Insólito: Javier Milei subió una foto de la Marcha del Orgullo como si fuera su cierre de campaña en Córdoba

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, cerró su campaña electoral este jueves en un acto multitudinario en la ciudad de Córdoba, que contó con la aparición sorpresa de Patricia Bullrich. En sus redes sociales, el presidenciable compartió varias imágenes de la jornada, incluyendo una insólita equivocación: una foto perteneciente a la última Marcha del Orgullo.

Aproximadamente a las 21 de este jueves, Javier Milei compartió una historia en su cuenta personal de Instagram con una foto aérea de la convocatoria de 200 mil personas que asistieron a la 15º Marcha del Orgullo de Córdoba cuya consigna fue "La libertad es con igualdad, no con odio", junto a la canción “Vamos por la gloria” de La Beriso. La foto fue tomada con un drone, en altura y desde atrás del escenario y permite ver un largo encolumnado y hasta una bandera con los colores del orgullo LGBTQIA+, entre la gente.

Con la aparición sorpresa de Bullrich, Milei cerró su campaña: "¿De qué miedo me hablan? Si nos estamos yendo al infierno"

La imagen originalmente fue compartida el martes 14 de noviembre por la cuenta de la Comisión Oficial de la Marcha del Orgullo de Córdoba (orgullocba). Aunque esa imagen de falsa cobertura de su acto de cierre fue la única incluida entre el contenido que compartió el candidato en sus redes sociales, el hecho explotó en Twitter, donde usuarios se rieron de la confusión y aprovecharon para deslegitimar al presidenciable, mientras que otros salieron en su defensa mostrando la convocatoria real de su acto y acusando a quienes lo critican de ser imparciales respecto a errores de su rival en el balotaje, Sergio Massa.

Milei confundió la Marcha del Orgullo con su cierre de campaña en Córdoba.

La posición de La Libertad Avanza sobre las disidencias sexuales

Si bien Javier Milei suele repetir que “el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo” al ser consultado por cuestiones de la comunidad LGBTQIA+, su postura y la de sus allegados ha ocasionado que su partido fuera en múltiples oportunidades señalado como conservador y homofóbico.

En una entrevista publicada el martes 7 de noviembre por el presentador televisivo peruano y radicado en Estados Unidos, Jaime Bayly, Milei aclaró su posición respecto a la homosexualidad y el matrimonio igualitario: “Si vos querés estar con un elefante... Si tenés el consentimiento del elefante, es tu problema y del elefante. No me opongo a que dos personas del mismo sexo se casen”, remarcó y añadió: “Para mí, el matrimonio es un contrato. Puede ser de dos partes, tres partes o 50 si uno quiere”.

El multitudinario cierre de campaña de Milei.

Días antes, el 5 de noviembre, Milei ya se había referido al matrimonio igualitario: “Es un contrato entre partes. ¿Qué tengo que opinar yo? Vos casate con quien quieras”. “¿En qué me agrede a mi que dos personas del mismo sexo se casen? En nada, punto uno afuera. ¿Afecta la vida de alguien? A nadie. ¿En la libertad? A nadie ¿En la propiedad? A nadie”, analizó.

El catolicismo de Victoria Villarruel: lefebvrismo, militares y la desconfianza del Papa Francisco

Este mes, además, en entrevista con Luis Novaresio, la diputada electa por La Libertad Avanza y eventual canciller, Diana Mondino, negó que tuviera intención de derogar la ley de matrimonio igualitario, sancionada en 2010. Y sumó: “Como liberal estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Dejame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos, es tu elección. Listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos”.

En mayo, la compañera de fórmula de Javier Milei, Victoria Villarruel, se manifestó en contra de la ley del matrimonio igualitario: "Para mí, determinados derechos ya estaban garantizados en la Unión Civil", dijo. "Llamarlo matrimonio, que es una institución que tiene que ver con lo religioso… para mí todos tenemos derechos ante la ley", sumó y, al ser consultada por su posición, contestó: “Hay un montón de parejas heterosexuales que no se casan y que están en una unión irregular en algunos casos. ¿Por qué me habría de molestar?”.

ML / ED