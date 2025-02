Cada vez más sectores de la CGT cuestionan el techo paritario oficial

El diálogo que muestran el Gobierno y la CGT no es lineal ni está exento de interferencias porque hay sindicalistas de peso que, envalentonados con la participación de la central en la marcha antifascista del último sábado, quieren que se empiece a mostrar otra cara, más combativa. Lejos además del techo paritario del 1% que impone el ministro de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, lo que despertó tensión. Mientras Luis Barrionuevo coloca unas fichas en un armado político sindical que ya tuvo bajas.

En la calle Azopardo, hay voces que si bien valoran la conversación “institucional” que se está desarrollando con el oficialismo, están convencidos de que es momento de que el movimiento obrero empiece a mostrar iniciativas, “con un rol protagónico”, como bien señala uno de los integrantes de la mesa chica cegetista ante la consulta de PERFIL.

Además, son varios los que descreen del éxito que pueda tener el horizonte paritario que quiere implementar el Ministerio de Economía, con la Secretaría de Trabajo dispuesta a no homologar pactos de remuneraciones por encima del 1% de incremento salarial. Simplemente, porque señalan que las bases no lo van a tolerar. En ese plano aparecen Héctor Daer, triunviro general y el secretario general de Sanidad, que logró rubricar un aumento de haberes del 11,4% para el período octubre-diciembre en tres tramos, 4%, 3,8% y 3,6%. Pero no tuvo la homologación del área de Cordero.

Octavio Argüello, la cara de Camioneros en la CGT, tampoco avala el esquema paritario de LLA y anticipa conflicto mientras que Sergio Romero, de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), es otro de los integrantes de la calle Azopardo que no aceptará firmar paritarias con el porcentaje que quiere el Gobierno. En la previa a la convocatoria de la paritaria nacional, el dirigente mencionó que “hay docentes con salarios de pobreza, que ganan 400 mil pesos. No vamos a aceptar el 1%”.

Paralelamente, Barrionuevo, referente de Gastronómicos, lanzó un partido, el Movimiento Nacional Sindical Peronista, integrado exclusivamente por cuadros sindicales con un acto en Mar del Plata. La apuesta del dirigente, que sigue sin poder controlar la seccional CABA del gremio en manos de su excuñado Dante Camaño, es jugar por dentro o por fuera del PJ con listas propias.

Un dato no menor: el evento contó con ausencias de los principales popes del gremialismo, desde Hugo Moyano de Camioneros hasta Andrés Rodríguez de UPCN. Por un motivo esencial: en la mesa chica dicen que si bien hay buena relación con el exsenador y enviaron representantes, saben que el armado no tiene futuro ni relevancia.