El “+1” de Sergio Massa ante una pelea electoral que sigue indefinida

Sergio Massa llegará al domingo electoral convencido de que hizo todo lo que debía hacer. Casi cinco meses atrás, cuando el ministro de Economía se anotaba en la carrera presidencial, desde la oposición celebraban. Sobre todo, desde Juntos por el Cambio: estaban convencidos de que el tigrense no resistiría los números de su gestión y que quedaría en el camino de la primera vuelta electoral. Pero todas las predicciones fallaron: el candidato de Unión por la Patria no solo llega al balotaje como el candidato más votado, sino que lo hace de manera competitiva.

Minutos después de cerrar la campaña junto a estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini, Sergio Massa decía ante un círculo reducido que le pidió predicciones para el domingo que ese jueves el corte de la encuesta diaria que sigue le daba “+1”. Aun con un número tan ajustado, se mostró optimista y seguro de que el domingo electoral será el momento de hacer la mayor diferencia. Al mismo tiempo, repasa todos los apoyos recibidos. “Milei quedó solo con Macri y Bullrich”, dicen desde el equipo de campaña. Quizás el candidato oficial no consiguió tantos apoyos como los “no a Milei”. ¿Alcanzará?

¿Qué define la elección tan reñida entonces? “El comportamiento de indecisos, blancos y ausentes, más la provincia y la fiscalización”, dicen en la intimidad del candidato y, al hacer esta enumeración, aparece el optimismo.

Según los sondeos que tienen en el oficialismo, la mayoría de ese votante indeciso acompañó al peronismo al menos una vez y fue en 2019. Creen que, a pesar del gobierno de Alberto Fernández y el enojo que demuestran con la actual gestión, ese voto es “recuperable”. “No quiere votar a Javier Milei y tampoco a nosotros, pero con bronca y enojo finalmente nos dará otra chance”, aseguran.

La incógnita es qué porcentaje de votos será en blanco y hasta qué nivel llegará el ausentismo. En el comando de campaña relatan un fenómeno de los últimos días. “Crecieron los indecisos y cayeron los blancos”, dicen sobre una elección en la que, de todos modos, aseguran que se llega “sin grandes novedades y estable”. Adelantan que esto significa que será “reñida”, pero lo dicen convencidos de que mañana podrán finalmente celebrar.

En el oficialismo también confían en la estructura partidaria. Creen que en la jornada electoral pueden sacar hasta dos puntos de ventaja, sobre todo si del otro lado no se moviliza. Sergio Massa mantiene el whatsapp abierto con distintos gobernadores e intendentes, incluso de la oposición. Muchos amarillos le aseguran que no pondrán a su maquinaria electoral a disposición de Javier Milei. Hay distritos en los que la cúpula del PRO que acordó con el libertario fiscalizar no llega si no es por los jefes comunales. Y en ese caso, muchos prometieron hacerse los distraídos.

En cambio, Massa recibe las promesas de los alcaldes del peronismo que aseguran poner todo a disposición como cuando está en juego la propia y muestran números alentadores. Algunos distritos del conurbano bonaerense se animan a prometer que rozarán el 70%. Sin embargo, un intendente admite que ya no sabe adónde ir a buscar los votos y miran al resto de las provincias. Juan Manzur asegura que así como el norte del país mostró músculo en las generales, lo volverá a hacer ahora.