Carlos Gutiérrez: “si hubiera sido por el ministro Caputo, las retenciones no se bajaban”

–Finalmente el Gobierno nacional accedió y bajó el porcentaje de las retenciones.

–Porque esta gente está escuchando las voces que se han ido sumando para reclamar respecto de la eliminación de este pésimo impuesto, que son las retenciones, una demostración de la asimetría permanente entre un interior que pone, pone y pone a través de los distintos impuestos, su esfuerzo y tiene como beneficiarios, o sigue teniendo como beneficiarias, a las personas que viven en el Amba; y a esto lo decimos sin que esto suponga una ofensa a quienes viven allí. Estoy seguro que el ministro de Economía (Luis) Caputo no quería bajar las retenciones. Creo que esto lo tomó por sorpresa, seguramente habrá habido alguna evaluación política respecto de ‘la bronquita’ que se va juntando. A pesar de que esta medida es buena, se torció el rumbo y por eso aparecieron, me parece, algunas desprolijidades. Esa esta artimaña de decir: “Bueno, me tenés que liquidar el 95% si no, no te reconozco la baja de las retenciones”. Esto ha traído aparejado situaciones en los mercados para los productores realmente complicadas, porque si yo tengo que vender una soja futuro, poscosecha del año en curso, ¿qué precio tengo? No me pueden fijar el precio. Entonces ahí empiezan las especulaciones. ¿Este decreto se va a mantener? Nadie lo sabe. ¿Y a cuánto va a estar el dólar para cuando tenga que liquidar? ¿Va a haber una adecuación en función de que entren o no entren los recursos del FMI, que el gobierno está pidiéndole? No lo sabemos. Se genera la idea de que es una medida un tanto improvisada, pero está y es buena.

–¿El gobierno quiere acercarse al sector agropecuario o quiere los dólares que pueden ingresar por esas liquidaciones?

–Es un poco y un poco. Me parece que más que los dólares, creo que se evaluó el reclamo que se estaba gestando en el sector. Y “de paso cañazo”, como dice el dicho, ver cómo se hace para que el agro liquide las divisas que el gobierno necesita. Después de esa discusión, surgió otro debate. El Gobierno nacional avanza sobre las provincias diciéndoles: “Yo bajo impuestos y ustedes no solamente no bajan, sino que suben los impuestos. Ustedes, intendentes de cualquier ciudad, de cualquier provincia argentina, tienen tasas que se superponen, que distorsionan. Entonces, hagan ustedes el mismo esfuerzo”. Generemos una discusión, a partir de Idesa, que dice que hay cinco impuestos a nivel nacional que significan el 87 por ciento de toda la recaudación tributaria de Argentina: IVA, Ganancias, impuesto al cheque, retenciones e Ingresos Brutos. Ahora bien, ¿quién puede no estar de acuerdo en que hay que simplificar los impuestos?. Que no nos venga a correr el ministro de Economía con que él baja esos impuestos. Acá lo que hay que tratar de ver es cómo, de una vez por todas, nos ponemos de acuerdo la Nación y las provincias para discutir una matriz tributaria mucho más justa en serio. ¿Para quién en principio? Para los ciudadanos. Para el ciudadano común, el empresario.

–A propósito de ciudadanos, hay una queja muy fuerte en Córdoba, sobre los ajustes de los impuestos inmobiliarios, urbano y rural.

–Como ha dicho el gobernador, si hay quien necesita una exención de impuestos o un plan distinto, se puede revisar. Y el Gobierno nacional, ¿qué dice? “Yo te transfiero a vos”. Es como si vos y yo tenemos una sociedad y vos me decís, hacete cargo de la luz, de los impuestos, de los empleados, de las cargas sociales, y yo me voy a hacer cargo de la gerenciación, de la empresa, de la venta. Entonces responde que este socio se me volvió loco porque me exige a mí, me traslada un montón de cuestiones a mi costo, que elude él. Bueno, eso es lo que está pasando en este pedido de Caputo a las provincias. ¿Por qué es injusto? Precisamente, porque no plantea la discusión de fondo, y nosotros estamos dispuestos a darla. ¿Por qué no discutimos una ley que ponga blanco sobre negro la matriz tributaria de forma justa en Argentina? ¿Cómo se arregla esto? Bueno, “querido Caputo”, nosotros vivimos en Argentina y queremos un trato justo, no queremos seguir pagando el boleto urbano tres veces más caro que en el Amba. Todas estas cosas se arreglan no con discurso, se arreglan repartiendo lo que hay de una manera más justa.

–¿Considera que se van a suspender, eliminar o se van a dejar las PASO?

–Si por mí fuera, voto la eliminación de las PASO con las dos manos. No por nada en Córdoba no las tenemos, nunca las propiciamos, fueron un ensayo para mejorar la calidad de la democracia y no se logró. Lo único que lograron fue meter a los ciudadanos en la locura de tener que votar cuatro o cinco veces en un año.

–Esta disposición del gobierno a cambiar el paradigma de esta batalla cultural a la que hace referencia el propio Milei y por la que ha recibido serias críticas a nivel mundial tras su discurso en Davos, ¿puede ser un tiro en el pie?

–Me parece lamentable lo que ha hecho el Presidente porque él cree que ha protagonizado una de las cruzadas más importantes de los últimos tiempos, levantando la bandera en los ámbitos internacionales de esta especie de ‘nueva internacional’ llamada nueva derecha, sin darse cuenta que puede terminar siendo el clown de la corte, porque ahí hay jugadores en serio. Y lo que uno no puede hacer es ir al ámbito más importante del planeta en materia de reunir empresarios, o posibles inversores, y largar un discurso con un semejante disparate. Ese público tiene que bancarse que un señor del último de los países de Sudamérica venga a darles lecciones, no solamente de economía, si no de cosas que ya no se discuten en el mundo. Estas cosas ya están saldadas, es como volver a discutir el tema del aborto, ya está eso, ya se discutió, ya se saldó. Basta de andar buscando nuevas grietas.