tener en las exportaciones, que el candidato del gobierno ha subido el número, ya que venía hablando de 20 mil millones de incrementos con mucho optimismo y en el debate hablo de 40 mil, algo que no va a ocurrir.

Eso planteó un escenario que no te alcanza para resolver todo el endeudamiento. Esto también revela que el tipo de cambio oficial no es sostenible, porque el Gobierno ha devaluado para los exportadores, con esa mezcla 70-30 para los que importan, porque ha metido el impuesto PAIS a tasas más altas, pero igual tampoco alcanza.

Otro frente complicado es el frente fiscal monetario, donde se ha estado financiando todo el déficit y parte de la renovación de la deuda doméstica, y eso también tiene un límite, porque hemos tenido una aceleración de la tasa de inflación, más allá de la lectura puntual de octubre, eso tampoco es sostenible.

Lo que deja entrever el candidato del oficialismo es “vamos a subir impuestos”. Del otro lado seguimos con el mensaje de la dolarización sin dólares y de una motosierra que ha perdido cantidad de reducción de gastos pero que tampoco hay precisión respecto de lo que se piensa producir.

Quien gane el próximo domingo deberá definir rápidamente su equipo económico, cuáles son los lineamientos principales que van a implementar para resolver estos problemas y, en el caso de que haya medidas que deban pasar por el congreso, cómo se debe organizar la estrategia política para lograr ese respaldo parlamentario.

Gane quien gane va a tener que resolver el tema fiscal y el tema de la disponibilidad de divisas, que están relacionados, porque parte de los dólares que hacen falta los necesita comprar el gobierno para hacer frente a los compromisos de deuda que tiene, que no es solo la deuda que reestructuró Guzmán, hay vencimientos de deudas con organismo multilaterales, con el Fondo y otros con el Club de París.

Todo ese ticket suma como 16 mil millones de dólares, de los cuales tienen poco financiamiento. Hay una situación bastante delicada que se puede destrabar si haces un programa económico contundente, con respaldo político.

En la medida en la que se resuelvan los problemas, posiblemente el gobierno pueda acceder a algo de financiamiento el año que viene. Si se sigue repitiendo la hipótesis de que gane Sergio Massa , o si se sigue poniendo el foco en la dolarización dejando de lado todo el resto, que es un poco lo que hace Javier Milei , tenemos un problema.

Entre las dos propuestas, ¿cuál te parece peor?

Las dos están vacías, ninguno ha dado detalles. Massa ha entrado en contradicciones, en una situación deficitaria dijo que va a subir el gasto en educación a 8 puntos del PBI, pero no tienen de dónde sacar la plata.

Después habla de reducción de impuestos adicionales, así como mencionó la reducción de las cargas patronales con fines promocionales en el marco del decreto 814, que está vigente y figura dentro de la lista de gastos tributarios, de los cuales prevé que se pueden equilibrar las cuentas fiscales mientras que el Congreso decide sacarlos, lo cual no termina de definir nada.

Del otro lado tenemos la dolarización sin dólares. Te pone una exigencia mayor en materia fiscal si te vas a endeudar, porque hay que pagar intereses con los dólares prestados, aunque está claro que con este contexto de Argentina es difícil que presten dólares.

¿Crees que el plan de Massa es malo pero el de Milei es impracticable?

Al final, lo que va a quedar es que si entienden los desafíos de corto plazo que tienen, uno tendrá que dejar de poner el foco en la dolarización para ponerlo en cómo dar señales de gobernabilidad. Deben responder cómo van a resolver el tema fiscal: si no lo resolvés, todo lo otro no es viable. Es buscar la salida fácil en lugar de ponerse a ver cómo van a equilibrar las cuentas.

Del otro lado, me pregunto si Massa es consciente de que lo que ha hecho en materia económica como ministro no va más. Una de las primeras cosas que tiene que hacer es hundir el programa que ha hecho desde que es ministro. Para hacer lo que hay que hacer, no sé si tiene el apoyo político, por ejemplo, de La Cámpora. También hay duda de gobernabilidad ahí.

No ha habido precisiones, en materia económica el debate en vez de aclarar, oscureció. Yo veía al candidato oficialista con propuestas para aumentar el déficit y al libertario insistiendo con la dolarización. Hay que aclarar todo lo necesario, porque sino cada vez oscurece más.

La posibilidad de un gran acuerdo económico

En la última entrevista que le hice a Carlos Melconian, cuando todavía se pensaba que Bullrich podía llegar al balotaje, planteaba que todas las deudas de las empresas en dólares, que lo obligaron a patear el vencimiento de pago al año próximo, no podían ser pagos todo el año próximo, y que iba a ser necesario que se pague primero una parte y el otro año la siguiente.

¿Te parece que si gana Massa y llamase a Juntos por el Cambio para darle el ministerio de Economía se podría llegar a aplicar el plan que preparó la Fundación Mediterránea? ¿Te parece que eso daría una señal política y económica contundente y positiva?

La primera cuestión es tener un programa que sea consistente. Nosotros habíamos trabajado bastante en buscar esa consistencia, liderado por quienes Carlos llama los “generalistas”, que eran él, Rodolfo Santagenlo, Enrique Szewach y yo. Después puede haber matices, pero tiene que haber una consistencia en general. Si las cosas no te cierran en el agregado, después vas a tener problemas aunque tengas medidas fabulosas.

Ese programa tenía un montón de cosas para dar una señal contundente de un cambio de régimen que está agotado, en un país en donde la inflación y la pobreza va para arriba. Está claro que lo que se ha hecho en materia económica en la última década no está bien. Después se necesita apoyo político, porque en definitiva la política es la que manda.

Además, hay que tener un equipo que pueda ejecutar todo esto, un equipo grande porque el Estado tiene un montón de áreas económicas, más allá de que recorten la cantidad de puestos políticos, igual necesitás un grupo de funcionarios que tengan claro cómo ejecutar los temas.

¿Te sumarías a un gobierno de unidad nacional en donde todo Junto por el Cambio y Unión por la Patria se junten en un eventual gobierno?

Yo estaba dispuesto a ir al gobierno si se daban estas condiciones que mencioné, las personas son secundarias, obviamente necesitás un equipo que piense esta cuestión. De todas formas, ahora voy a estar un poco ocupado porque estoy en la lista de Boca de Ibarra-Macri, la pasión va por encima de la razón.

