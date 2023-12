Reforma laboral inédita deberá soportar resistencia social y embate judicial

El sector privado está exultante. Ni en el mejor de los escenarios preveía que en tan solo dos semanas de gestión el presidente Javier Milei avanzaría tanto y tan rápido con el paquete de medidas para reformar estructurales del Estado y llevar ese mismo énfasis al sector privado, como quedó plasmado en el DNU 70/2023 para desregular gran parte de los sectores de la economía y meter un volantazo en el mercado laboral como no se veía en medio siglo.

Una a una las principales entidades y agrupaciones empresarias manifestaron su apoyo explícito al camino diseñado por el libertario y ejecutado por el ex Banco Central Federico Sturzenegger.

La poderosa AEA (donde conviven la Techint de Paolo Rocca, la AGD de Urquía, la Arcor de Pagani, Osde y los principales bancos y laboratorios, por nombrar algunos popes) fue una de las primeras en manifestarse a favor del mega DNU desregulador. Lo propio hicieron entidades del agro o la Bolsa de Comercio de Córdoba. La entidad que preside Manuel Tagle remarcó que “con el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia, el presidente comienza a corregir las enormes distorsiones introducidas hace años por estas políticas populistas. Ha propuesto una gran cantidad de desregulaciones que permitirán que el mercado restablezca los desequilibrios que hoy lo atrofian”.

La cuestión de fondo –la posible inconstitucionalidad de un DNU que se arroga facultades legislativas- no fue el foco del debate al que se sumaron las entidades empresarias. Salvo un puñado de expresiones, como el de la Federación Agraria que manifestó lo fundamental de “el respeto irrestricto a la división de poderes, así como también al saludable funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos que prevé nuestra Constitución Nacional, pues ella impide el avallasamiento de un Poder sobre el otro”.

La legitimidad del DNU quedó ampliamente abordado por constitucionalistas como Antonio María Hernández, Daniel Sabsay o Andrés Gil Domínguez.

Gil Domínguez ya presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad con solicitud de una medida cautelar y reclamó que se declare la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, al que consideró violatorio de la división de poderes. Antes que él hubo un primer amparo por parte la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad.

“Van a llover los amparos”, expresó un analista local, en diálogo con Perfil Córdoba. Esa será una de las batallas que deberá sortear este DNU, junto a la resistencia en las calles que promete ir in crescendo en las próximas horas cuando además se trate en el Congreso la reinstalación del pago del Impuesto a las Ganancias que había borrado el exministro y candidato Sergio Massa.

“Legaliza la informalidad”

Por ahora, la conclusión más concreta del DNU es que revitalizó al extremo la grieta entro los dos modelos en pugna que vienen debatiendo la forma de gestión del país. La contracara del apoyo corporativo es la fuerte resistencia que despertó en sindicatos, trabajadores del Estado, asalariados privados y buena parte del sector académico.

Para la doctora en Ciencias Económicas de la UNC y becaria del Conicet Celeste Gómez, es claro que el marco del DNU puede derivar en un agravamiento de la cuestión social, incrementando la precarización laboral y la pobreza.

“El Indec publicó los últimos datos de coyuntura laboral del trimestre anterior y estamos con la tasa de desempleo más baja desde el año ´91 y con la tasa de inflación más alta. Estamos en una situación particular, casi de pleno empleo, y una tasa de inflación altísima. Entonces, el problema central que hereda Milei no es la falta de empleo, sino la caída del ingreso real que lleva 8 años. Todas las medidas que se crean con la reforma de Milei apuntan a crear un segundo problema que es el desempleo: que sea muy fácil despedir y muy difícil defender algunas conquistas históricas. No estamos resolviendo los problemas heredados y estamos comprando nuevas problemas. Se puede generar un problema tremendo de pobreza y desigualdad para las familias”, plantea.

Para la investigadora el mega DNU de Milei avanza en el sentido de legalizar la informalidad: “cuando vemos que se propone extender el período de prueba de 3 meses a 8 meses va en ese camino; además se reduce el cálculo de la indemnización por despido y se limita el derecho de huelga. En este punto se agregó a casi todas las ramas de la economía bajo la categoría de actividad trascendental limitando el derecho a huelga. Todo va nivelándose para abajo”.

