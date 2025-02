Luis Caputo se reúne con la UIA: qué temas quieren discutir los empresarios

El ministro de Economía, Luis Caputo se encontrará este mediodía con empresarios fabriles de la Unión Industrial Argentina (UIA) en la sede porteña de la institución, ubicada en Av. de Mayo al 1147. El encuentro cobra preponderancia porque tiene lugar tras los dichos de ayer del presidente Javier Milei, que ayer le habló a los empresarios argentinos en general y les aconsejó "bajar los retornos".

Luis Caputo se reunirá con la UIA: "Las empresas buscan señales claras sobre si el plan del Gobierno incluye a la industria”

También preocupa a la UIA la decisión del presidente norteamericano Donald Trump de fijar aranceles del 25% sus importaciones de aluminio y acero, que podría implicar pérdidas para la industria local.

Pero las preocupaciones del "círculo rojo" no se circunscriben a los aranceles de EEUU, sino que han demostrado fuertes inquietudes relacionadas con el empleo, por ejemplo, tras el desplome que sufrió el área durante el año pasado.

Para ponerlo en datos, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) relevó que el 2024 terminó con una caída del 9,4% de la actividad, superando al año de pandemia (7,5%) y quedando por debajo del 2002 (donde cerró en -10,6%).

Cuáles son los pedidos que le lleva la UIA al ministro Luis Caputo

La UIA solicita una "baja de gravámenes nacionales" a la producción y le pide a la administración de Milei que "encare" una agenda para bajar el "costo argentino", que incluye la reducción de impuestos.

También se sumaron al reclamo que iniciaron desde Casa Rosada, para que gobernadores e intendentes realicen recortes a la presión tributaria a través de Ingresos Brutos y tasas municipales.

La furia de Javier Milei, la guillotina de Karina y la filtración que nunca tuvo que pasar

Para el editor de Economía y Política de PERFIL, Ariel Maciel, uno de los grandes temas de preocupación del círculo rojo hoy pasa por la sostenibilidad del empleo. Muchas compañías han pasado de producir a importar productos terminados. Esta estrategia les permite reducir costos, pero a costa de la industria nacional y el empleo", advirtió. Además, la actividad comercial, que tuvo un pico en diciembre debido a las fiestas, ahora muestra una fuerte caída, generando gran preocupación en el sector.

Qué les dijo Javier Milei a los empresarios argentinos: "Las tasas de retorno son más bajas"

En una entrevista con el canal A24, en el arranque de esta semana el presidente de la Nación se refirió a la situación de los empresarios argentinos y fue contundente: "Van a tener que competir, van a tener que bajar los retornos", les aconsejó.

"Tienen que entender que están en una Argentina distinta y que las tasas de retorno son más bajas. Y lo que tiene que ver desde el lado fiscal, es que desde el lado del gobierno nosotros estamos trabajando en la baja de impuestos para que eso permita pagar mayores salarios. Porque cuanto más chico sea el Estado, más recursos se liberan y usted puede pagar mayores salarios. Lo que es central y que es la diferencia con la Argentina desde las últimas décadas, es el equilibrio fiscal", mencionó.

Además, Milei consideró que el que no se adapte al nuevo sistema "quebrará".

Javier Milei en la entrevista que le hizo Antonio Laje, el lunes 10 de febrero de 2025.

En esa línea expresó: "El tema es que los actores económicos de la Argentina entiendan que hoy tienen que modificar la estructura de retornos y de ganancias, pero hay algunos que prefieren sostener esos retornos, no tener que competir, a costa del hambre de los argentinos. A mí no me votaron para eso. Esa Argentina generó 57% de pobres. Yo no voy a eso. Estoy con esta Argentina que baja la pobreza sistemáticamente", aseguró.

En cuanto a las expectativas de ejecutivos fabriles, compartidas por el INDEC, el 26,8% esperaba que la demanda interna mejorará en el primer trimestre del 2025, mientras que un tercio opinó que empeorará.

Por otro lado, casi el 40% sostuvo que no tendrá variación; el 11,4% espera aumentar el uso de su capacidad instalada; el 8,5% contratará a más personal y el 27,5% cree que tendrá que reducir su planta.

La consultora de Orlando Ferreres, OFJ & Asociados, sostuvo que entre los sectores "se sigue verificando la fuerte expansión en el sector aceitero, la principal incidencia para el registro positivo de diciembre, y un repunte del sector de maquinaria y equipos, con la producción automotriz mejorando en el último mes respecto del mismo mes de 2023".

Y agregó que del lado de los minerales no metálicos y metales básicos muestran una "desaceleración en su tasa de caída" pero el proceso "es lento y no se ven claros signos de rebote en estas actividades". Y sumó: "Para 2025 esperamos que se afiance la recuperación de la industria, principalmente de la mano de la mejora que esperamos para el consumo privado, apoyado por un contexto macroeconómico más ordenado".

lr