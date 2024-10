Aseguran que, “la SIGEN no puede auditar a las universidades”

La discusión sobre la capacidad de la SIGEN para auditar universidades ha resurgido. Según la normativa vigente, las universidades gozan de autonomía constitucional, lo que impide su sometimiento a este tipo de auditorías por parte de organismos del Poder Ejecutivo.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias, quien aseguró que, “lamentablemente, el gobierno vuelve a centrar la atención en el conflicto universitario”.

Qué sucederá con las auditorías

Según el entrevistado, “plantear que el problema fundamental de la discusión universitaria son las auditorías es desviar el foco del verdadero problema, que es la cuestión salarial y la inversión presupuestaria”. Y remarcó que hay que recordar que el 90% del presupuesto universitario se destina a salarios, “los cuales son pagados mensualmente por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación al momento de liquidar los sueldos”.

En relación a las auditorías, el secretario aseguró que, “hay una falacia en el argumento actual” porque la Universidad de Buenos Aires y otras instituciones han realizado conferencias de prensa donde afirman que, “no se oponen a las auditorías”. Sin embargo, “es importante destacar que las universidades son el sector más auditado dentro del ámbito público”.

Cuál es el rol de la SIGEN y por qué no puede auditar las universidades

En continuidad con el tema, Creta mencionó que, “la SIGEN no puede auditar a las universidades” porque “no tiene autoridad legal para hacerlo”. Y siguió: “Este es un tema que ya se encuentra en el ámbito judicial, ya que las universidades son autónomas según la Constitución, y no pueden ser sometidas a auditoría por un organismo del Poder Ejecutivo”.

Por otra parte, el entrevistado aseguró que esta situación “parece ser una maniobra del gobierno para desviar la atención del verdadero problema, que es el salarial” y recalcó que, “si realmente están preocupados por los fondos, deben recordar que son ellos quienes envían el 90% del financiamiento a las universidades cada mes”.

Al finalizar, Creta dijo: “En las universidades nacionales todo el empleo está registrado y en blanco, y cualquier locación de servicio también se declara ante la AFIP; por lo tanto, lo que realmente debería ser auditado es el propio Poder Ejecutivo, que es quien gestiona y distribuye estos fondos”.