Omar De Marchi habló sobre su relación con Javier Milei y sostuvo que el Presidente lo convocó para “ayudar a tender puentes y a tratar de generar los acuerdos básicos” para lograr la aprobación de la ley. “Argentina está en un momento interesante de su historia”, aseguró el ex diputado en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Omar De Marchi es Secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil, fue vicepresidente primero de la Cámara de Diputados entre 2020 y 2023, candidato a gobernador de Mendoza en 2023 (con muy buena cantidad de votos), diputado nacional e intendente de Luján de Cuyo, dos veces. Por su nuevo rol, Omar de Marchi tuvo reuniones con Javier Milei y Victoria Villarruel a quienes les expresó su apoyo y cooperación.

La falta de interlocutores del Gobierno de Milei genera roces y desconcierto con Juntos por el Cambio

¿Cómo se imagina que puede lograrse gobernabilidad con tan pocos legisladores, un DNU y 160 nuevas leyes que va a mandar Sturzenegger? ¿Cómo ve usted el panorama político en el cual pareciera haber un conflicto de poderes, primero del Ejecutivo con el Legislativo, y eventualmente con la Corte Suprema o el DNU, una vez terminada la Feria Judicial?

Arrancó un año nuevo, que no es poco. Creo que estamos en presencia de una nueva Argentina, de lo que pretenden ser nuevas reglas de juego para un país distinto al que hemos tenido hasta ahora. Y yo creo que construyendo los consensos necesarios, discutiendo a fondo los diferentes asuntos que han sido enviados al Congreso, tengo la íntima convicción de que va a haber finalmente acuerdo, que el Congreso seguramente hará sus aportes, pero que finalmente podremos consolidar lo que creo ha sido un cambio que la propia ciudadanía ha votado.

Creo que el aliado más importante que tiene el Gobierno es el sentido común. Hay una necesidad de cambio brutal en la sociedad y el Gobierno está interpretándola y tomando las medidas adecuadas para que ese cambio sea operativo y no solamente un discurso.

El Congreso arranca el año con la conformación de comisiones claves y el debate por la Boleta Única de Papel

En su caso particular, ¿cómo fue? ¿Le ofrecieron un cargo dentro del Gobierno Nacional? Cuéntenos un poco de su relación con el Presidente.

Yo tengo una relación personal con Javier Milei, desde hace un tiempo largo. Se anidó en el Congreso y me convocó para esta tarea, que en lo personal me parece relevante porque tiene que ver con esa generación de puentes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, básicamente, y en general con las asociaciones más importantes, porque eso tiene que ver también con el vínculo con la sociedad civil. Así que mi tarea tiene que ver básicamente con ayudar a tender puentes y a tratar de generar los acuerdos básicos para que, finalmente, como te dije recién, esto que aparece en abstracto sea finalmente operativo y sea realidad.

Omar De Marchi y su nuevo rol en el Gobierno

¿Crees que alguna de las dos cámaras va a terminar aprobando el DNU? En ese caso, ¿cuál de las dos ves que tiene más posibilidad de aprobarlo?

Primero creo que tiene que haber una comprensión general por parte del Congreso de que este es el rumbo que ha elegido la sociedad. Porque si no, plantear la aprobación o rechazo en términos abstractos suena como corporativo desde el Congreso. El Congreso en serio toma nota de que nunca antes, al menos que yo recuerde, un presidente ha sido tan explícito en tiempos de campaña sobre lo que quería hacer. Esto me hace recordar a Menem en su momento cuando planteaba que “si decía todo lo que iba a hacer, no me votaban”. Bueno, en este caso ha sido exactamente al revés. Este presidente ha sido extremadamente explícito en campaña, por lo tanto uno tiende a creer que hay una validación popular en estos cambios.

Interpretado de esta manera es indiferente si es por diputados o por senadores. La ley alternativa que se presentó luego, que contiene un gran capítulo desregulador, y que contiene a su vez también dentro de sus artículos, en uno de sus últimos, la ratificación del DNU, ha entrado por Diputados. Pero bueno, eso se irá viendo porque tiene también trámites parlamentarios distintos, el tratamiento de la ley que ha ingresado, versus también la ratificación del DNU, que entra directamente a la Comisión Bicameral, el trámite legislativo que es la Comisión del DNU. Por lo tanto, podría ser simultáneo, digamos así, el avance operativo en el Parlamento.

Las SAD, el DNU y la posverdad

¿Imaginás que el Parlamento trataría el DNU antes que la Corte al terminar la feria?

