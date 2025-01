Retenciones: en LLA creen que no cedieron y que fue un gesto al sector

La baja de retenciones al campo que anunció esta semana Manuel Adorni, el vocero presidencial, junto con Luis “Toto” Caputo, el ministro de Economía, no significó para el Gobierno un gesto de debilidad luego de los reclamos de la entidades agropecuarias.

Al contrario: las fuentes libertarias en Casa Rosada señalan que se trató de un gesto “ante la emergencia” agropecuaria.

Ante la consulta de PERFIL, desde el entorno del presidente Javier Milei explican que la medida fue de comprensión ante un contexto marcado por las sequías y la baja de los precios internacionales.

Y que nunca hubo tensión con las entidades del agro pese a que la denominada Mesa de Enlace reclamó con un comunicado alivio fiscal y una reunión con el titular de Hacienda para obtener respuestas, algo que no se llevó a cabo.

De hecho, en el oficialismo, dicen que no hizo falta ese cónclave para entender el estado de situación e insistieron en que no les “torcieron el brazo”.

Eso sí: remarcaron que lo oficializado el jueves constituye una disposición que no será permanente, solo de carácter de emergencia, y que el objetivo final sigue siendo eliminar los derechos de exportación.

Pero hoy, agregan, la situación macroeconómica no permite bajar las retenciones.

Vale destacar que la semana pasada, en el oficialismo no estaban dispuestos a ceder a los reclamos de las agrupaciones del agro.

De hecho, mencionaban que la administración de Milei ya había hecho concesiones y medidas procampo, como la eliminación de la brecha cambiaria y la baja de ciertos productos de las economías regionales.

Hubo distintas voces, en on y en off que además le marcaron la cancha a las agrupaciones, señalando que la baja total de retenciones no se iba a producir.

Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, dijo que si el campo pretendía que se eliminen los derechos de exportación “de un día para el otro” no se iba a producir y que las retenciones son una parte muy importante de la recaudación. “Hay momentos, ya lo dijo Milei”, precisó el ministro coordinador.

Mientras que por lo bajo, una fuente libertaria de diálogo fluido con el Presidente mencionó que el campo logró convivir con las retenciones durante 20 años y que pueden continuar así al menos dos años más.

Pero todo cambió a partir del jueves con una determinación que afecta con una baja de tributos del 20% a todos los cultivos.

La medida regirá desde el lunes próximo y hasta fines de junio.

Para acceder a la reducción temporaria de los derechos de exportación, los productores deberán liquidar a los 15 días de presentada la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), sin obligación de embarque, que se mantiene por 360 días desde la Declaración Jurada.

También se podrá optar por no utilizar el beneficio y liquidar en plazo normal.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) lo valoró: “Es el camino correcto porque desde la SRA lo venimos pregonando hace tiempo”.

Y agregó: “Hace muchos años venimos solicitando la eliminación total de las retenciones, y hemos acercado varios documentos y propuestas a las actuales autoridades nacionales y provinciales e inclusive, hicimos una presentación ante la Justicia”.

“Esta noticia sin dudas representará un alivio para los productores, pero seguiremos trabajando y buscando la eliminación total y definitiva de ese impuesto distorsivo”, señaló también la Sociedad Rural ante la medida.

También sumó su respaldo Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales de Argentina (CRA).

“Valoramos estas medidas que buscan aliviar la carga de los productores y potenciar la competitividad del campo argentino. Reducir retenciones a la soja y eliminarlas para las economías regionales es un paso importante”, declaró.