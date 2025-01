Rodolfo Aguiar: "La reforma sindical la tenemos que hacer los trabajadores, no los Tetaz de la vida"

En medio de la creciente tensión entre el Ejecutivo y los sindicatos de trabajadores estatales, Rodolfo Aguiar, referente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), acusó a Andrés Rodriguez, secretario de la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN), de firmar la paritaria estatal. A su vez, aseguró que el sindicalismo debe hacer una reforma y no los “nenes bien” como el diputado del PRO Martín Tetaz. “El sindicalismo sigue siendo una isla exenta de todo tipo de control y llena de privilegios”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Rodolfo Aguiar es secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) nacional y secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) de Río Negro.

Elizabeth Peger: Desde la asunción de Javier Milei, hubo un recorte de 36.000 trabajadores estatales. Además, también hay un complicado escenario en materia salarial y en este año se inscribe esta pretensión oficial de fijar una pauta de aumento salarial del 1%. ¿Cómo describe esta situación y cómo se plantea el gremio frente a eso?

Para los estatales cambió el año, pero no cambió la crueldad, la persecución, la violencia y el asedio que sufrimos de parte de este Gobierno nacional. Nos siguen extorsionando. Hay un contraste muy fuerte entre el relato oficial del Gobierno con lo que le pasa a la gente en la vida real. Nosotros decimos que estos límites que se pretenden imponer a las paritarias ahora son inviables. Esta resolución que firmaron el jefe de Gabinete Francos, Sturzenegger y Caputo, nos está mostrando con claridad que en el supuesto país de la libertad, lo único que no son libres son las paritarias.

Pretender condicionar los incrementos salariales a la disponibilidad presupuestaria de cada una de las áreas, ministerios o carteras, es igual a decir que vamos a tener un 0% de aumento anual durante este año. Hicieron todo lo que pudieron para no tener ley de Presupuesto. La última norma que se formuló es del 2022 y acarrea ya más de 1.000 puntos de inflación, y pretenden prorrogarla para asestar el golpe final a los ingresos en el sector público. No van a poder cumplir con esta decisión porque a esta resolución la vamos a pasar por encima con movilización.

Sindicatos del ámbito privado también se empiezan a quejar del techo del 1% mensual. Teníamos razón desde ATE cuando ya hace muchos meses señalábamos que la paritaria central, la paritaria del Estado, no solo iba a ser una herramienta de disciplinamiento para los 24 gobernadores y las negociaciones salariales que llevan adelante más de 2.300 intendentes en el sector público, sino que también iban a condicionar las paritarias privadas. Ojo que sus compañeros no solo le peguen a Milei, porque el 1% en el Estado tiene nombre y apellido y es Andrés Rodríguez, no lo impuso el Gobierno por decreto. Hay sindicalistas que firman el 1% en este país.

EP: También sindicalistas del sector privado. La semana pasada se conoció que Camioneros firmó un aumento del 1,8%. El razonamiento que usted hace respecto de que la herramienta de la paritaria estatal termina siendo la condición que después se impone al sector privado, parece al menos funcionar de esa manera en los últimos meses.

Sin ninguna duda. No necesitan ir a la Casa Rosada a buscar al culpable. Que lo busquen cerquita porque lo tienen ahí adentro de la propia CGT al que firmó el 1% en esta paritaria y avaló el techo salarial del Gobierno que luego le pretenden aplicar a todos. El relato oficial es que baja la pobreza, crece la economía, se estabiliza la inflación. El consumo de leche, que es lo último que resigna una familia, bajó un 20% en relación al año pasado. El consumo de carne es el más bajo de los últimos 110 años. El contraste es muy fuerte.

Así como hay colas de 15 horas para pasar en la frontera con Chile porque a los ciudadanos y ciudadanas les conviene ir a comprar más barato, y así como las playas brasileñas están llenas porque sale más barato veranear en Brasil, a los empresarios les empieza a pasar lo mismo: empieza a convenir importar. Entonces, lo que está ocurriendo es que, cuando esta gente haya pasado, nos va a dejar un Estado mínimo y un tejido productivo absolutamente resquebrajado, destruido.

Claudio Mardones: ¿Cómo podría definir en este momento, en este arranque del año, el impacto que tiene lo que está pasando con los trabajadores estatales tanto por la tregua que ha firmado la CGT con el Gobierno nacional como también esto que cuestiona sobre el rol de UPCN?

Los trabajadores, las jubiladas y los jubilados en la Argentina no solo enfrentamos un escollo en el Gobierno. También son un escollo los sindicalistas que van a tomar café a la Casa Rosada. Nuestro caso es la representación en el sector público que nos confiaron casi medio millón de estatales en la Argentina. Andrés Rodríguez no está en nuestro equipo, no tiene el color de nuestra camiseta. La veo violeta y patea en contra de nuestro arco. Esa unidad de la que tanto se llenan la boca hablando muchos dirigentes, sindicales y políticos, y que dicen que en virtud del tamaño del enemigo que tenemos enfrente, es una parodia. Parodia de unidad no, unidad de verdad con los que estén decididos a luchar.

De todas maneras, hay que poner las cartas sobre la mesa. Así como dicen que el país está hoy dividido entre los que plantean el libre mercado, un Estado mínimo, y aquellos que quieren un Estado que intervenga en la economía y así distribuya mejor la riqueza, polaricemos también al sindicalismo.

