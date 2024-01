El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, protagonizó ayer uno de los momentos más tensos de la escandalosa jornada de conformación de comisiones cuando se enfrentó a su par del Frente de Izquierda, Christian Castillo. "No voy a dejarle la última palabra a una persona que se comporta como un delincuente", afirmó el economista.

Ayer, Castillo había acusado durante la conformación de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que Espert no podía presidirla, entre otras cosas, porque integra un monobloque. Castillo no ocultó su queja durante la reunión y el electo presidente de la Comisión decidió cerrarle el micrófono. Eso fue el puntapié de un fuerte momento de tensión.

"Si hay alguien que está inhabilitado para ejercer la función de diputados, no soy yo, que pido que se aplique la ley, sino toda la izquierda, una colectora lamentable y lastimosa del kirchnerismo que no deja gobernar cuando hay otro que no es el kirchnerismo el que gobierna", dijo anoche en declaraciones a LN+ el diputado aliado al gobierno de La Libertad Avanza.

En esa línea dijo que "no se hacen cargo de nada" y "no te dejan constituir en paz comisiones de una Cámara para trabajar".

Espert redobló la apuesta tras el cruce con Castillo

Espert, que fue denunciado por la izquierda por pedir "cárcel o bala" para los diputados, redobló la apuesta. Cuando le consultaron acerca de esa desafortunada declaración, aclaró: "Yo dije que se aplique la fuerza de la ley para aquellos que violan la Constitución y el Código Penal que encima son diputados de la Nación".

"Voy a insistir sobre esto. Un diputado de la Nación está para hacer cumplir la ley y manejarse dentro de ella, estamos tan chiflados los argentinos que no nos estamos dando cuenta lo locos que estamos. Tenemos diputados como Castillo, como (Myriam) Bregman o (Romina) Del Plá que proponen cortes de calle y que lo hacen, que violan el artículo 14 de la Constitución y el Código Penal. Gente que fue elegida por el propio pueblo al cual ellos perjudican", señaló.

El tratamiento de la ley ómnibus, según Espert

Por otra parte, el legislador sostuvo que "se puede llegar" con la aprobación de la ley ómnibus al cierre del periodo de sesiones extraordinarias, que vence el 31 de enero. "Luce una fecha demandante. Si se trabaja fuerte, fuerte, fuerte, como es la idea del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, es una fecha a la que se puede llegar. Muy en el filo, pero se puede llegar", dijo.

Según Espert, la ley ómnibus se tratará antes del 31 de enero.

Según manifestó en la nota televisiva, la idea es que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo comience a tratarse la semana que viene en comisiones "para ir rápido a déficit cero y empezar a bajar la inflación en algún momento del año en curso".

Ayer, luego de que Espert fuera confirmado como presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei le dio la bienvenida a través de las redes sociales: "PROFE BIENVENIDO A LAS FUERZAS DEL CIELO...!!! (sic)".

ASV/LT