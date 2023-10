El periodista Alejandro Fantino y el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, protagonizaron un tenso intercambio durante una entrevista centrada en el "paro activo" que el funcionario promovió en septiembre.

El propósito de esta inusual medida de protesta avalada por el Gobierno fue respaldar la candidatura presidencial de Sergio Massa, y expresar su oposición a las políticas que anuncia el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

“No podes cortar una obra. Cortala con la tuya”, le reprochó Fantino al funcionario, durante la entrevista en Neura, el streaming del periodista.

Fantino criticó con dureza la medida de campaña de Katopodis. “Yo te vi y casi le pego un cabezazo a la televisión. Te vi y me enojó. Aceptame que me enojó. La gente también se enojó. No podes cortar una obra, Gabi. No lo podes hacer. Me siento un pelotudo pagando todos los meses los impuestos, hermano mio. Cortala con la tuya, no con la mía”.

“¿Vos me estás diciendo que yo no puedo ir a conversar…?”, le contestó Katopodis al periodista. Pero Fantino inmediatamente los interrumpió: “No, no podés. Hacelo en otro horario, no en el horario de laburo”.

En este momento, el Ministro de Obras Públicas expresó su desacuerdo y le respondió al periodista: “No estoy de acuerdo. Yo creo que puedo ir a conversar, puedo ir a escuchar, y puedo ir, en el marco de una gran preocupación que hay en el sector de lo que va a pasar con los trabajadores”.

Fantino opinó que el momento elegido por Katopodis para hablar con los trabajadores no era apropiado, y el funcionario respondió: “Es en el momento en el que estén los trabajadores. ¿Cuándo querés que vaya, a las dos de la mañana”.

Denunciaron a Alberto Fernández y a Gabriel Katopodis por el "paro activo" de obras públicas

Irónicamente, Fantino chicaneó: “¿Vos creés que los tipos van a creer más porque vos vayas a hablarles?, ¿Qué son los tipos, no piensan por ellos mismos?, ¿Quién sos vos, el oráculo de Delfos que les tenes que decir lo que va a pasar?”.

“No le veo ninguna gravedad”, insistió el exintendente de San Martín y Fantino sostuvo que “eso es lo grave, eso es lo triste”.

Katopodis asumió el desafío y afirmó: “La gravedad es que se pare toda la obra pública. ¿Cómo voy a dejar que eso pase? Voy a tratar de que no pase. Para que no pase, voy a ir todas las veces que pueda a hablar con trabajadores en una obra u operarios en una fábrica textil o la estación de José León Suárez, como lo hice el sábado”.

Por último, Katopodis sostuvo: “Voy a poner todo el empeño para que no pase lo que vos decís. No, que no pase, loco. Que no pase que un tipo que es candidato a presidente reivindique la peor dictadura de la Argentina, que pueda plantear que va a parar la obra pública y yo me quede de brazos cruzados, que un tipo diga que no va a construir universidades y escuelas… Si a vos te parece que ese comportamiento no fue el correcto, te lo respeto. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para evitar que nos joda a todos”.

Una vez finalizada la entrevista, el propio Gabriel katapodis publico en su cuenta personal de X el recorte de Neura y señaló: "No nos vamos a quedar de brazos cruzados cuando hay un candidato que plantea terminar con la obra pública, que no se construyan universidades y escuelas y que reivindica a la dictadura más sangrienta. Bajo la excusa de atacar a la política, a los que va a joder es a los laburantes y a los que menos tienen. El único candidato que explica cómo solucionar los problemas de la Argentina es Sergio Massa".

El paro activo que lideró Gabriel Katopodis

El miércoles 13 de septiembre, el Ministro de Obras Públicas de la Nación sorprendió en una entrevista televisiva al anunciar su intención de llevar a cabo un "paro activo en las obras de todo el país, un paro activo en defensa de la obra pública desde las 10 de la mañana, por 30 minutos”.

“Todos los funcionarios del Ministerio: arquitectos, ingenieros, directores, que muchas veces están trabajando en las oficinas, van a estar en un puente, en una ruta, en la obra de una universidad, en una planta potabilizadora de agua, hablando con los trabajadores”, explicó en ese momento en C5N.

El Gobierno llamó a un "paro activo" de media hora para "defender la obra pública"

Al día siguiente, el funcionario se puso al frente de la convocatoria “Muchachos, ¿nos juntamos un ratito”, salió a la calle, invitó a grupos de trabajadores para explicarles “lo que está en riesgo de la Argentina si se para toda la obra pública” y compartió los videos de las reuniones que mantuvo en redes sociales.

“Ustedes ya lo vivieron, ustedes saben que hay candidatos, sectores que están diciendo que al Ministerio de Obras Públicas hay que cerrarlo, que hay que dinamitarlo”, advirtió Katopodis en diálogo con obreros en Morón. En ese contexto, uno de los trabajadores le respondió: “Si el chabón gana, nos elimina el trabajo. Es simple, quedamos todos sin laburo”.

LT