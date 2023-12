DNU y Ley Ómnibus: Fuertes disyuntivas entre diputados radicales cordobeses

Luis Picat: “No vamos a poner palos en la rueda”

El diputado radical Luis Picat asegura que acompañará y no entorpecerá las medidas de Milei pero no oculta sus reparos sobre temas que afectan al sector productivo, principalmente las retenciones. “Javier Milei ya había dicho que iba a ir con todo, iba a tratar de lograr implementar la mayor cantidad de reformas en el menor tiempo posible, y en ese sentido uno le tiene que dar la derecha respecto a que viene haciendo lo que dijo. Una gran parte de esas reformas vienen siendo propiciadas por el espacio de Patricia Bullrich y de Juntos por el Cambio en donde nosotros éramos candidatos”, aseguró. “Respecto al DNU, los radicales estamos de acuerdo prácticamente en su totalidad, hay dos cuestiones que están relacionadas al uso del instrumento. Es la primera vez que se usa este instrumento de una manera tan masiva, generalmente se utilizaba para cuestiones específicas. El otro planteo es lo amplio de los temas, habla de la privatización de un club o la modificación de la ley de medicamentos. No tienen absolutamente nada que ver con lograr que Argentina solucione sus problemas macro. Dicho esto, aclaramos que nosotros vamos a acompañar, no vamos a poner palos en la rueda”, agregó. Picat presenta más reparos a la hora de hablar de la ley Ómnibus: “Llevamos muy poco tiempo analizándola. Hay miedo en Córdoba porque esta Ley está aplicando retenciones en donde nunca las hubo y afecta a prácticamente todos los sectores productivos de la provincia, salvo la leche. El maní, el sector agroindustrial, las maquinarias agrícolas, todo está afectado con el 15 por ciento y la gran incertidumbre es cuánto va a durar, porque el DNU permite subir y bajar las retenciones libremente, tenemos que ser claros con la duración de las medidas. Hay sectores que no se bancan más de un año retenciones de esta magnitud”, indicó. “El otro tema que veo complejo es el de delegar las facultades legislativas al Poder Ejecutivo Nacional. En el bloque vemos muy peligroso que durante cuatro años el ejecutivo tenga todas las facultades de la legislatura. Este va a ser un punto de discusión”, completó. “

Gabriela Brouwer de Koning: “El instrumento que usa Milei no es el adecuado”

La diputada Gabriela Brouwer de Koning asegura que se está trabajando sobre los puntos del DNU y de la ley Ómnibus. “Estamos analizando todo. Estamos repartiendo temas, es muy amplio, abarca temas muy profundos, cambios sustanciales, nos estamos ayudando entre todos en el bloque para construir una mirada colectiva. En ese marco, manifestamos que el DNU nos parece que por la intensidad y la magnitud abarca temas que constitucionalmente no se permiten tratar, como los temas penales y también tributarios. Estamos viendo los derechos del Código Civil, para poder tener seguridad jurídica. Creo que el instrumento que usa Milei no es el adecuado, por eso le pedimos que haga una ley espejo para que sea debatida en el Congreso, hay temas que queremos debatir, ser constructivos, aportar ideas”, explicó. “El DNU se rechaza o se acepta, no se permite ninguna modificación. El ánimo es hacer cambios, sumar, propusimos dividir el decreto para tratarlo por separado, con la idea de hacerlo institucional acorde a lo que dice nuestra Ley Madre”, agregó. Oriunda de Río Tercero, Brouwer pone puntos suspensivos sobre la idea de privatizar empresas del Estado, entre ellas Fabricaciones Militares. “Hay cuestiones que hay que verlas, temas en los que he estado trabajando como son las privatizaciones de empresas del Estado. Allí hay que tener una mirada distinta, diferenciar activos estratégicos del Estado de los que no lo son. En el caso de Fabricaciones Militares creo que es estratégica, genera insumos para que las fuerzas armadas puedan cumplir sus funciones, el desafío es generar nuevas unidades de negocios. No sería prudente que esté en manos de privados”, analizó. “Otro tema es el aumento de los derechos de exportación sobre todo en las economías regionales. Hable con el sector manisero, el aumento de retenciones de 0 a 15, es el más fuerte de la historia”. Por último, la diputada aseguró que la Universidad Nacional creada en 2023 en Río Tercero “sigue en pie” y aseguró que la van a defender “con uñas y dientes”.