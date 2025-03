Las universidades públicas ratificaron el paro de 48 horas para el lunes 17 y martes 18

Luego de los desmanes ocurridos el miércoles 12 de marzo, tanto dentro como fuera del Congreso Nacional, y en medio del contexto de la marcha jubilatoria, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales ratificó el paro de 48 horas para el lunes 17 y martes 18. La medida es en reclamo de mejoras salariales y presupuestarias, tópico que habían advertido a principios de marzo, cuando revelaron que se llevaría a cabo la protesta.

Durante una conferencia de prensa, el secretario General de los docentes de la UTN-FAGDUT, Norberto Heyaca, indicó: "Acá está en juego algo más que el salario de los docentes universitarios, acá está en juego la República. Durante el Gobierno libertario hemos perdido, sumando las pérdidas que tuvimos mes a mes, un total de cuatro sueldos".

El comunicado de CONADU | Federación Nacional de Docentes Universitarios

En la conferencia, los dirigentes gremiales se pronunciaron, además, sobre la represión que hubo fuera del palacio legislativo el día miércoles 12, y señalaron que el actual es "un contexto signado por la violencia institucional”. "Por eso, no podemos dejar de expresar nuestra solidaridad con aquellos que fueron víctimas de la represión”, agregaron.

Sobre el motivo que originó la protesta a principios de marzo, y desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Federico Montero aseguró que las instituciones no tienen presupuesto “por una decisión política del Gobierno nacional de no debatirlo en el Congreso”. En esta misma línea, manifestó: “Esto significa que se manejan con una prórroga del presupuesto del año anterior, lo cual no solamente implica consolidar la pérdida presupuestaria y salarial que teníamos sino la completa arbitrariedad en el manejo de los fondos públicos, dando lugar a la extorsión por parte del Gobierno respecto de quiénes reciben y quiénes no”.

El paro será el 17 y 18 de marzo

Otro de los puntos, intrínsecamente relacionado, fue la insuficiencia de los incrementos salariales otorgados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU) este año. Y es que, según explicaron, en enero los trabajadores universitarios tuvieron una suba de 1,5% y de 1,2% para febrero. “Fueron impuestos de manera unilateral y no lograron siquiera recuperar la inflación de dichos meses. Esto sin mencionar lo perdido el año anterior”, remarcaron.

Un historial de conflictos

Las universidades vuelven a endurecer su postura con un nuevo paro previsto para el lunes 17 y martes 18 de marzo, en continuidad con las dos marchas realizadas en defensa de la ley de financiamiento educativo, que fue vetada por el presidente Javier Milei. La medida de fuerza profundiza el conflicto y suma presión al Gobierno en un contexto de creciente tensión.

A lo largo de 2024, las universidades públicas manifestaron su preocupación por la crisis presupuestaria, un reclamo que en un principio fue ignorado por el Gobierno nacional. La falta de respuesta oficial llevó a la multitudinaria Marcha Federal Universitaria del 23 de abril, donde la recomposición salarial se posicionó como una de las principales exigencias. Cabe resaltar que esta marcha no fue reprimida y los manifestantes pudieron expresarse sin disturbios.

Luego del fracaso de una nueva instancia de negociación, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro de 48 horas los días martes 4 y miércoles 5 de junio. La medida de fuerza estuvo motivada por la denuncia de una pérdida del 42% en el poder adquisitivo de los salarios desde diciembre.

La masiva marcha universitaria de abril de 2024

El anuncio del paro se produjo un día después de que los rectores universitarios informaran sobre un acuerdo con el Gobierno para actualizar en un 270% los gastos de funcionamiento de las instituciones. No obstante, dicho acuerdo no contempló ninguna mejora en los sueldos docentes, lo que profundizó el conflicto.

Ante la falta de avances en la paritaria, los gremios docentes y no docentes resolvieron una nueva huelga de dos días, que tuvo lugar el martes 11 y miércoles 12 de junio. La medida afectó tanto a universidades públicas como a colegios preuniversitarios en todo el país y se tomó luego de que el Ministerio de Capital Humano no cumpliera con la promesa de presentar una oferta salarial el jueves 6 de junio.

El conflicto continuó en agosto con un paro docente de 72 horas entre el 12 y el 14 de ese mes, en respuesta a la última propuesta salarial del Gobierno. Días después, la situación se repitió con otra medida de fuerza que se extendió durante el 20 y 21 de agosto, evidenciando la persistencia del reclamo en un contexto de creciente tensión en el ámbito universitario.

