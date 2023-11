Sergio Massa, del liderazgo que se ganó en campaña al desafío de concretar el gobierno de unidad

“Cautela” se convirtió en la palabra que más repite Sergio Massa desde hace un mes, cuando llegó al 36,7% de los votos y se ganó el pase al balotaje. Ayer no fue la excepción y a pocas horas de que se abran los comicios, repitió el término algunas veces más. Se muestra “cauto” pero optimista y espera esta noche subir al escenario a celebrar pero también a convocar a los que no lo acompañaron. Si los números lo ayudan, uno de los desafíos será el de concretar el gobierno de unidad nacional junto a la urgencia de acomodar la economía.

En caso de ganar, el candidato de Unión por la Patria ya tiene en la cabeza un rediseño del Estado y los nombres de los dirigentes que quiere en su gabinete. Cuando habla, no pareciera necesaria la transición y hasta pretende comenzar a tomar decisiones el día después de la elección. O, por lo menos, buscará que Alberto Fernández no avance con medidas que él no tomaría.

Al convertirse en candidato, Massa logró ordenar las internas que protagonizaron el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y encolumnar a los distintos sectores. El ministro de Economía se suele mostrar agradecido con el Presidente y la vicepresidenta por no entorpecer la campaña y dejar que el protagonismo pase solo por el candidato. Con el resultado puesto, volverán a hablar. La titular del Senado lo hará desde Roma y promete apuntar contra el avance de la derecha en Argentina, sin importar el resultado electoral.

Cuando el jefe de Estado reaparezca con declaraciones públicas espera hacerlo con su ministro de Economía y su jefe de Gabinete como presidente y vicepresidente electos. Siente que el triunfo de dos funcionarios suyos puede ser una especie de reivindicación de su gestión. Otros adelantan que si el triunfo se da, fue “a pesar del” Presidente y no “gracias a él y su gestión”, que los llevó a pensar en un Massa “milagroso”.

Si gana, la autoridad interna que consiguió en la campaña lo convertirá inmediatamente en el líder del peronismo. Si no gana, asegura que es la última. Con 51 años y dos presentaciones a presidente, cree que es suficiente. Sin embargo, Massa podrá cosechar lo conseguido en esta elección. Aunque arrancó la campaña con votos prestados, el candidato cerró el proceso electoral con un operativo a favor de su candidatura que podrá capitalizar si finalmente Javier Milei llega a la Casa Rosada.

Ya no se tapan la nariz para votarlo con Milei enfrente y muchos de los que dudaban en un principio en acompañarlo con su voto hasta salieron a militarlo. Esto se dio no solo por tener al libertario como oponente, también se reconoce el profesionalismo de su campaña, las medidas que tomó y el liderazgo que logró en esta etapa. ¿Se lo va a perder?

En caso de ganar, Sergio Massa ya piensa en distintos nombres para su gabinete. Algunos pertenecen a la actual gestión aunque ocuparían roles distintos. ¿Gabriel Katopodis podría desembarcar en el Ministerio del Interior? El tigrense hizo todo para que el actual ministro de Obras Públicas ganara su primera elección a intendente en San Martín (con llamados a los vecinos incluidos) y, aunque por momentos tomaron caminos separados, siempre mantuvieron el diálogo abierto.

Para esta etapa quiere sí o sí a Roberto Lavagna liderando un plan de estabilización. En los ensayos para el primer debate, daba a conocer su nombre. Prefiere guardarlo y no le importa que el exministro de Economía se muestre con pocas ganas de volver a la gestión pública. Insiste.

También habrá ofrecimientos para Juan Manuel Urtubey y Graciela Camaño. La diputada fue clave para que el salteño vuelva. Lo llamó por teléfono y lo citó en la casa de Massa. Ese mismo día, el exgobernador le estaba dando su apoyo público. Camaño también buscó convencer a Florencio Randazzo de dejar la neutralidad de lado. “El problema del flaco es que ya no hace más política, solo odia”, dijeron ante la negativa del excandidato a vicepresidente de Juan Schiaretti.

También habrá ofrecimientos para el radicalismo, pero aún Massa no quiere dar nombres. Y hasta piensa en el empresario Francisco De Narváez. En caso de ganar, quiere a todos adentro.