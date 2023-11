El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, salió a pedir votos como un vendedor de los trenes. El funcionario se paró en el pasillo y arengó a los pasajeros para que en el balotaje voten al ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa. Esta acción insólita se suma a su llamado al “paro activo” en defensa de la obra pública y otras intervenciones en la calle,

El ministro esta vez decidió convocar a los pasajeros del tren del ramal Mitre a votar por Massa en el balotaje. El video se viralizó en las redes sociales. “Los que votaron a Massa, votaron a Massa, los abrazamos, los que votaron a Milei no los queremos distraer”, comenzó el funcionario.

“Los que no votaron a Milei y no votaron a Massa, los que votaron en blanco, los que no fueron a votar, que votaron a Schiaretti, a Bullrich a todos ellos les pedimos que nos acompañen el 19”, pidió Katopodis.



“No queremos ni que sean fanáticos de Massa, ni afiliados, ni primeros militantes, ni que se hagan un tatuaje en el brazo con la cara de Massa, lo único que necesitamos es el voto de confianza”, enfatizó. “Hay que votar con esperanza, no con bronca”, pidió, haciendo referencia indirecta a la oposición.

Las boletas utilizadas para las elecciones generales serán válidas para el balotaje



El nuevo presidente de la Nación se definirá el próximo 19 de noviembre en un balotaje entre Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Javier Milei, de la Libertad Avanza, ya que ninguno de los candidatos logró los votos necesarios para ganar las Elecciones 2023 en primera vuelta.

Campaña en todos lados: acto de apoyo en el Festival de cine de Mar del Plata

Sergio Massa participó de la inauguración de la 38 edición del Festival de Cine de Mar del Plata y recibió el apoyo de actores y de las autoridades del INCAA.

"En el marco de una nueva edición del Festival, se realizó un acto de apoyo al cine nacional, en el que participaron diferentes personalidades de la cultura y el audiovisual", informaron las redes oficiales del festival y publicaron las fotos del ministro de Economía con los actores y una bandera que decía "cine argentino unido por la democracia".

A raíz de esto, Santiago Oria, realizador que trabaja en la campaña de Javier Milei, se indignó con las autoridades del INCAA y pidió que sean "removidas por un juez por incumplimiento de los deberes del funcionario público".

"Esto es ESCANDALOSO. El INCAA que debe ser (de mínima) apartidario, hace campaña explícitamente a favor de un candidato. Este es uno de los tantos ejemplos de como hace ilegalmente campaña Massa", escribió Oria.