Andrés Rodriguez es el secretario general de UPCN

Acá no se trata de si sos un sindicalista K o no, si sos peronista o no, radical o de izquierda. se trata de si defendés a los trabajadores o no los defendés. Se trata de develar de qué lado del mostrador estás. No nos pueden decir, como dijo este señor, que la gente no acompaña, que no hay clima para paro. Que se pongan una consultora de opinión, porque nadie los obliga a poner su nombre en una lista para que luego les confíen la representación de los trabajadores. Tiene razón parte de la sociedad con que se ha perdido la confianza en el sindicalismo, ¿cómo no va a tener razón? Ahora, yo no puedo esperar que venga Tetaz, que no laburó un día en su vida, a plantearme en el Congreso que él quiere reformar los sindicatos. Somos nosotros los que tenemos que plantear transformaciones profundas en el sindicalismo que nos empiecen a acercar nuevamente a la sociedad.

¿Cómo puede ser que, aunque nos mientan en una declaración jurada, todos los funcionarios públicos están obligados por ley a presentar una declaración jurada de bienes e ingresos, y el sindicalismo no? Después de 40 años de democracia, el sindicalismo sigue siendo una isla exenta de todo tipo de control y llena de privilegios. El pueblo hoy no tiene derecho a saber cuánto gana, en qué auto anda y en qué casa vive un sindicalista. Eso se tiene que terminar. Por lo tanto, son momentos de debates profundos en la Argentina, y bienvenidos sean. Yo no vine a Buenos Aires desde negro a simplemente administrar el sindicato con ese gran equipo que es la conducción nacional de ATE. No, vamos a dar los debates que tenemos que dar ahora.

EP: ¿Usted está de acuerdo con que se plantee la necesidad de que los sindicalistas tengan que presentar su declaración jurada anualmente?

Sí, declaración jurada. Yo ya lo estoy haciendo desde hace años en mi provincia. Ahora, adelanto que lo voy a empezar a hacer a nivel nacional también.

EP: ¿Y esto sería a partir de alguna ley?

No, no es obligatorio. Hoy no hay ley que nos obligue. Habrá que empezar a pensar en la formulación de una norma, pero la reforma sindical la tenemos que hacer los trabajadores, no los Tetaz de la vida. Esos nenes bien estuvieron toda su vida arriba de una reposera. Tenemos que ser los propios trabajadores los que empecemos a impulsar esta reforma.

CM: No apareció una alternativa a la ofensiva que impulsaba el radicalismo para avanzar en la llamada reforma sindical. ¿Cree que dentro de la Cámara de Diputados tendría que haber un proyecto elaborado por bloques afines a los sectores sindicales? ¿Cree que habría que avanzar este año con una iniciativa que busque superarla y buscar otro camino a la reforma que impulse el radicalismo y el Gobierno?

Sin lugar a dudas. Primero, esa reforma no puede pasar, y segundo, surge de esta conversación pública que estamos teniendo. Tiene que llevarse adelante. Nosotros, orgullosamente, somos un sindicato que está por cumplir 100 años. El miércoles que viene ATE cumple 100 años. Es uno de los sindicatos más grandes, más antiguos y más prestigiosos de la República Argentina. Tenemos la personería gremial número dos de este país. Reformamos el estatuto y acá un secretario o una secretaria general no puede estar más de dos mandatos consecutivos. Este señor del que estábamos hablando antes, además de todo lo que habló de sindicalismo, dijo que pedía una renovación en el peronismo. ¿En serio, Andrés Rodríguez? Llevas más de 34 años atornillado al sillón, por favor.

EP: ¿Usted plantea una reforma sindical propuesta por los trabajadores que incluiría la obligatoriedad de que los sindicalistas hagan pública su declaración jurada y que se limiten los mandatos de las reelecciones indefinidas de los sindicalistas?

Sí.

EP: ¿El tercer punto es el tema del cobro de las cuotas compulsivas a aquellos que no son afiliados?

No, eso forma más parte del sector privado. El punto tres es la reforma que llevó adelante ATE, no solo paridad en tanto mitad y mitad de la representación, sino hasta la fórmula mixta. Tiene que ser un secretario general hombre y adjunta, mujer, o general mujer y adjunto hombre.

EP: Estos son puntos que se parecen bastante al proyecto de radicalismo de Tetaz. Además, veo que hay poco margen en la CGT como para alentar alguna iniciativa…

Sí, esto suele incomodar a muchos pares. Cuando hablamos de esto. Yo recibí tirones de orejas cuando lo empecé a hacer en mi provincia, hasta de algunos allegados. No es un camino fácil de desandar, pero hay que empezarlo.

EP: ¿Y ustedes están dispuestos a hacerlo?

Sí. Machete en mano y a despejar. Mire lo que le pasa al expresidente uruguayo Mujica, que dice: "Me estoy muriendo". Vamos a terminar todos igual. ¿En serio alguien piensa que tenemos que pasar por estos cargos de alta responsabilidad que nos confieren los trabajadores simplemente para hacer de cuenta que el gremio es un quiosco o un supermercado? De ninguna manera. Hay que avanzar en reformas profundas.

