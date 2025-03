Lilia Lemoine defendió a Milei por no haber ido a Bahía Blanca y disparó contra Kicillof por falta de obras

La diputada nacional Lilia Lemoine defendió este domingo por la noche a Javier Milei por no haber viajado a Bahía Blanca en el marco de la catástrofe por el temporal que dejó un saldo parcial de 16 muertos. Además, aseguró que el Estado nacional respondió “en tiempo y forma” y dijo estar en contra de la “obra pública”, aunque disparó contra el gobernador Axel Kicillof por “falta de inversión en infraestructura”.

“Estaba escuchando que durante la gestión de Kicillof se arreglaron las estaciones de trenes y ahora tenemos 16 muertos en Bahía Blanca. Hacían falta obras de infraestructura que no se hicieron y le correspondían a la provincia”, comenzó Lemoine y disparó contra “la respuesta de que ‘el Estado te va a salvar’ cuando generalmente vemos que es el privado el que es más capaz de ofrecer ayuda porque llega más rápido, está ahí y es la solidaridad de la gente, más allá de que tenemos un Estado que respondió en tiempo y forma con lo que tenía y lo que podía”.

Según Lemoine, el Estado nacional respondió “con lo que le corresponde”, pero inmediatamente disparó contra la “falta de inversión en infraestructura que le corresponde a la provincia”. En este sentido, aseguró que “es un mito” que la inversión en obra pública genere trabajo. “¿No estás de acuerdo con la obra pública?”, le consultó Pablo Duggan en Duro de Domar. “No, porque no se hacen las cosas que se necesitan”. Tras ser señalada la contradicción, Lemoine afirmó que el gobernador “tiene la plata y la gasta en penes de madera”. “No la gastan en cosas que hacen falta, sino en cosas que quedan lindas, pero no sirven”, completó la diputada.

Luego, la legisladora señaló que Nación envió 10 mil millones de emergencia y sumó: “Ahora la pregunta es: ¿qué pasó con las obras de infraestructura que tenía que hacer la provincia para que esto no pase? ¡No se hicieron! De hecho, yo soy de Capital Federal, de un barrio que se inundaba todo el tiempo: Villa Santa Rita. No es que le quiera hacer publicidad a Macri, pero ¿por qué festejaron el ‘no se inunda más’? Porque es verdad”, comparó.

Cuando el conductor le consultó por qué Javier Milei no viajó al lugar de la catástrofe, Lemoine respondió: “Calculo que irá cuando corresponda. De hecho, no fue a la Fiesta de la Vendimia, canceló todo lo que tenía que hacer por una cuestión de respeto a las víctimas, se declararon tres días de duelo nacional, es gravísimo lo que está pasando. También parte de un imprevisto, una catástrofe natural. Hablan de cambio climático, bueno, justamente, con la obra pública no lo vas a frenar”, se contradijo.

Duggan le consultó si Milei “está preocupado” y Lemoine respondió: “Sí, como todos”. “Pasa que no lo dice”, insistió el conductor y la legisladora opinó: “Ser buena persona no va a solucionar los problemas. Mostrarte preocupado y llorar no te hace mejor ni peor y no va a solucionar los problemas. Es un poco demagogia”. Según ella, Milei “está presente y está siguiendo todo, pero ¿qué cambia para la gente que él esté ahí parado? Sino digamos que Kicillof no fue todavía a ver a las víctimas de los asesinatos de los últimos días”.

“No va a ir a reconstruir él Bahía Blanca”, evidenció Lemoine e insistió en que “la plata no es del presidente, es de todos los argentinos”. “¿Vos querés que el presidente se baje de un helicóptero y rescate a un bebé con sus brazos?”, disparó la diputada al ser interrogada por Marcela Feudale. “No le pidamos payasadas”, remarcó. “Ustedes quieren que un político vaya cuando les conviene a ustedes para que lo escrachen, lo están esperando con el escrache preparado”, acusó Lemoine a la periodista e historiadora peronista.

Lemoine habló sobre la criptoestafa y la represión a jubilados

En la misma entrevista, la diputada oficialista se refirió al caso $Libra: “Primero hay que determinar quiénes son los responsables de lo que pasó; segundo: ¿criptoestafa? Era un token lo que se lanzaba y lo que el presidente publicó en sus redes sociales no te mandaba a comprarlo, un experto tardaba una hora y media en comprarlo. No era una estafa y no fue un fraude tampoco. El presidente no estaba involucrado en eso, él compartió una página que tenía un formulario para que te anotes porque supuestamente era un proyecto de crowdfunding”, aseguró.

Cuando el conductor le consultó de dónde sacó Milei esa información, señalando que no se había publicado antes en ningún lado, la funcionaria lo negó: “Sí había un montón de posteos. Él lo vio y lo compartió”, simplificó y luego ironizó: “Claro, lo sacó del éter, lo compartió de la nada”. Lemoine acusó a Duggan de “estar mintiendo” e insistió en que sólo se trataba de “un formulario”. “¡Ponelo, está online! ¡El link no era para comprar el token! No me quiero reír de vos, sólo quiero que la gente vea la verdad”, exclamó.

Por último, la diputada negó la represión de cada miércoles contra los jubilados que marchan frente al Congreso y, sobre los hinchas de clubes que se comprometieron a respaldar sus movilizaciones, dijo: “Mientras que no se corte la calle me parece maravilloso que apoyen a los jubilados. La pregunta es: ¿van a hacer colectas, los van a ayudar con los medicamentos, se van a poner a trabajar en blanco para que haya más plata para poner en ANSES?”.

“No me consta que sea así”, apuntó la diputada cuando el conductor informó que “la policía de Bullrich le pega sistemáticamente a personas mayores”. “Vi alguna situación con algún señor, que andá a saber por qué”, justificó Lemoine y repuso: “Puede llegar a pasar y está mal agredir a un jubilado”, a la vez que aclaró que los manifestantes “no siempre son jubilados”. “Por más que vayan barrabravas, boxeadores, no importa si van un millón de personas y se paran ahí, lo que necesitamos es que haya más gente en blanco”, insistió.

“Tenemos la misma base de trabajadores en blanco que hace 15 años, así es imposible, eso tiene que cambiar”, reforzó la diputada libertaria y, finalmente, expuso que “está mal” no cumplir con “la ley”, en referencia al protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. “En la cuarentena te gustaba que el Gobierno reprimiera cuando la gente salía y cortaba las calles”, le recriminó Lemoine a Duggan.

