Milei está decidido a jugar a todo o nada en sus dos batallas: la cultural y la económica

El gobierno de Javier Milei está convencido de que hay tiempo y espacio para profundizar dos batallas que considera esenciales. La cultural, con medidas contra las políticas de género, por ejemplo, que tiene a libertarios de la primera hora alentando el conflicto permanente. Y la económica, en la que el Presidente avisa que no habrá cambio de rumbo y está dispuesto a enfrentar hasta al FMI si se le cruza en sus planes.

La administración libertaria entendió que tras la marcha antifascista del primer sábado de febrero en contra del polémico discurso del jefe de Estado en Davos, un evento que logró aglutinar a varios sectores de la oposición y dominó la agenda por completo, era necesario redoblar la apuesta para retomar una iniciativa que se perdió. Por eso apareció el vocero presidencial, Manuel Adorni, el último miércoles para anunciar la aparición de un decreto sobre la prohibición de los tratamientos de cambio de género para menores de 18 años.

En palabras de una figura libertaria que transita diariamente los pasillos de la Casa Rosada, en diálogo con PERFIL, la pelea en el terreno cultural que está dando el Presidente es casi tan o más importante que los cambios que se puedan realizar en el ámbito económico. Y que este es el momento “ideal” para encarar una disputa “ideológica” ante el respaldo social que cosechó la gestión Milei. Incluso, dicen que por lo bajo hay dirigentes peronistas que están de acuerdo con las medidas que se desplegaron, como prohibir el uso del lenguaje inclusivo.

En Balcarce 50 también señalaron que encargaron sondeos de opinión pública tras la multitudinaria manifestación antifascista ante tres consultoras, precisamente de Giacobe y Asociados, Aresco y Opinaia. Y en todos los trabajos se vio que el apoyo social al jefe de Estado se mantuvo intacto.

No obstante, no todos los informes de la imagen presidencial reflejaron buenas noticias para el oficialismo: la consultora Ad Hoc, que se encarga de monitorear el humor de los usuarios digitales, afirmó que Milei perdió casi 30 puntos de apoyo gracias a su discurso homofóbico. Justo en el terreno digital, en el cual el oficialismo concentra mayores esfuerzos para instalar temas y respaldar su agenda.

En un documento titulado “El impacto del discurso en Davos y la Marcha del orgullo en la imagen digital de Milei”, la consultora dio cuenta que al 22 de enero, el Presidente cosechó un 61% de menciones positivas. Pero ese escenario cambió drásticamente del 23 de enero al 2 de febrero, con solo un 37% de positividad.

Más allá de estas cifras, hay dirigentes libertarios de primera línea, que además opinaron sobre el contenido del proyecto contra “la discriminación positiva” en el que trabaja el oficialismo, que busca terminar con la obligación de los cupos para transexuales y que eliminaría la figura del femicidio, que anticipan que habrá una suerte de disputa constante contra aquellos colectivos LGTBIQ+ y las políticas de género que el gobierno de Alberto Fernández encaró.

En el plano económico, Milei instala por todos los medios que tiene a su alcance que no está dispuesto a torcer el rumbo que trazó con Luis “Toto” Caputo, el ministro de Economía. Esto significa que no va a devaluar el peso, las paritarias tendrán un techo, intentará eliminar impuestos, cortar con el gasto público e incrementar desregulaciones (Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, impulsa que su Ley Hojarasca sobre el tema sea discutida en las próximas sesiones ordinarias). Ya anticipó que, mediante un decreto que aparecerá el lunes, el 70/2025, eliminará organismos centralizados y descentralizados.

La chance de suprimir organismos se empezó a gestar desde hace dos semanas por parte de los cuadros técnicos del oficialismo, tal como contó este medio. Hay varios en jaque que podrían pasar a la historia o fusionarse, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). En total, el Gobierno habla de sesenta reparticiones a suprimir, el objetivo ideal.

Con ese telón de fondo, desde el entorno del jefe de Estado además alimentan la chance de confrontar con el Fondo Monetario Internacional si no existe un entendimiento en el corto plazo, que todavía no tiene una hoja de ruta precisa. “El Fondo lo único que quiere es alcanzar un acuerdo para cobrar, no le importa más nada y no vamos a estar detrás de las exigencias de ellos”, expresaron de forma desafiante del lado del Presidente.

También, minimizaron ciertas alarmas que tiene el escenario económico como el atraso cambiario, que el propio Milei salió a cruzar mediante una columna de opinión criticando fuerte a economistas y sobre todo en redes sociales. O las reservas netas en estado negativo que exhibe el Banco Central desde hace semanas.

“Los dólares van a estar, nos van a sobrar dólares. Y sino firmamos un acuerdo con el FMI, vamos a tener acuerdos con otros organismos multilaterales”, agregaron.

Belgrano Cargas, a privatizar

El Gobierno no descuida su agenda privatizadora: a través de un mensaje en la red social X, Manuel Adorni, vocero presidencial, confirmó que comenzará el proceso de privatización del Belgrano Cargas con un decreto que firmó el presidente Javier Milei.

“El Presidente Javier Milei acaba de firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización total de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. El Estado dejará de ser operador de los servicios ferroviarios de carga y de toda su infraestructura: material rodante, vías, talleres e inmuebles”, expuso el funcionario.

La privatización del Belgrano fue uno de los objetivos que se trazó la administración libertaria durante el año pasado y nunca lo pudo llevar a cabo. De hecho, el primer anuncio al respecto data de octubre de 2024.

Aerolíneas Argentinas es otro caso similar: se intentó privatizar durante el año pasado mediante un proyecto de ley que no prosperó. No obstante, el oficialismo insistirá con que la empresa estatal termine en manos privadas como aquellas que quedaron fuera de la posibilidad de venta en la Ley Bases, cómo Aysa y Energía Argentina.