Este domingo 12 tuvo lugar el debate presidencial previo al balotaje del 19 de noviembre y uno de los momentos más tensos de la noche ocurrió cuando el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, mencionó que el referente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, tuvo un pasado laboral dentro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y le preguntó por qué no se había mantenido.

El ministro de Economía señaló que cuando era joven el economista libertario trabajó en la institución que ahora quiere "dinamitar" en caso de llegar al sillón de Rivadavia. Aquella experiencia laboral tuvo lugar en el marco de una pasantía que no fue renovada.

Massa apuntó al equilibro emocional de Milei: "¿Por qué el Banco Central no te renovó la pasantía?

En el momento Milei no pudo brindar una respuesta clara tras ser cuestionado sobre por qué no se le renovó la pasantía. Sin embargo, ya sin la presión del momento, dio una breve explicación para contrarrestar la versión de que había sido rechazado por su equilibrio mental, que surgió tras el fuerte intercambio con su rival en las urnas.

"Hacer un carpetazo de esas características muestra lo oscuro de Sergio Massa. Es un carpetazo propio de un servicio de inteligencia porque eso es información privada", sostuvo el referente de LLA en diálogo con Radio Continental y reconoció que en su época de estudiante universitario realizó una pasantía de seis meses que no le fue renovada.

Javier Milei se pronunció reiteradas veces en contra del Banco Central y manifestó que hay que "dinamitarlo".

Al respecto, aclaró: "Según él eso es una mancha en mi currículum. Yo era un estudiante de Economía y las tareas que me habían asignado no me gustaban y la gente que me tenía que tener en el área no quería que yo hiciera otro tipo de tareas".

"No me renovaron la pasantía, ni la gente del área estaba contenta conmigo ni yo estaba contento con el tipo de tareas, ¿qué sentido tendría seguir?", explicó el candidato a presidente libertario sin dar más detalles.

Según detalló Ámbito Financiero, Milei pasó por el BCRA desde el 2 de diciembre de 1992 hasta el 22 de junio de 1993 en el marco de un convenio de pasantía no rentada, contrato que no fue renovado a diferencia de la de otros pasantes como consecuencia de su bajo desempeño.