No lo sé. Los trámites judiciales, primero, no quisiera opinar, eso lo irá tramitando la Justicia en general, los tribunales inferiores, las cámaras y las cortes finalmente, en los tiempos propios del proceso: no creo que se dé de inmediato. En la parte legislativa hay un dato novedoso, importante y que también está bueno, y es que es la primera vez en muchos años (hay unos memoriosos que hablan de 22 años) que el Parlamento sesiona en enero, lo cual es también una buena señal de cambio en este tiempo. Se están constituyendo las comisiones, esto va a llevar seguramente tiempo, pero bueno, el dato es que el DNU ya está operativo, hoy está con plena aplicabilidad.

La ley, que como ustedes saben, contiene materias que no puede contener un DNU, hay que evaluar cuáles van a ser los giros que va a tener, a cuáles comisiones va a ir, y eso va a determinar también el tiempo de tratamiento. Y hay que destacar que el plazo para las extraordinarias: el Presidente lo ha fijado hasta el 31 de enero, por lo tanto, lo ideal sería tratar de que antes de esa fecha pudiera estar tratada la ley.

El DNU y la ley ómnibus desploman la imagen positiva de Javier Milei: cae un 1% diario

Fernando Meaños: ¿Cuál es la estrategia detrás de la Ley Ómnibus? Me atrevería a decir que va a ir a todas las comisiones, porque tiene temas muy diferentes entre sí y, al mismo tiempo, desde el Ejecutivo se pone un plazo muy breve para tratarlo. ¿Cuál es la estrategia detrás de eso, dado que hasta parece realmente imposible que el Gobierno pueda analizar semejante cantidad de normas en un único proyecto?

Javier Milei y sus primeras medidas como Presidente

Primero, el hecho de que sea en un solo texto legal tiene que ver también con esto de ley de transformación profunda, digamos. El hecho de dejarlas contenidas todas en un solo texto también tiene que ver con esta cuestión del impacto de la transformación. Estamos rápidamente tratando de generar las condiciones para que haya nuevas reglas de juego en la Argentina y para eso tiene que haber también este efecto de la simultaneidad. Los plazos, yo entiendo que por ahí una vez constituidas las comisiones, que sería seguramente esta semana, hay que, a partir de la Comisión de labor parlamentaria, que es la que integran los presidentes de los distintos bloques, acordar giros, que si bien es una facultad que tiene el presidente de la Cámara, hay giros razonables, o sea es verdad que como abarcan muchos temas podría ir a las 47 comisiones que tiene el Congreso, pero siempre en ese marco hay comisiones cabeceras, Comisión de Hacienda, la de Legislación y Asuntos Constitucionales. Hay cinco o seis comisiones que seguramente sean, con acuerdo de todos o al menos de la mayoría, donde deba tener giro y tratar de evaluar rápidamente las posibilidades que vayan teniendo de diferentes tipos de despachos y que luego pueda haber un plenario de comisiones para obtener el despacho final.

Javier Milei realizará este martes la primera reunión de Gabinete del año

FM: ¿Usted ve la posibilidad de que algunas partes obtengan un dictamen en comisión y se traten como proyectos sin necesidad de tratar el todo?

Sí, lo que pasa es que todo lo enviado es importante. Algunos dicen "no, tal tema puede no ser tan trascendente". Todo lo que sea remitido tiene importancia, por lo tanto es fundamental que sea tratado todo en un solo acto jurídico. Evidentemente hay temas que tendrán derivaciones a comisiones específicas y quizás tengan un poco más de discusión, pero lo ideal sería que se apruebe todo. La idea es no deshuesarlo porque si no, hay algo que no estaría transformándose, y la idea es que haya un nuevo paquete de reglas en la Argentina que nos indique que estamos en presencia de un país distinto y rápidamente, porque el tema es que no hay tiempo, no podemos estar pensando a ver si esto sí o no, hay que meterle para adelante rápidamente porque con país con 50% de pobreza, con 10% de indigencia, con 65% de chicos pobres, detrás de esa estadística, hay familias que se levantan todos los días y sufren, lo pasan mal. No es solamente un número frío que uno lee en una encuesta, por eso hay que rápidamente todos ponernos a trabajar.

La revolución de la libertad

Ojalá esos números bajen con las medidas que se están tomando, el temor es que suban. Y lo felicito por su bravura, porque me parece que usted tiene el peor puesto del Gobierno de Milei, como Secretario de Relaciones Parlamentarias. Si usted sale airoso de esto, otra que gobernador de Mendoza, presidente de Chile va a ser.

Es una tarea entretenida porque la búsqueda de consenso en un contexto de cambios tan profundos, claro que es un desafío. Pero bueno, yo creo que Argentina está en un momento interesante de su historia. Si logramos realmente amanecer en un país desburocratizado, desregulado, digitalizado, que quien quiera emprender pueda hacerlo en libertad. Me parece que va a ser una época que va a marcar historia en el país.