“Es cierto que hay un exceso de regulación que va en contra del mercado y no acompaña la actualización de los sectores. Hay convenios colectivos de trabajo para ocupaciones que no existen, hay que reformar algunas cuestiones. Pero acá se usó esto para una precarización amplia. Entonces tenemos que analizar a dónde apuntamos. Si nos queremos parecer a un mercado laboral como el norteamericano, que no tiene casi derechos laborales es un tema. Porque acá tenemos una estructura social distinta, ni tienen el nivel de subdesarrollo que tenemos en Latinoamérica. Asemejar nuestro mercado laboral al de ellos es un problema”.

-¿Qué opinas sobre el argumento de que esta desregulación genera un set de incentivos para que se dinamice la creación de empleo?

-Los estudios económicos académicos no tienen una posición cerrada en eso. La relación entre flexibilización laboral y sostenibilidad del empleo y permanencia del ingreso no está definido. En muchos países flexibilizar el mercado laboral no tuvo impactos en la creación de empleo. Entonces querer usarnos de cuerpo para un experimento es un poco peligroso.

Este concepto fue convalidado recientemente por Daniel Schteingart, Director de Planificación Productiva del Centro de investigación y diseño de políticas públicas Fundar. En la red social Twitter señaló:

“Se habla mucho de la necesidad de reforma laboral para generar empleo genuino. No olvidemos el foco principal: lo que más mueve, por lejos, el empleo formal privado es el ciclo económico. Un 1% de suba del PBI está asociado a una suba del 0,75% en el empleo asalariado registrado del sector privado. Si desde 2011 a la economía le costó mucho generar empleo, eso se debe mucho más al estancamiento económico del período que al marco regulatorio. ¿Hay que hacer cambios en el marco regulatorio laboral? Creo que en varios aspectos sí. Pero no olvidemos lo importante: lo que más mueve la aguja es que la economía crezca sostenido. Sin eso, es imposible generar empleo formal privado”.

“Hay que darle legitimidad política”

Para el economista Gastón Utrera, titular de la consultora Economic Trends y director del Instituto de Economía Política de la Universidad Siglo 21 la esencia de las reformas que el mega DNU de Milei propone van en sintonía con lo que se necesita para una dinamización profunda de la economía. Pero remarca la importancia de avanzar en los debates en el Congreso, al menos en los aspectos que refieren a la legislación laboral, para darle legitimidad y sostenibilidad al conjunto de las reformas.

“Aun cuando se mantenga firme el DNU no está mal llevarlo al Congreso para su aprobación por parte de las cámaras porque cuanto más solidez se perciba en este instrumento hacia adelante más incentivos a contratar va a haber. Por eso hay que tener una reforma laboral que tengan consenso entre empresarios y sindicatos, esa es la última garantía de que esto se va a sostener en el tiempo. Si no, tenes una victoria pírrica con sindicados en contra. El día que llega otro gobierno se dan vuelta los sindicatos y se revierte la reforma”.

-Hoy el gobierno no parece interesado en debatir con la oposición ni mucho menos con los sindicatos.

-No, claro. Al contrario, a los sindicalistas les ha tocado cajas que los pone en alerta. Les ha tocado caja y poder de fuego cuando limita el derecho de huelga. El punto es que la lógica de generar reformas con amplios consensos no superó las PASO, que es lo que planteaba Rodríguez Larreta. Eso no prendió electoralmente. Prendió el todo o nada de Bullrich y ahora esta conformación de gobierno tiene ese perfil y juega por este lado.

-¿Las reformas laborales anunciadas sirven a los fines de incentivar el empleo en blanco?

-La letra de lo que va en el DNU sirve y está alineada con lo que se venía proponiendo en el sector privado: bajar drásticamente los montos indemnizatorios, la incertidumbre indemnizatoria bajando pasivos contingentes eliminando las indemnizaciones agravadas y dejando solo lo de contrato de trabajo. Y dejas abierta la discusión de fondo de cese laboral. En ese sentido está bien y es lo que hay que hacer. Más allá de los detalles, para incentivar el empleo va a servir. Hay que ver cuán firme va a quedar este esquema.

Me parece perfecto el DNU en términos de derogar leyes absurdas como Ley de Góndolas, Abastecimiento y de Alquileres y demás, levantar todas las restricciones y controles de precios es necesario por más que originalmente van a subir los precios. Los precios suben porque estaban retenidos. Esas cosas había que liberar ahora, por más que sea doloroso, sino continúas perpetuando la inflación potencial. Lo peor que se puede hacer es bancarte la inflación actual y que queden precios contenidos para una inflación potencial hacia adelante.