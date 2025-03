Crece la interna libertaria después del escándalo en el Congreso entre Lemoine y Pagano

El conflicto que estalló en el Congreso entre las diputadas libertarias Lilia Lemoine y María Celeste Ponce contra Marcela Pagano y Rocío Bonacci muestra la feroz interna que complica a La Libertad Avanza (LLA). La baja, en agosto del año pasado, de Lourdes Arrieta, tras la visita a represores en el penal de Ezeiza, había interrumpido momentáneamente las tensiones libertarias, pero ahora la pelea se reanudó.

El pasado miércoles 12 de marzo, mientras en otro sector del recinto se enfrentaban a trompadas dos referentes del espacio libertario (Lisandro Almirón y Oscar Zago, expresidente del bloque que ahora se considera oficialista disidente), Bonacci le arrojó un vaso de agua a Lemoine cuando la excosplayer increpó a Pagano por haber dado quórum a una sesión que el oficialismo intentaba voltear.

La periodista se quedó en su banca porque estaba pautado que un rato después se trataría un emplazamiento de la Comisión de Juicio Político para ratificar las autoridades de ese órgano, que ella encabeza. En abril del año pasado, en otro tenso episodio al interior de LLA, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había desconocido la conformación de la Comisión de Juicio Político, lo que acabó con su relación con la exconductora de América TV, quien, estando embarazada, quedó al borde de una crisis de nervios.

Ponce grabó la escena del vaso de agua con su celular y se sumó al reproche a la periodista y a Bonacci por “ayudar al kirchnerismo”. Lemoine, por su parte, usó la cámara de su teléfono para dejar mal parada a Pagano, al registrar el momento en que su adversaria le dedicó el gesto “fuck you”, con el dedo mayor levantado.

La pelea siguió en las redes sociales: Ponce, aliada de Lemoine, publicó el video del vaso de agua que “complicaba” a Bonacci y a Pagano y tildó su comportamiento de “imperdonable”. La experiodista le respondió: “Imperdonable es la corrupción que manejás robándole dinero a tus asesores empleados. Y lo que falta del video fue la agresión que vos y Lemoine propinaron a Rocío y a mí por estar sentadas defendiendo la institucionalidad. Son violentas, son agresivas. ¡No representan a Javier Milei! ¡Impidieron el funcionamiento de un poder del Estado, delincuente!”.

Este jueves 13 de marzo Pagano volvió a descargar su furia, pero esta vez el destinatario de su enojo fue el presidente de la Cámara de Diputados, a quien culpó por lo ocurrido en el recinto: “El escándalo fue porque hay un solo señor (que no es el presidente Milei) que no me quiere al mando de esa comisión de Juicio Político”, afirmó.

Según su versión de los hechos, en la votación de la moción ella iba a quedar “convalidada” como presidenta de la comisión, y, por esa razón, Menem “mandó a los impresentables de siempre, esos mismos que mandaron a patotear a la comisión de Juicio Político cuando se constituyó” para agredirla, “como así también lo hicieron con Bonacci y Zago”.

Pagano cruzó duramente a Martín Menem: “Esta vez quedó en evidencia ante el recinto quién es el verdadero titiritero, que huyó como una rata. El verdadero mariscal de las derrotas. Parece que algunos quieren autoritariamente manejar las cosas a su antojo, por fuera de las instituciones, cosa que no me voy a prestar”.

Entre los “impresentables de siempre”, la periodista estaría incluyendo a Lemoine, de quien sospecha que está operando para que presente su renuncia y asuma en su lugar la militante libertaria Lourdes Palavecino.

Palavecino, que se define a sí misma como “activista Provida, anti K, anticomunista, militante paleolibertaria de Milei y antifeminista”, apoyó a Lemoine y a Ponce tras su enfrentamiento con Pagano y Bonacci.

Cómo empezó la pelea entre Pagano y Lemoine

A Lemoine no le habría gustado que Milei le ofreciera a Pagano el segundo lugar de la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, mientras ella debió conformarse con el octavo lugar de la nómina.

Los celos se habrían generado porque la excosplayer llevaba mucho tiempo defendiendo a Milei en sus redes sociales, mientras la periodista recién acababa de desembarcar en el espacio libertario.

Las tensiones se intensificaron cuando Lemoine filtró capturas de chats que le había enviado Pagano por Whatsapp, donde la acusó de haberla sometido a una “humillación pública” en reuniones de bloque. Como respuesta, la periodista mandó a la excosplayer a tomar la “pastillita psiquiátrica”.

La periodista Victoria De Masi, quien escribió un perfil sobre Karina Milei titulado "Karina. La Hermana. El Jefe. La soberana", aseguró este miércoles que, además, "Lemoine le tiene bronca a Pagano porque está convencida de que fue ella quien le presentó a Fátima Florez a Javier Milei".

Pero Lemoine y Ponce no son las únicas que no quieren a Pagano en el bloque libertario: tampoco los diputados “Bertie” Benegas Lynch, Romina Diez y Juliana Santillán estarían conformes con la periodista. Por su parte, Pagano cultiva un perfil mucho más moderado, con guiños hacia el peronismo, como cuando uso su cuenta en X para homenajear a Evita.

Pese a estar enfrentada a Martín Menem y Karina Milei, la periodista mantiene un vínculo muy cercano con Javier Milei, a quien considera su amigo personal. Esto quedó demostrado en la última Asamblea Legislativa, cuando el presidente acarició al bebé recién nacido de Pagano y le dedicó una frase: “Vas a crecer en libertad”.

