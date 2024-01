Luis Juez quiere "ayudar" a Milei "desde la racionalidad": “La locura no la milito”

El senador nacional Luis Juez aseguró que quiere “ayudar desde la racionalidad” al presidente Javier Milei, aunque aclaró que eso no significa otorgarle “un cheque en blanco”.

DNU

Además consideró que el DNU de Milei “tiene aristas complicadas, difíciles”, y que es “como un decálogo de buenas intenciones, una mezcla de cosas”, y que “algunas son urgentes, otras son primordiales, otras son secundarias, otras son una expresión de deseos”.

“La voluntad es darle herramientas para que el Gobierno que ha ganado con un altísimo nivel de consenso popular pueda desarrollarlo. Pero obviamente uno no puede ignorar que es una herramienta compleja, delicada, de delegación de facultades”, explicó.

Encuentro

“Los otros días tuvimos una reunión los cuatro presidentes de bancada con el ministro del Interior (Guillermo Francos), que generó la vicepresidenta, a instancia nuestra le pedimos poder juntarnos con el ministro Francos para poder hablar y tuvimos una conversación el miércoles de la semana pasada franca, honesta, clara”, contó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Le dijimos que también se tiene que dejar ayudar el Presidente. Le dije claramente que lo bueno es que uno no va a estar nunca en el kirchnerismo, pero que no nos ponga en un lugar donde terminen construyendo ellos, que puede ser el lugar de la apatía. Justo el día anterior el Presidente había tenido expresiones generalizadas hacia la política en momentos complejos”, agregó el senador nacional.

“El ministro con claridad dijo ´creo que hubo un exceso´. No entienden por ahí que ya pasó la campaña. Hay que dejarse ayudar y no contribuyen muchas veces generalizaciones o rótulos que ofenden innecesariamente”, prosiguió.

“Hay voluntad, hay predisposición de acompañar de alguna manera, darle instrumentos, algunos de una forma, otros de otra, algunos con una ley espejo, otros con el debate de la ley ómnibus”, enfatizó.

Peronismo

Además aseguró que “al frente va a haber una resistencia increíble, que la CGT ha convocado a un paro”.

“La semana pasada, el mismo miércoles que nosotros teníamos esa reunión, hubo una movilización a Tribunales”, recordó Juez.

Sabemos que todo eso va a pasar, que se va a ir robusteciendo con el paso del tiempo. Entendemos también que en esto el peronismo tiene una “expertise” absolutamente corroborado en el transcurso de los últimos 50 años”, advirtió.

También relató que “los otros días” les dijo “a unos pocos senadores kirchneristas que estaban en el Senado”. ´Muchachos durante cuatro años no movieron un dedo, no hicieron absolutamente nada en el peor gobierno desde la vuelta a la democracia´, que fue del inútil este de (Alberto) Fernández. Ahora han tomado coraje y valentía”.

“Ante ese escenario vos lo menos que esperás, es que también el Gobierno se deje ayudar. Ese escenario de confrontación va a existir y se va a recrudecer en la medida de que pase el tiempo”, insistió Juez.

Ley Ómnibus

Juez afirmó que “nunca” votará “un ajuste para los jubilados”. “He sido muy claro. Un cheque en blanco, de ninguna manera”, reiteró.

“La locura no la milito, no la he militado en mi vida. Me puedo equivocar y me he equivocado ciento de millones de veces y he tratado de enmendar. También son 30 días de extraordinarias, hay que constituir las comisiones, hay que sacar dictamen, hay que llevarla al recinto y hay que juntar 129 diputados y del otro lado 39 senadores para que sea ley. No es tan sencillo”, añadió en las declaraciones a la emisora cordobesa.

Retenciones

“Estoy gestionando una reunión con el sector manisero para que sean recibidos porque le han puesto a esa economía regional un 15 por ciento de retenciones. Y la verdad que es un sector que en Córdoba es absolutamente prioritario, fundamental, próspero, genera recursos y eso los paraliza”, expresó.

Advertencia

“Lo digo públicamente y se lo digo a los kirchneristas en la cara. Muchachos, este hombre sacó el 56 por ciento de los votos, es uno de los presidentes desde la vuelta de la democracia más votado. Ahora, ¿eso te habilita a atropellar todas las instituciones? No. Y no se enojen conmigo en Córdoba, en el lugar donde más votos sacó. ¿Te habilita a atropellar la Constitución y a querer absorber facultades absolutamente extraordinarias? No”, advirtió el senador nacional.

“Yo no soy de ninguna casta y quiero ayudar. Yo lo quiero ayudar, quiero contribuir, pero lo quiero hacer desde la racionalidad, desde la inteligencia, desde el absoluto convencimiento de que este país necesita un cambio en serio”, añadió.

Encuentro

“Te voy a contar, capaz que estoy cometiendo una infidencia. Cómo habrá sido el tenor de la conversación que se comprometió el ministro a generar en el transcurso de esta semana o la que viene una reunión de los presidentes de bancadas con el Presidente”, dijo Juez.

Críticas

Al ser consultado sobre si no habría una contradicción entre respaldar las medidas de Milei y cuestionar el ajuste en la provincia de Córdoba, el senador respondió: “Estos tipos hace 25 años que están gobernando Córdoba. Para que el kirchnerismo haya podido gobernar estos 25 años, casi el 75% de los años, también en el peronismo de Córdoba se hicieron los bol..”

“Hace 25 años que gobiernan Córdoba. Tuvieron tres reformas del sistema previsional. No la destruyó Milei a la jubilación de los cordobeses, este tipo lleva 20 días en el gobierno”, concluyó.