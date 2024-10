Auditorías a las universidades: la UNVM confirmó estar en el listado de la SIGEN

Luego de que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante un dictamen de la Procuración del Tesoro, haya autorizado nuevamente a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a auditar a las universidades, se presentó un listado de las 26 universidades que serán auditadas por el organismo.

En ese listado figura la UNVM, y su rector expresó: “estamos muy contentos de estar en ese listado”. “Frente a la duda que sea generado en la comunidad, nosotros preferimos, si hay más auditorias, estar presentes y ser sujetos de esas auditorias”, continuó Negretti en relación al debate público sobre el rendimiento de gastos de las universidades.

La UNVM y la SIGEN

Negretti explicó que la institución mantuvo un vínculo constante con la SIGEN hasta el año pasado, cuando se transfirió la tarea de auditar a la Auditoría General de la Nación (AGN). Sin embargo, aclaró que “la UNVM firmó un convenio para seguir con algunas auditorías con la SIGEN”.

El rector indicó que ese convenio fue firmado voluntariamente por 26 universidades en diciembre del año pasado y que son esas mismas universidades las que serán auditadas por la SIGEN. Sobre las demás casa de estudio que figuran en la lista dijo que ”no está la UBA, no está la UNC, no está la UNCuyo, la del Litoral, no están las universidades grandes, están las universidades que decidimos voluntariamente ser auditadas”.

“Estamos en ese listado porque lo hemos buscado”, sentenció, y destacó la importancia de que las universidades permitan ser auditadas: “nos hubiese dado mucha pena que se anuncie un número importante de universidades, que es menos de la mitad, pero es un número importante, y que Villa María no esté en ese listado”.

Auditorias en la UNVM

Desde el medio local le preguntaron si presentaban informes con los gastos de la universidad, a lo que Negretti confirmó que “hay procesos de auditorías permanentes históricamente, como ocurre en todas las entidades autónomas”.

También aprovechó para explicar sobre los diferentes mecanismos que existen para auditar: “Hay controles internos a través del área de auditoría interna de la universidad, también tenemos controles a través de los distintos órganos de gobierno como el consejo directivo y el consejo superior. Y un tercer control, igualmente importante, es el núcleo de trabajadores de la universidad que se dedican a llevar adelante los procesos administrativos”.

Sobre el último control resaltó que "son trabajadores de planta permanente que están antes de que nosotros lleguemos a la función, continúan luego de que nosotros dejamos también las funciones y que se encargan de velar por la legalidad de los procesos”.

Conflicto universitario y presupuesto 2025

Respecto a la situación que la UNVM atraviesa con manifestaciones estudiantiles y la toma del rectorado, Negretti consideró que “la situación nos lleva a la comunidad universitaria a plantear razonablemente los reclamos a través de las distintas vías que tiene”.

“Son días muy movilizantes, nosotros preferiríamos que pudiéramos tener actividades plenamente normales”, continuó sobre lo que también viven hoy muchas universidades del país.

Al tratar la cuestión de la aprobación del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, el rector lo entiende como un tema del pasado: “eso ya se votó y hay que dar vuelta la página”. Pero adelantó que el foco de atención de los rectores y rectoras de las universidades nacionales está puesto en el debate por el presupuesto 2025.

“Esperamos que allí haya alguna modificación de la propuesta que hizo el poder ejecutivo y que sea un presupuesto que nos permita funcionar adecuadamente y tener certidumbre y previsibilidad”, expresó Negretti con esperanza.

Las 26 universidades que serán auditadas por la SIGEN