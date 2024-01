Como sucede mes a mes, el 1 de enero de 2024 se renovó el cupo de compra de dólar “Ahorro” también conocido por todos como dólar solidario que fue tan requerido por los ahorristas meses atrás, por la importante brecha que tenía con la cotización paralela.

Sin embargo, luego de las modificaciones en la política cambiaria que aplicó el gobierno de Javier Milei, en especial la fuerte devaluación aplicada en diciembre pasado, han dejando de mostrarlo como un instrumento atractivo para el atesoramiento.

Paso a paso, cómo pedir la devolución de las percepciones del 2023 a la AFIP

¿Qué es el dólar ahorra y cómo se forma su precio?

El dólar ahorro se conforma con:

el valor del dólar oficial

más 30% de impuesto país y

30% de percepciones por Ganancias y Bienes Personales.

Tras la devaluación que anunció el 13 de diciembre el ministro de Economía Luis Caputo, el dólar oficial a través del Banco Nación opera en $ 830,25. Al sumarle las cargas impositivas deja un valor del dólar solidario en $ 1.328,40.

¿A cuánto cotiza el dólar libre hoy, 2 de enero de 2024?

En tanto, el dólar libre inició la rueda de este martes 2 de enero en $ 1.025, lo cual define una diferencia de $300 a favor del blue.

Milei le dijo chau al dólar blue y anticipó cuando se levantará el cepo

Cabe recordar que al regir el DNU 70/2023 la comercialización de divisas ya no está penada en la Argentina y por lo tanto se pueden comprar el vender dólares en cualquier casa de cambio.

El último dato disponible del BCRA indica que en noviembre vendió U$S 191 millones para atesoramiento, cuando aún regían las normativas previas.

Dólar ahorro, dólar tarjeta y el pago de los resúmenes

El valor del dólar ahorro es equivalente al valor del dólar “Tarjeta”, con lo cual los analistas también recomiendan observar cómo conviene pagar el vencimiento de los resúmenes de este mes.

En caso de hacerlo en la conversión a pesos, se debitará a $ 1.328,40 (si fuera hoy), con lo cual es conveniente que el pago se realice con dólares en cuenta, que pueden adquirirse en el mercado libre y depositarlos o hacer lo mismo a través de dólar MEP.

¿Qué pasó con las ventas de dólar ahorro en noviembre 2023?

Según el informe de bancos del Banco Central de la República Argentina, en noviembre pasado 789.000 personas compraron dólar billete, mientras que unos 114.000 vendieron en el mercado oficial de cambios (MULC).

Así, adquirieron de forma neta u$s 688 millones, de los cuales u$s 481 millones (el 70%) fueron para gastos por viajes y otros consumos efectuados con tarjetas con proveedores no residentes, y u$s 192 millones se destinaron a atesoramiento.

La lista de los excluidos: quiénes no pueden comprar los 200 dólares ahorro

El Banco Central publica el listado de quienes no pueden acceder al dólar ahorro y entre ellos aparecen quienes:

no cuentan con capacidad económica suficiente para operar en el mercado de cambios -según los parámetros establecidos por la propia entidad con la que se opera.

los que exceden el cupo mensual de US$100 por mes para adquisiciones en efectivo, que integra el cupo total de US$200.

los que hayan solicitado subsidios en las tarifas de servicios (gas natural, energía eléctrica o agua potable).

los beneficiarios ATP -para personas con actividad comercial o personas empleadas cuyas empresas lo hayan recibido-. Vale considerar que si el empleador/a obtuvo el beneficio de ATP, la restricción se encuentra vigente, aunque ya no se perciba o el préstamo haya sido devuelto.

Las causales vinculadas con créditos y refinanciaciones se refieren a todo el sistema y no solo a una entidad. Por eso, se debe verificar la situación tanto en la entidad con la que se quiere operar como en el resto de las entidades.

los que hayan realizado compras con tarjetas de crédito en moneda extranjera por el cupo mensual de US$ 200 o mayor al cupo (tener en cuenta que al superar el cupo no se podrá acceder a la compra de moneda extranjera hasta que trascurran los meses para compensar el cupo mensual US$200).

quienes hayan refinanciado en cuotas los consumos de las tarjetas de crédito.

quienes tengan préstamos prendarios o hipotecarios en UVA con refinanciación.

beneficiaros de subsidios IFE (según información suministrada por la ANSES).

beneficiarios de subsidios del PAMI.

Haber sido inhabilitado/a mediante las comunicaciones C del Banco Central, que informan quiénes fueron las personas suspendidas para operar en el mercado de cambios.

Haber realizado operaciones con títulos valores (CEDEARs, por ejemplo).

No tener dado de alta número de CUIT, es decir que no existe información tributaria de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

LR