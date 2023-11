Victoria Villarruel usó un sello propio distinto al de Milei para convocar a sus votantes

En medio de especulaciones sobre una futura presidencia de Javier Milei, el rol que podría tener Mauricio Macri, ahora aliado de la propuesta libertaria, y la posibilidad de un "plan B" si esa gestión no funcionara, la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, convocó a través de sus redes sociales a sus seguidores a encontrarse en pleno centro porteño, pero con un nuevo sello propio con su nombre y sin utilizar insignias de su partido o de los liberales que siguen a Milei.

"Hoy nos encontramos en Av. Callao y Santa Fe (CABA) a las 17 hs. #MileiPresidente", publicó en sus redes, con una foto de Villarruel saludando a sus seguidores en la calle, y debajo de la imagen un logo nuevo con su nombre y una bandera Argentina.

Esto generó que muchos comenzaran a vincularlo, por ejemplo, con el análisis que Jorge Fontevecchia hizo en sus columnas de este fin de semana en el Diario PERFIL, donde sugería que "el plan B" de Macri si Milei fracasara sería con Victoria Villarruel al mando, entendiendo que tiene cualidades distintas como estabilidad, fuerza y que no tiene miedo al rechazo que reciben sus propuestas de reivindicación del accionar de la última dictadura.

Desde el espacio liberal minimizaron el hecho y dijeron a PERFIL que se trataba simplemente de "una estrategia de campaña a redes".

¿Ella, el plan de Macri?

En su columna "No vote a Milei", Fontevecchia distingue la peligrosidad entre Milei y Villarruel: "Creo que Milei es una persona honrada y bien intencionada, que no miente, que desea que la razón esté de su lado al argumentar, o sea: no es cínico como muchos políticos, pero que no se ha preocupado por cultivar otros saberes más allá de un campo específico y limitado de la economía y tiene una emocionalidad inadecuada para el cargo al que aspira. No podría decir lo mismo de su candidata a vicepresidenta, que me resulta aún mucho más peligrosa casualmente por carecer tanto de las virtudes como de los defectos de Milei. Ella sí es una mujer fuerte y estable".

Y agrega que Villarruel podría ser "más destructiva": "Milei es un histriónico que se retroalimenta del aplauso y la atención de los demás; el rating lo hizo. Villarruel, por el contrario, es impávida frente al rechazo y con una agenda de reivindicación en lugar de reparación podría tener más posibilidades que su compañero de fórmula de gobernar por un período de tiempo más prolongado y ser aún más destructiva".

En la columna anterior de Fontevecchia, "¿Ella, el plan de Macri?", analiza la influencia directa del expresidente Macri sobre el candidato de LLA: "Ha sido perceptible la influencia de Macri sobre Milei, por lo menos estas últimas dos semanas (...). Incluso cambió la impronta de su discurso, que ahora está desinflado y solapado".

No vote a Milei

En esa línea entiende que el plan B de Macri estaría enfocado precisamente en la figura de la candidata a vice: "Si quien no pudiera gobernarse a sí mismo no pudiera finalmente ser gobernado por otro, Mauricio Macri debería tener un plan B que trascendiera a Javier Milei y en ese caso no podría ser otro que Victoria Villarruel, quien ya sorprendió en el debate vicepresidencial con Agustín Rossi, por primera vez un punto a punto de dos, no solo por su mayor consistencia sino, también, por una estética que recordaba a María Eugenia Vidal (quien como gobernadora residió en una base militar) aunque con un contenido muy diferente al de su envase".

"No se trataría de una posibilidad improbable, en Sudamérica la sustitución del presidente por el vice viene siendo bastante usual, en Brasil de forma repetida y recientemente en Perú con otro candidato outsider y freack como Pedro Castillo, quien al año siguiente de haber asumido fue reemplazado por su vicepresidenta –quien desde 2022 continúa en el poder–, la hasta entonces ignota Dina Boluarte (antes había sido funcionaria del Registro Civil)", argumentó.

Y concluyó: "Paralelamente, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza refleja un aplomo e inconmovilidad, en las antípodas de Milei, luciendo menos afectada por la opinión de los demás sobre ella, probablemente muy curtida por venir defendiendo desde hace muchos años una causa en contra de lo políticamente correcto. Se diferencia de Carrió, de Bullrich y de Cristina Kirchner por ser más violenta en sus contenidos sin precisar exacerbar la altisonancia".

JD / ds