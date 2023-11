Milei apuesta a Macri, un esquema de gobernabilidad y reordenar su tropa

Javier Milei llega al día decisivo de balotaje confiado y competitivo contra Sergio Massa, con un puñado de certezas, en parte gracias a su acuerdo con Mauricio Macri y el ala más dura del PRO.

Pero también con una pila de interrogantes sobre qué camino seguir si llega a tomar el mando de la Casa Rosada, con planes económicos que no aparecieron con claridad, interna incluida entre sus economistas, y sin titular de Hacienda confirmado aunque con varios libertarios indicando que el nombre ya está en la cabeza del principal referente de La Libertad Avanza.

Si algo tiene bien claro el economista, es que el pacto con el exmandatario, al que llegó una vez finalizadas las primarias, lo volvió más que competitivo para la jornada de este domingo y con serias posibilidades de triunfo.

Principalmente, porque cree que ese respaldo se reflejará en las urnas, en por lo menos 15 puntos extra en relación con las primarias. Algo que también se encargan de repetir aquellos dirigentes de LLA que tienen un excelente vínculo con sus pares amarillos.

Y, además, por la estructura de fiscalización que aportará en todo el país el PRO alineado con Macri y Patricia Bullrich. Por lo menos, en LLA descuentan que habrá por lo menos mil fiscales en cada localidad de peso en todo el país, con especial énfasis en el principal distrito de la Argentina, la provincia de Buenos Aires. Hay algunos datos que se encargó de mostrar Agustín Romo, diputado nacional electo del frente, sobre la jornada: contarán con dos fiscales por mesa, dos fiscales generales por colegio, un esquema de suplentes y autos asistiendo a las personas dedicadas a cuidar los votos del partido violeta.

Bajo este contexto, en el frente libertario hay quienes hablan del entendimiento con Macri con cuidado y no se animan a aventurar qué puede pasar si Milei se queda con el triunfo. Por lo pronto, remarcan que el acuerdo no incluye condiciones ni eventual armado de gabinete. “Es un apoyo incondicional, nada mas”, lanzó esta semana Guillermo Francos, armador político del espacio.

Pero también es cierto que el economista requerirá de los servicios y la experiencia del dirigente amarillo si pretende gobernar el país ante la escasa estructura que posee. Antes de las primarias, avisó que imagina a Macri en su gestión como un “supercanciller”, capaz de abrir mercados en el mundo.

A su vez, requerirá una hoja de ruta certera en lo económico, algo que todavía no se vislumbra: no confirmó a su titular de Hacienda, aunque quienes lo conocen dicen que el nombre ya está decidido, y pasó del “plan motosierra” a garantizar la continuidad de servicios públicos, como salud y educación. Sus economistas de confianza entraron en crisis: no tienen diálogo entre sí y se quejan en redes sociales de que no pueden hablar de sus proyectos. Eso sí: pese a todo, Milei confía en la dolarización y en eliminar el Banco Central a toda costa