Al momento de elegir dónde pasar sus vacaciones los argentinos suelen considerar, además de sus preferencias geográficas, la distancia y el costo que les insume al bolsillo.

Si se enfocan en el primer punto, la mayoría se tienta por un destino nacional. A excepción, de las provincias fronterizas a Brasil, para quiénes la salida al mar les queda más cerca o la misma distancia. Pero ¿qué sucede respecto a los precios? ¿Sale lo mismo viajar al país vecino aún con la diferencia cambiaria en nuestra contra?

Alquileres: Algunos precios en Brasil y la costa atlántica

Las propiedades en renta son uno de los factores más susceptibles a las variaciones de oferta y demanda. Es esperable que, con bajas tasas de ocupación, el precio disminuya.

En la siguiente lista, enumeramos las opciones que existen para la primera quincena de enero, en una conocida plataforma de alquiler temporario.

Estos alojamientos son para un grupo familiar tipo de 4 personas, teniendo en cuenta una estadía de 15 días.

Además, se encuentran con puntuación verificada por otros usuarios y las tasas están incluidos en el precio. Por esto, es esperable que una negociación directa con el propietario pueda reducir considerablemente los costos. Según los precios publicados se registran los siguientes valores.

Precios de alojamientos en los destinos más populares de la Costa Argentina

Mar del Plata : los costos pueden rondar desde los 630 USD

: los costos pueden rondar desde los Pinamar: desde 1.500 USD

desde Villa Gessell: desde 1.283 USD

desde Cariló: desde 4.365 USD

desde San Clemente del Tuyú: desde 544 USD

desde Mar de Ajó: desde 746 USD

A su vez, sobre el golfo de San Matías, en la provincia de Río Negro, encontramos Las Grutas. Las paradisiacas playas de agua cálida en esta villa turística, hicieron apodar a esta zona como "el caribe argentino". Es el destino preferencial de quienes residen en el sur ¿pero cuánto sale alojarse?

La localidad, acostumbrada a ocupación plena, este año solo superó por poco el 70 porciento. Aquí, una casa cerca de la playa cuesta desde 975 USD.

Precios en los destinos más cerca de Brasil (para llegar en auto)

Torres: desde 315 USD

desde 315 USD Canavieiras: desde 1.075 USD

desde 1.075 USD Capão da Canoa: desde 840 USD

desde 840 USD Florianópolis : desde 822 USD

Precios en destinos populares de Brasil (para llegar en avión)

Rio de Janeiro: desde 700 USD

desde 700 USD Porto De Galinhas : desde 778 USD

: desde 778 USD Maceió: desde 1.005 USD

desde 1.005 USD Buzios: desde 702 USD

Una aclaración importante es que en algunas ciudades los precios más altos son para hoteles de alta categoría, es decir, de 5 estrellas.

¿Cuánto sale la comida en Brasil?

Al igual que en nuestro país, los precios pueden variar de acuerdo a la zona en la que se encuentra el supermercado y la ciudad. Sin embargo, las grandes cadenas de supermercado son una buena referencia para estimar cuánto nos sale comprar comida en el país vecino.

Un kilo de pollo deshuesado cuesta 20 reales brasileros, es decir, 4 dólares estadounidenses. La docena de huevos cuesta 10 R$ (2,03 USD).

Los quesos para untar en el desayuno, valen entre 8 y 10 R$ los 200gr (1,63 y 2,03 USD). 500 gr de pan lactal cuesta alrededor de 9 a 10 R$.

Los cortes de carne, son un producto más costoso en el país vecino. Por este motivo, se acostumbra a que en los platos tradicionales predominen ingredientes como el pollo, arroz y el poroto. Actualmente, el kilo de carne en Brasil ronda entre los 17 a 98 R$ (3,46 a 19,92 USD). Esto depende del tipo de corte y, obviamente, la calidad de carne.

Si nuestra preocupación es refrescarnos con una bebida fresca en la playa, podemos llevar en nuestras conservadoras una cerveza en lata de 350 cc que se vende a 4 R$ en el supermercado. Es decir, cuesta 0,81 USD.

Una práctica habitual de muchos viajeros "gasoleros" es llevar a destino los alimentos no perecederos, es decir, que no necesitan refrigeración. De ese modo, solo deben absorber el impacto de aquellos productos que no resistan tantas horas sin que se corte la cadena de frío.

¿Cuánto cuesta la comida en Brasil si lo convertimos al peso argentino?

Para saber el precio de los productos en Brasil, convirtiendo a nuestra moneda local, vamos a tomar de referencia el dólar MEP. La compra del mismo es legal, y es la mejor opción al momento de pagar la tarjeta de crédito que se usa en el exterior. En vez de pagar el monto en dólares directamente con los pesos argentinos, pueden usarse los dólares MEP que quedan depositados en la cuenta que define la persona al momento de hacer la compra.

El dólar MEP, al día de hoy, tiene un valor de $1024.20 para la compra y $1032.20 para la venta. Es decir, se encuentra $300 pesos por debajo que el dólar tarjeta. Si aplicamos esta estrategia, la lista de productos que mencionamos quedaría con el siguiente valor en pesos argentinos:

1 kilo de pollo deshuesado: $4.125

$4.125 200 gr de queso untable: $1.681

$1.681 1 docena de huevos: $2.000

$2.000 Carne vacuna: desde $3.500 a $20.545 (Dependiendo de la calidad y el tipo de corte)

desde $3.500 a $20.545 (Dependiendo de la calidad y el tipo de corte) Cerveza en lata (350cc): $835,44

(350cc): $835,44 Pan lactal: $2.093

¿Cómo está la ocupación en la Costa Atlántica?

Los datos ofrecidos por los distintos municipios, manifestaron que la ocupación de esta temporada bajó respecto a otros años. Según esta información, las tasas fueron:

60 % de ocupación en Mar del Plata

75% de ocupación en Pinamar

60% de ocupación en Villa Gessell

59% de ocupación en Partido de La Costa

Entre los motivos por los cuales bajó el nivel de ocupación en esta zona turística podemos encontrar: los precios de alquileres en dólares y la especulación en precios, la distancia de varias provincias con Brasil, y el aumento del "turismo de cercanía".

LR