Carlos Melconian, duro con Javier Milei: "Este gobierno no tiene plan económico"

El economista Carlos Melconian afirmó que la posibilidad de devaluación o dolarización de la economía argentina bajo el contexto actual está completamente descartada. "Lo que fue extraordinario en términos de un caballito de batalla electoral está total y absolutamente descartado en términos normales", sostuvo Melconian, en una entrevista en el canal de YouTube "Panorama Económico". Se refirió a la propuesta de dolarizar la economía que se había mencionado durante la campaña presidencial. "Esto no existe. Estamos hablando de un absurdo, pero ya está, eso terminó", añadió.

Melconian también comentó sobre el régimen cambiario. "Este régimen cambiario no es definitivo. Tiene que tomar lecciones de la Historia", indicó. Al respecto, mencionó que "cuando hablemos seriamente del régimen cambiario y de cómo puede seguir la película, tenemos que pensar que la dolarización no tiene cabida en este escenario, salvo una crisis".

En cuanto a la devaluación, Melconian fue tajante: "No existe la dolarización, no hay valor presente de Vaca Muerta que cubra eso". A pesar de que muchos economistas cercanos al gobierno habían considerado la posibilidad de dolarizar la economía, Melconian reafirmó que "eso terminó, eso fue una ficción de campaña. Hoy tenemos que hablar de un programa serio".

En cuanto a la devaluación, Melconian explicó que cualquier intento de devaluar sin un respaldo sólido sería más destructivo que beneficioso. “La devaluación es un absurdo. Lo que tiene que hacerse es recuperar la demanda del peso, no exterminarlo. Eso es la base del éxito de un proceso desinflacionario", detalló.

Melconian rechazó de manera rotunda la idea de una devaluación masiva, y advirtió que esta medida tendría consecuencias negativas para la economía argentina. "La devaluación no se puede hacer de un día para otro, ni con un ajuste brutal. Si lo hacés, te traes una deflación y una depresión económica, y no hay magia en esto", afirmó.

Sobre las medidas propuestas por el oficialismo, como la flexibilización del control de cambios, Melconian expresó que el gobierno no está tomando las decisiones correctas. "Hay que ir de a poco, con un plan económico bien estructurado. Pero lo que está ocurriendo es que están tratando de bajar impuestos como una forma de que el país no esté tan caro en dólares, pero sin una estrategia clara”, afirmó el economista, y agregó que “todo esto puede ser contraproducente".

Melconian: críticas al plan económico de Milei

Melconian también se refirió al dólar y la escasez de reservas, un tema central en la economía argentina. "Las empresas tienen créditos en dólares que deberán pagar, no es que los regalan. Algún día esos dólares se tienen que volver a comprar", explicó, y señaló la falta de un plan económico adecuado que evite caer en el mismo ciclo de endeudamiento.

Respecto al futuro de la economía argentina, Melconian advirtió sobre cómo continuar con la política oficialista del déficit cero. “Lo que hicieron con las reservas es ingenioso, pero se terminó. Ese modelo que permitió el blanqueo y las ventas de empresas en dólares ya no está más. Ahora hay que ver cómo se va a financiar el déficit”, comentó.

“Este gobierno no tiene plan. La compra de dólares no resolverá el problema de las reservas si no hay un plan que le dé estabilidad al sistema financiero y cambiario. El modelo actual está basado en soluciones a corto plazo que más tarde o temprano se pagarán caras”, alertó.

En cuanto a la gestión de la deuda, el economista explicó que las soluciones inmediatas no abordan los problemas estructurales que enfrenta el país. "El milagro del blanqueo fue momentáneo. Las empresas que vendieron dólares, van a tener que comprarlos de nuevo para pagar sus créditos, y eso va a ser parte del futuro endeudamiento que arrastramos", señaló.

Lo que Melconian cree que el Gobierno debería hacer

Melconian fue claro sobre lo que considera que el gobierno debe hacer: "Lo que el gobierno necesita hacer es generar confianza y un programa económico que no dependa de atajos ni soluciones mágicas. No se puede seguir apelando a las mismas políticas que nos trajeron hasta aquí", explicó.

En cuanto a los cambios estructurales, Melconian destacó que cualquier reforma económica deberá ir acompañada de un régimen cambiario estable y una recuperación de la confianza en la moneda local.

"Tenemos que dejar de lado la idea de que los problemas se resuelven con una crisis. A veces se busca una salida fácil, pero los problemas del país son estructurales y requieren un cambio profundo en las políticas fiscales, monetarias y económicas. El camino hacia una verdadera estabilización de la economía no pasa por seguir alimentando la especulación ni por apostar todo a la suerte", puntualizó.

"En un país donde el dólar se convierte en una herramienta de especulación, el mercado cambiario será altamente dependiente de los flujos genuinos de capital. Si no hay un plan económico claro, el país no podrá sostenerse sobre bases sólidas", advirtió.

Para Melconian, las promesas de dolarización y devaluación son inviables bajo las circunstancias actuales de la economía argentina. En su lugar, llamó a generar un plan económico realista y sostenible. "El problema no es la moneda, el problema es el modelo económico. Y ese modelo ya fracasó", concluyó.

