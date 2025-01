Juan Carlos Schmid: "Los apoyos al Gobierno juegan a la hora de encabezar una protesta"

El dirigente sindical Juan Carlos Schmid acusó al gobierno de Javier Milei de hacer una madera de la “libertad a medias” y aseguró que “los recortes de la libertad sindical” planteados en la Ley Bases están pendientes. “Si la situación se sigue deteriorando, indudablemente va a haber una reacción más contundente”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Juan Carlos Smith es el secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), titular del sindicato de Dragado y Balizamiento, y también de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval. Integra, además, como secretario adjunto, la principal confederación de gremios del transporte y es dirigente de la conducción de la CGT.

Elizabeth Peger: El Ministerio de Economía busca establecer un tope a los aumentos salariales del orden del 1%. Lo que nos decía ayer el titular de ATE era: "Bueno, en realidad quieren hablar de libertad y demás, pero las paritarias no son libres". ¿Qué interpreta usted de esta situación?

Efectivamente, este Gobierno ha hecho de la libertad una bandera, pero en realidad es una libertad a medias. Es un anuncio que está limitado por esta situación, como en otras cosas. El Gobierno ha manifestado durante su campaña y todo lo demás que iba a realizar una serie de objetivos que finalmente no se cumplieron. Así que, en todo caso, esto forma parte de la lógica de esta gestión.

EP: Los gremios del transporte fueron los últimos en realizar un paro general. Después de ese paro se generó ruido en la CGT con la salida de Pablo Manzano, quien alentaba un enfoque más combativo de la CGT. ¿Qué va a pasar ahora con los gremios del transporte?

En el caso del transporte, una de las cuestiones centrales en aquel momento era el conflicto de Aerolíneas y los conflictos de los propios sindicatos aéreos, más las protestas a las que se sumaron el resto de los modos de transporte. De alguna manera, fueron buscándole una salida, sin que esto signifique un ganador pleno en esa pulseada, porque el Gobierno insiste en privatizar y los sindicatos insisten en mantener la línea de bandera.

Por el otro, todavía está pendiente el tema de los recortes de la libertad sindical. Para nosotros, ese es un tema central, porque si lo que está en la Ley Bases se consolida definitivamente, acá hay una mordaza sobre el ejercicio sindical. Hace 15 o 20 días presentamos ante la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en Buenos Aires. Tuvimos una reunión con la directora, con los sindicatos aéreos, parte de los portuarios y también fueron los compañeros de Camioneros. Además, tuvimos reuniones antes de fin de año con el Centro de Estudios Legales y Sociales para que intervenga en esta mordaza que hay a través de la sanción del Artículo 22 de la ley, sobre el famoso tema de los bloqueos y el famoso tema de que hay que enfrentar a la protesta social con el Código Penal en la mano. Esta gama de reclamos está pendiente todavía.

EP: De hecho, había un compromiso del Gobierno para iniciar un diálogo o una tregua. El Gobierno reglamentó el paquete laboral de la Ley de Bases, pero en el punto específico de este artículo que habla de los bloqueos, no está reglamentado. Se puede considerar, entonces, cualquier tipo de protesta. El espectro que quedó para aplicar ese artículo es muy amplio, ¿no?

Sí, exactamente. El tema es que no se reglamentó y la verdad es que la discusión entre el gobierno, la CGT y los empresarios en este tema no avanzó para nada. Está en punto muerto, como estaba desde el inicio. Justamente, uno de los grandes reclamos estaba centrado en ese punto.

EP: Algunos dirigentes hablan de que en algún momento esta tregua se va a romper y la CGT va a tener que volver a salir ¿Lo ve de la misma manera?

Obviamente. Si la situación se sigue deteriorando, indudablemente va a haber una reacción más contundente. Yo lo comparto. Siempre ha habido conflictos, no solamente en esta gestión, sino en otras. Yo estuve al frente de la CGT y sé de lo que hablo. Hay sectores que plantean que tenemos que estar todos los días en la calle, pero nosotros formamos parte de la sociedad.

Hay que recordar, porque parece que la velocidad de los acontecimientos hace olvidar, los apoyos que ha tenido en los sectores transversales del conjunto de la sociedad. No solamente en los sectores sindicales, sino también en los sectores más empobrecidos ha habido apoyo a este Gobierno, o en los sectores científicos. Los apoyos al Gobierno juegan a la hora de encabezar una protesta que vaya más allá del reclamo sectorial y más allá del reclamo únicamente por el convenio colectivo y por la moneda. Hay otras cuestiones que tienen que ver con lo institucional, lo cultural y lo social. Ahí indudablemente está la dificultad, porque no es que no hubo resistencia. Ha habido reacciones inmediatas en el primer semestre del Gobierno. Sin embargo, no ha habido una síntesis política y mucho menos social. Como en el tema Misiones.

EP: ¿Está hablando del tema de la Policía?

Sí, de los efectivos de la policía y otros sectores que se sumaron y se dio un paro general de la CGT en Misiones. La adhesión a la medida de fuerza estuvo por debajo del 40%.

EP: Se movilizan por cuestiones particulares, digamos, muy específicas, muy sectoriales…

Así es.

Claudio Mardones: Hay dos escenarios: por una parte, las movilizaciones que surgen espontáneamente por desacuerdos de carácter sectorial pero, por otra parte, algunos consideran que esas medidas de alcance nacional buscaron deslegitimar el movimiento sindical y operar precisamente deslegitimado las movilizaciones. Después vino este escenario de tregua con el gobierno nacional. Si siguen los conflictos por abajo, ¿qué puede llegar a pasar por arriba?

No creo que esté en el ánimo de nadie una fractura de la CGT en este momento. Lo descarto. Cuando la cuestión se profundice, siempre ha pasado esto. Eso de que el gobierno utiliza el desprestigio no es exclusivo del gobierno de Milei. Tampoco es exclusivo de todas las gestiones. Cuando discutíamos por Ganancias nos llamaban la "aristocracia obrera". Esto es un manual que tienen los gobiernos, sean populares o no.

También debo dejar aclarado que hay gobiernos que no tienen en su instructivo avanzar directamente sobre las regulaciones laborales, porque el problema en la Argentina no son las regulaciones laborales, sino la legislación laboral. El problema siempre ha sido económico, y económico desde el punto de vista de la concentración del poder. Este es un gobierno que hace lo mismo que han hecho, con algunos matices, otras gestiones. Les dan más facilidades y más acumulación a los sectores más concentrados y mucho menos a otros. Esta apertura de importaciones va a impactar fuerte sobre la industria, y va a haber reacciones. Estoy a favor de que Argentina tenga industria, por lo tanto, en un debate de esa característica me voy a alinear en defender el sector industrial, por más que nuestro conglomerado esté en el sector de los servicios.

