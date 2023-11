Julio Bárbaro: “Voté a Patricia y ahora voy a votar a Sergio”

Julio Bárbaro participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación de Grupo Perfil, en la que se refirió al balotaje del 19 de noviembre, donde votará por el oficialismo. “Voy a votar a Massa, no tengo otra opción. Milei es invotable, a mí me da vergüenza que ese señor sea candidato a presidente en la Argentina”, sostuvo.

Confesó que el fracaso de Mauricio Macri fue muy doloroso para él ya que desencadenó en el regreso del kirchnerismo al poder: “Es una izquierda que asume el nombre del kirchnerismo, pero no lo es. Son restos de viejas izquierdas”, dijo Bárbaro en su paso por el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿A quién va a votar en el balotaje?

—A Sergio Massa, no tengo opción. Si era Sergio o Patricia yo tenía más opciones y te aclaro estaba más cercano de votar a Patricia que a Massa y lo dije públicamente. Como para mí Cristina de Kirchner no es votable y punto. No puedo votar a Milei. Milei no es votable para mí, a mí me da vergüenza que ese señor sea candidato en la Argentina. Algunos dicen que es la nueva línea, como Trump, Bolsonaro que es la expresión del patriotismo conservador de Brasil, este chico es una idea de colonia. Nunca soñó la Argentina quedarse sin moneda. La humillación que implica que Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, tengan su moneda y nosotros no porque un payaso y Emilio Ocampo que leyeron un librito. No tener moneda es ser colonia.

—¿Massa es peronista, kirchnerista, massista? ¿Cómo lo definiría usted?

—Es un enamorado de la política que se adapta a la coyuntura. El otro día me preguntaron si alguno de los dos candidatos son coherentes y dije que no, pero solo uno es solvente. Massa manejó la Cámara de Diputados con holgura y dialogando con todas las fuerzas políticas. El demente de Milei no puede hablar con nadie. Ahora se le sumó Macri, que yo en algún momento fui amigo, pero ahora creo que está totalmente extraviado y en plena campaña, donde tenía que apoyar a Patricia, acariciaba a Milei. Destruyó a Larreta, a Vidal y la alianza entre los radicales y el PRO. Yo he hablado mucho con él y me da vergüenza lo que está haciendo. Lo comparé con los chicos ricos que rompen los juguetes.

—¿Cómo ve el rol de Cristina en un gobierno de Massa?

—Cristina ya desapareció. Cuando lo elige a Massa asume que se quiere retirarse porque él no es para prestar o compartir el poder. Fui amigo de Alberto Fernández durante treinta años y los cuatro que gobernó no lo saludé. No es que tenía la limitación de Cristina, él para ser mediocre no necesita que lo ayude nadie, lo logra solo.

—¿Cree que Massa haría un gobierno peronista y jugaría para los intereses de Cristina o podría traicionar al kirchnerismo duro?

—Hace mucho tiempo digo que el peronismo no existe. Es un recuerdo que da votos. El “Turco” Menem lo usó para vender lo que Perón había tapizado y los Kirchner reivindicaron. Massa haría un gobierno político, me deja una opción de salida. Milei no me deja ninguna. No es que yo sea Massista, pero tiene juicio político.

—Usted dijo que se necesita un partido que exprese a la derecha. ¿Milei expresa ese espacio?

—Milei es la negación de la política. Gorilas ya no existen más, en el sentido de que sería el antiperonismo y el peronismo está disuelto, el kirchnerismo le quitó su contenido. La Argentina no tiene partidos políticos. En el diálogo que tiene Carlos Pagni con Julio Sanguinetti, el ex presidente uruguayo, dicen eso y es cierto, la argentina no tiene estructuras de partidos políticos. Nuestra sociedad los tuvo hasta que yo fui diputado en el 73. Ya en el 83 después de la dictadura eran más débiles. Y ahora es nada, gorila es Bolsonaro, en el sentido de hombre conservador, de derecha. Milei es un cachivache. Son cosas distintas, por ahí te dicen Meloni, la primer ministra de Italia pero Meloni es un cerebro, es una riqueza intelectual brutal, acá tenemos economistas. Los economistas son la enfermedad de la Argentina.

Julio Bárbaro en el Ciclo de Entrevista con estudiantes de Perfil Educación.

—¿A quién se le atribuye el fracaso de Juntos por el Cambio?

—El fracaso de la Argentina es el que yo critico, desde el gobierno y la alternativa. Fui diputado en un país que era peronista, radical, frondizista, golpista. Ese país no tenía necesidad de un solo subsidio, no tenía deuda externa ni inseguridad. Eso fue hasta 1976. Después de ahí ya nos quedamos sin política, sin partido. Hubo un intento de Alfonsín de recuperar el Estado, Menem se lo entregó a los grupos privados, Kirchner tuvo algún acierto, pero muy poco, no mejoró la Argentina. Yo apoyé a Menem, a Kirchner, a Macri y el fracaso de Macri para mí fue muy doloroso porque nos devolvió al kirchnerismo, que es una izquierda que asume el nombre del kirchnerismo pero no lo es, son los restos de viejas izquierdas. Hoy nos encontramos en una disyuntiva entre Massa y Milei. Ahí si se me pone difícil porque yo voté a Patricia. Con Massa tenemos diferencias, pero Milei para mi es la antipolítica y la antipolítica siempre lleva al riesgo de la guerra civil.

—¿Cree usted que las escuchas ilegales a miembros de la Corte, periodistas, empresarios y políticos podría afectar a Massa de cara a la elección?

—Massa tiene la limitación de no poder decir “yo no aceptaría el juicio a la corte”. Lo que pasó con el espionaje es patético. La idea del juicio a la corte es de los imbéciles que no tienen la menor conciencia política y además, están limitados por el hecho de que jamás van a ganar. ¿Para qué hacer el juicio si no van a ganarlo? Me parece penoso, siempre defendí a Rosatti, es un caballero. Massa era duro porque es un candidato de Cristina, pero podría haber dicho que iba a defender esta corte.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas con estudiantes de Perfil Educación y le damos la posibilidad de cerrar el reportaje con un comentario final

—Les diría a los jóvenes que lo mejor que les puede pasar en la vida es habitar un país al cual le puedan devolver el rumbo. Trascender es eso, participar de la recuperación de la historia de una sociedad. Si quieren vegetar se van del país. Si quieren soñar, trascender, tener una gran ilusión, viene el momento de devolverle a la Argentina un rumbo y destino. Es lo mejor que le puede pasar a una generación.

Por Valentina Bustos, Agustin Mera y Marcos Pintos

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Escuela de Comunicación del Grupo Perfil